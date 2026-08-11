Καρέ καρέ η σύγκρουση των δύο τουριστικών σκαφών στους Αντίπαξους – ΒΙΝΤΕΟ

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Αντίπαξοι, Σύγκρουση σκαφών
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Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση δύο επιβατηγών-τουριστικών σκαφών που σημειώθηκε σήμερα στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι Αντιπάξων, βλέπει το φως της δημοσιότητας. Υπενθυμίζεται ότι από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το ένα σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 10 άτομα, κατέπλευσε στον νέο λιμένα Παξών, ενώ τρεις από τους επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Παξών. Το δεύτερο σκάφος, με 203 επιβαίνοντες, πλέει αυτοδύναμα προς το λιμάνι της Κέρκυρας, συνοδεία περιπολικού σκάφους του Λιμενικού. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν έχει αναφερθεί εισροή υδάτων.

Σε βίντεο που παρουσίασε το Star, φαίνεται το μικρότερο σκάφος να έχει σφηνωθεί στην πλώρη του άλλου μετά τη σύγκρουση.

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