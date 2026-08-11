Πήλιο: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παραλία Πάου – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Παραλία Πάου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική με επίγεια και εναέρια μέσα. Παράλληλα, ήχησε μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής για να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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Φωτιά, Πήλιο, Πάου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παραλία Πάου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας.
  • Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με 40 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο να επιχειρούν στο σημείο.
  • Παράλληλα, ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους σε ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Μαγνησίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παραλία Πάου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Νοτίου Πηλίου.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας

 

Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Στις 20:07 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

 

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