Πήλιο: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παραλία Πάου – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παραλία Πάου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Νοτίου Πηλίου.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παραλία Πάου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026

Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Στις 20:07 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.