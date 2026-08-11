Champions League: Με Λέφσκι Σόφιας η ΑΕΚ στα play off

Η Λέφσκι Σόφιας θα είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ στα play off του Champions League. Η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας επικράτησε 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν, σκορ με το οποίο είχε νικήσει και στην πρώτη αναμέτρηση κι έτσι προκρίθηκε με δυο νίκες. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στη Σόφια στις 18 Αυγούστου (22:00) και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 26/8 (22:00).

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε στο 13΄ ο Βραζιλιάνος Ρεϊνάλντο, ένας πολύ επικίνδυνος επιθετικός που αποκτήθηκε το Ιούλιο από τη Σάντα Κλάρα και έχει ήδη σκοράρει τέσσερις φορές σε Βουλγαρία και Ευρώπη.

Η σύνθεση της Λέφσκι (Χούλιο Βελάσκεθ): Βούτσοφ, Αλνταϊρ Νέβες (79΄ Σουλά), Ντιμίτροφ, Σεραφίμοφ, Σεντέγες, Μουμπάρικ, Τρντιν, Σερζίνιο, Ρεϊνάλντο (83΄ Ζουάν Περέιρα), Έβερτον Μπάλα (79΄ Μαϊκόν), Οκο Φλεξ (79΄ Έβερτον Σάντος)