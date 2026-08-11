Conference League: Στη Σόφια για την πρόκριση ο Παναθηναϊκός

Με τους αγώνες ρεβάνς για τον Γ΄ προκριματικό γύρο, συνεχίζεται το τριήμερο 11-13 Αυγούστου η… δράση στο Conference League. Όπως είναι φυσικό, το ελληνικό ενδιαφέρον μονοπωλεί η προσπάθεια του Παναθηναϊκού να ξεπεράσει (20:30) στη Σόφια το «εμπόδιο» της ΤΣΣΚΑ 1948 και να προκριθεί στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Οι δύο ομάδες ξεκινούν από την ίδια… αφετηρία, μετά το ισόπαλο 1-1 της πρώτης αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ, όπερ σημαίνει ότι το «τριφύλλι» θα πρέπει να πάρει τη νίκη στο «Βασίλ Λέφσκι», προκειμένου να κάνει ακόμη ένα βήμα στην πορεία του προς τη league phase της διοργάνωσης. Έτσι, οι παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ θα πρέπει να κρατήσουν το «μηδέν» στην άμυνα και να μετατρέψουν σε γκολ τις ευκαιρίες που θα τους παρουσιαστούν στην επίθεση, για να περάσουν στα πλέι οφ του Conference League.

Αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί στα πλέι οφ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) για τον Γ΄ προκριματικό γύρο του Europa League. Η τουρκική ομάδα επικράτησε στην Τσεχία στην πρώτη αναμέτρηση με 1-0.

Το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς για τον Γ΄ προκριματικό του Conference League (σε παρένθεση το σκορ της πρώτης αναμέτρησης) έχει ως εξής:

ΤΡΙΤΗ 11/8

Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος)-Μπραν (Νορβηγία) 20:00 (1-0)

ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ(ΕΛΛΑΔΑ) 20:30 (1-1)

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/8

Κατοβίτσε (Πολωνία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 19:00 (0-2)

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)-Πάιντε (Εσθονία) 19:00 (4-1)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία) 19:00 (3-0)

ΠΕΜΠΤΗ 13/8