Conference League: Στη Σόφια για την πρόκριση ο Παναθηναϊκός

Το Conference League συνεχίζεται με τους αγώνες ρεβάνς του Γ΄ προκριματικού γύρου, με τον Παναθηναϊκό να διεκδικεί την πρόκριση στα πλέι οφ της διοργάνωσης αντιμετωπίζοντας την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

Conference League
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στη Σόφια (20:30) κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 για τον Γ΄ προκριματικό γύρο του Conference League, με στόχο την πρόκριση στα πλέι οφ της διοργάνωσης.
  • Μετά το ισόπαλο 1-1 της πρώτης αναμέτρησης, το «τριφύλλι» χρειάζεται νίκη στο «Βασίλ Λέφσκι» για να προχωρήσει στην πορεία του προς τη league phase.
  • Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) για τον Γ΄ προκριματικό γύρο του Europa League.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με τους αγώνες ρεβάνς για τον Γ΄ προκριματικό γύρο, συνεχίζεται το τριήμερο 11-13 Αυγούστου η… δράση στο Conference League. Όπως είναι φυσικό, το ελληνικό ενδιαφέρον μονοπωλεί η προσπάθεια του Παναθηναϊκού να ξεπεράσει (20:30) στη Σόφια το «εμπόδιο» της ΤΣΣΚΑ 1948 και να προκριθεί στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Οι δύο ομάδες ξεκινούν από την ίδια… αφετηρία, μετά το ισόπαλο 1-1 της πρώτης αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ, όπερ σημαίνει ότι το «τριφύλλι» θα πρέπει να πάρει τη νίκη στο «Βασίλ Λέφσκι», προκειμένου να κάνει ακόμη ένα βήμα στην πορεία του προς τη league phase της διοργάνωσης. Έτσι, οι παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ θα πρέπει να κρατήσουν το «μηδέν» στην άμυνα και να μετατρέψουν σε γκολ τις ευκαιρίες που θα τους παρουσιαστούν στην επίθεση, για να περάσουν στα πλέι οφ του Conference League.

Αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί στα πλέι οφ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) για τον Γ΄ προκριματικό γύρο του Europa League. Η τουρκική ομάδα επικράτησε στην Τσεχία στην πρώτη αναμέτρηση με 1-0.

Το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς για τον Γ΄ προκριματικό του Conference League (σε παρένθεση το σκορ της πρώτης αναμέτρησης) έχει ως εξής:

ΤΡΙΤΗ 11/8

  • Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος)-Μπραν (Νορβηγία) 20:00 (1-0)
  • ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ(ΕΛΛΑΔΑ) 20:30 (1-1)

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/8

  • Κατοβίτσε (Πολωνία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 19:00 (0-2)
  • Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)-Πάιντε (Εσθονία) 19:00 (4-1)
  • Κοπεγχάγη (Δανία)-Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία) 19:00 (3-0)

ΠΕΜΠΤΗ 13/8

  • Τομπόλ (Καζακστάν)-Παρτιζάν (Σερβία) 18:00 (0-3)
  • Φλόρα Ταλίν (Εσθονία)-Ίντερ Εσκάλδες (Ανδόρα) 19:00 (0-2)
  • Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 19:00 (0-1)
  • Ίλβες (Φινλανδία)-Ριέκα (Κροατία) 19:00 (0-1)
  • RFS (Λετονία)-Γιάμπλονετς (Τσεχία) 19:30 (0-2)
  • Βιτέμπσκ (Λευκορωσία)-Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 20:00 (0-1)
  • Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία)-Μπράγκα (Πορτογαλία) 20:00 (0-1)
  • Νόρντζελαντ (Δανία)-Βαλούρ (Ισλανδία) 20:00 (2-0)
  • Τρόμσο (Νορβηγία)-Κλουζ (Ρουμανία) 20:00 (5-0)
  • Χάμαρμπι (Σουηδία)-Ράκοβ (Πολωνία) 20:00 (0-0)
  • Μίντιλαντ (Δανία)-Μποχίμιανς (Ιρλανδία) 20:00 (2-0)
  • Ντουναΐσκα Στρέντα (Σλοβακία)-Τβέντε (Ολλανδία) 20:00 (0-6)
  • Βαντούζ (Λιχτενστάιν)-Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία) 20:30 (1-2)
  • Ρούναβικ (Νησιά Φερόε)-Λουγκάνο (Ελβετία) 20:30 (0-2)
  • Ντρίτα (Κόσοβο)-Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο) 21:00 (4-1)
  • Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)-Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) 21:00 (3-1)
  • Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)-Χιμπέρνιαν (Σκωτία) 21:00 (1-2)
  • Σιόν (Ελβετία)-Νόα (Αρμενία) 21:15 (2-2)
  • Γκιόρι Έτο (Ουγγαρία)-Ρίγα (Λετονία) 21:30 (0-1)
  • Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)-Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) 21:30 (2-1)
  • Μάδεργουελ (Σκωτία)-Ελσίνκι (Φινλανδία) 21:30 (1-1)
  • Γάνδη (Βέλγιο)-Γκέτεμποργκ (Σουηδία) 21:30 (1-0)
  • Σέλμπουρν (Ιρλανδία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 21:45 (1-3)
  • Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)-Ζαλγκίρις (Λιθουανία) 22:00 (5-2)
  • Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)-Άουντα (Λετονία) 22:00 (0-1)
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ