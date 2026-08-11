Νεκρός αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο: Πνευμονικό οίδημα «βλέπει» ως πιθανή αιτία θανάτου ο ιατροδικαστής

Φύλλο και φτερό κάνουν όλα τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών που ερευνούν τον θάνατο του 38χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός, μέσα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο ασφαλείας, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (10.08.2026), στον Άγιο Δημήτριο.

Πνευμονικό οίδημα «βλέπει» ως πιθανή αιτία θανάτου ο ιατροδικαστής

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα του ιατροδικαστή, η αιτία θανάτου του αστυνομικού πιθανότητα είναι το πνευμονικό οίδημα.

Ωστόσο, ο ιατροδικαστής, τις επόμενες ώρες θα ολοκληρώσει την εξέταση της σορού του ενώ αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις που θα δείξουν αν ο αστυνομικός είχε κάνει χρήση ουσιών, καθώς κατά τις έρευνες στο όχημα, βρέθηκε και ένα μπουκάλι αλκοόλ.

Το υπηρεσιακό όχημα ήταν κλειδωμένο

Ο αστυνομικός, που υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών, βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού, μέσα στο όχημα που ήταν κλειδωμένο και εντοπίστηκε στη συμβολή της παρόδου Βουλιαγμένης με το αδιέξοδο της οδού Πικροδάφνης.

Ο 38χρονος αναζητούνταν από τα οικεία του πρόσωπα από το πρωί της προηγούμενης ημέρας. Η σύντροφός του, η οποία επίσης είναι αστυνομικός, ήταν εκείνη που δήλωσε την εξαφάνισή του στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως.

Τι κατέθεσε η σύντροφός του

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η σύντροφός του, ο 38χρονος δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ πριν χαθούν τα ίχνη του δεν είχε προηγηθεί κάποιος καβγάς μεταξύ τους.

Όπως υποστήριξε η γυναίκα στις αρχές, θεώρησε ότι ο 38χρονος είχε φύγει για την υπηρεσία του, καθώς λόγω της φύσης της δουλειάς του, συχνά απουσίαζε κατά τη διάρκεια της νύχτας και επέστρεφε στο σπίτι τους το επόμενο πρωί.

Το στίγμα του κινητού του

Σημαντικό στοιχείο στην αναζήτηση του αστυνομικού αποτέλεσε το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο παρέμενε ενεργό.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών διαπιστώθηκε ότι το τηλέφωνο έδινε στίγμα μέσω κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Οι έρευνες επικεντρώθηκαν εκεί και τελικά ο 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο συμβατικό υπηρεσιακό όχημα.

«Έχουμε σοκαριστεί όλοι» λέει ο αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Αθήνας

Ο αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας μιλώντας το πρωί της Τρίτης (11/8) στο MEGA δήλωσε:

«Είναι ένα περιστατικό το οποίο μας έχει σοκάρει όλους. Βρέθηκε αργά χθες το βράδυ, κοντά στα μεσάνυχτα, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, νεκρός σε ένα υπηρεσιακό όχημα και γίνονται διάφορα ερωτήματα. Ξεκίνησε αμέσως η έρευνα των αστυνομικών υπηρεσιών, μια έρευνα από διάφορες αστυνομικές υπηρεσίες και από την Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος και από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, για να εξαχθούν τα συμπεράσματα αυτής, αυτού, αυτού του θανάτου.

Το κρίσιμο είναι και η μακροσκοπική εξέταση του χώρου, δηλαδή αυτό που προβληματίζει ότι ήταν το αυτοκίνητο κλειδωμένο, το υπηρεσιακό όχημα, ότι καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Κάποιες εκδορές που βρέθηκαν πάνω στα χέρια και στον λαιμό. Η κατάσταση ενδεχομένως, θα εξεταστεί το πώς βρέθηκε, σε τι κατάσταση ήταν ο ρουχισμός του, τι είχε πάνω του, τι είχε μέσα στο αυτοκίνητο.

Αυτό όμως που είναι το πιο κρίσιμο σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ακόμα η έρευνα διενεργείται και είναι πολύ νωρίς να έχουμε συμπεράσματα, είναι η ιατροδικαστική εξέταση και οι τοξικολογικές εξετάσεις ιατροδικαστικής ή πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα αναδείξει το, τα αίτια του θανάτου, ο χρόνος θανάτου. Αν είναι από εγκληματική ενέργεια, αν είναι από παθολογικά αίτια, αν είναι από οτιδήποτε άλλο, θα φανεί.

Όπως επίσης και βέβαια οι επαφές οι τηλεφωνικές, το κινητό τηλέφωνο, γιατί από το στίγμα του κινητού ουσιαστικά βρέθηκε. Μετά από την κατάθεση που είχε κάνει η σύντροφός, η οποία έλεγε ότι για πολλές ώρες ήταν εξαφανισμένος και δεν απαντούσε και το έκανε σε ένα όμορο του Τμήματος Ασφαλείας του, της Ακροπόλεως. Είναι ακόμα νωρίς. Περιμένουμε πραγματικά είναι θλιβερό και να δούμε τι έχει συμβεί ακριβώς», είπε αρχικά.

Τι δήλωσε ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης

Στο ίδιο μέσο μίλησε και ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης ο οποίος ανέφερε:

«Πρώτα πρέπει να αποκλειστεί εγκληματική ενέργεια ή κάποια ή αυτοχειρία. Άρα μιλάμε για ένα συγκεκριμένο μοτίβο, το οποίο πρέπει να λάβει χώρα από τον ιατροδικαστή με την αυτοψία, νεκροψία νεκροτομή. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα εάν πρόκειται για έναν βίαιο θάνατο ή για έναν φαρμακευτικό θάνατο ή αν αποτελεί ένα παθολογικό εντελώς αίτιο, δηλαδή μια αιτία η οποία δεν σχετίζεται με, ούτε με αυτοχειρία, αλλά ούτε και με εγκληματική ενέργεια. Όλα αυτά θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής, η οποία φυσικά πρέπει να γίνουν πρώτα ιστοπαθολογικές και τοξικολογικές, οι οποίες είναι και οι πιο κρίσιμες σε αυτές τις περιπτώσεις εξετάσεις. Οι αμυχές μπορεί να είναι και εντελώς άσχετες με το περιστατικό. Αυτό θα φανεί από την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης».

«Εξωτερικά φαίνεται ότι δεν είχε κάποιο, ούτε κάποια μαχαιριά, ούτε κάποιο πυροβολισμό, ας πούμε μια σφαίρα», προσέθεσε ο κ. Ρήγας.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο Τμήμα Δημόσιας Τάξης.