Ρωσία: Ουκρανικά drones ισοπέδωσαν εγκατάσταση της Wildberries στο Βορόνεζ – Στάχτη το 27% των αποθηκών της

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Νέο συντριπτικό πλήγμα δέχθηκε η ρωσική εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς ουκρανικά drones πυρπόλησαν ακόμη ένα κέντρο διανομής του γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries στην περιφέρεια Βορόνεζ.

Η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, προκάλεσε τεράστιες πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις δεκάδων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και βύθισε σε απόγνωση χιλιάδες αυτόνομους πωλητές.

Επιθέσεις και εκτεταμένες πυρκαγιές

Μια ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την 11η Αυγούστου έπληξε εγκαταστάσεις logistics του ρωσικού κολοσσού e-commerce, Wildberries, στην περιφέρεια Βορόνεζ, προκαλώντας πυρκαγιές σε έκταση δεκάδων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους και την εταιρεία.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βορόνεζ, Αλεξάντερ Γκούσεφ, δήλωσε ότι περίπου 15 drones έβαλαν στο στόχαστρο την πόλη Βορόνεζ και τις γύρω περιοχές.

Η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους δύο, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος.



«Πυρκαγιές ξέσπασαν σε δύο αποθήκες που ανήκουν σε μια μεγάλη εταιρεία», έγραψε ο Γκούσεφ στο Telegram. Δήλωσε ότι η μία πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε έκταση 16.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ η άλλη επηρέασε 20.000 τετραγωνικά μέτρα και παρέμενε υπό την επιχειρησιακή δράση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Συντρίμμια από τα drones προκάλεσαν επίσης ζημιές σε διάφορα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων τριών φορτηγών και ενός επιβατικού αυτοκινήτου, σύμφωνα με τον κυβερνήτη.

Η Wildberries επιβεβαίωσε ότι η υποδομή logistics της υπέστη πλήγμα, αναφέροντας ότι οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν «σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας».



Σύμφωνα με την Kyiv Post, η εγκατάσταση είναι ένας σημαντικός κόμβος διανομής της Wildberries στο χωριό Αλεξάντροβκα της περιοχής Νοβουσμάνσκι, στην περιφέρεια Βορόνεζ. Το συγκρότημα αποθηκών καλύπτει 152.900 τετραγωνικά μέτρα και μπορεί να αποθηκεύσει περισσότερα από 90 εκατομμύρια προϊόντα.

«В Воронєже WB больше нєт».

У Воронезькій області догорає логістичний хаб Wildberries після атаки Сил оборони (1). Також в Орську після атаки палає НПЗ. Завод «Орскнєфтєоргсінтез» розрахований на переробку близько 6,6 млн тонн нафти на рік (2). У Комсомольську-на-Амурі… pic.twitter.com/YShnK08SnM — Serhii Sternenko (@sternenko) August 11, 2026



Η εγκατάσταση, η οποία τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Νοέμβριο του 2025, κατασκευάστηκε με κόστος περίπου 11 δισεκατομμυρίων ρουβλίων (120 εκατομμύρια δολάρια) από τη Wildberries & Russ.

Right now, the Wildberries logistics hub in Voronezh is burning during an ongoing drone attack. The massive complex covers 156,000 square meters. By geography, it is one of Wildberries’ closest major logistics hubs to the frontline and Russia’s border regions, making it a… pic.twitter.com/u3cR6G5ssy — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 10, 2026

Η Ουκρανία στοχεύει τη ραχοκοκαλιά των ρωσικών logistics

Το πλήγμα αυτό αποτελεί το τελευταίο σε μια σειρά ουκρανικών επιθέσεων που στοχεύουν το δίκτυο logistics της Wildberries, το οποίο το Κίεβο πλήττει όλο και περισσότερο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας κατά της οικονομικής υποδομής της Ρωσίας που συνδέεται με τον στρατό.

By morning, the Wildberries warehouse in Voronezh was engulfed in flames. pic.twitter.com/ScVpkNCFcz — распад и неуважение (@VictorKvert2008) August 11, 2026



Από τις 18 Ιουλίου, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν πλήξει περίπου 20 κέντρα logistics της Wildberries σε ολόκληρη τη Ρωσία, σύμφωνα με το ρωσικό μέσο ενημέρωσης Verstka.

Οι εγκαταστάσεις που επηρεάστηκαν περιλαμβάνουν αποθήκες στο Ελεκτροστάλ, το Κρασνοντάρ, το Νεβινομίσκ, το Αικατερινμπούργκ, την Αγία Πετρούπολη και άλλες τοποθεσίες.

Τουλάχιστον 14 αποθήκες έχουν αναφερθεί ως καμένες, με τη συνολική κατεστραμμένη έκταση αποθήκευσης να υπερβαίνει τα 1,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα – περίπου το 27% της συνολικής χωρητικότητας αποθηκών της Wildberries.

Οικονομική ασφυξία και αδιέξοδο

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει βαριές οικονομικές απώλειες στην εταιρεία και τους πωλητές της.

Πηγές της αγοράς που επικαλείται το μέσο The Bell εκτιμούν τις άμεσες ζημίες της Wildberries μεταξύ 100 και 200 δισεκατομμυρίων ρουβλίων (1,1 έως 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια), ενώ η εταιρεία ενδέχεται να χρειαστεί έως και 1,3 τρισεκατομμύρια ρούβλια (14,4 δισεκατομμύρια δολάρια) σε πρόσθετη χρηματοδότηση.

Τα πλήγματα έχουν αφήσει χιλιάδες ανεξάρτητους πωλητές να αγωνίζονται να ανακτήσουν τις απώλειες από τα εμπορεύματα που καταστράφηκαν στις πυρκαγιές των αποθηκών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, απαιτούνται εκατοντάδες δισεκατομμύρια ρούβλια για την αποζημίωση των πωλητών της Wildberries για τα κατεστραμμένα αγαθά, αλλά το ρωσικό κράτος στερείται των κονδυλίων για την κάλυψη των ζημιών.

🇺🇦⚔️🇷🇺 “The warehouse war”: For about a month, Ukraine has run a sustained drone campaign against Wildberries, Russia’s largest online retailer — often called “Russia’s Amazon.” Beginning July 18, roughly 15 logistics sites have been hit across Russia, some as far as… pic.twitter.com/8h45BBYksY — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 10, 2026



«Κανείς δεν έχει αυτά τα χρήματα για να υποστηρίξει τους πωλητές. Μιλάμε για εκατοντάδες δισεκατομμύρια ρούβλια», δήλωσε στο Reuters πηγή του Κρεμλίνου.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή για τους μεμονωμένους επιχειρηματίες, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ποσοστό των πωλητών της Wildberries. Βάσει της ρωσικής νομοθεσίας, φέρουν προσωπική ευθύνη για τα εταιρικά τους χρέη.

Οι πωλητές που αγόρασαν εμπορεύματα με πίστωση αντιμετωπίζουν τώρα όχι μόνο την κατάρρευση της επιχείρησής τους, αλλά και την πιθανή κατάσχεση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων εάν δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ρωσίας έχει αναφερθεί ότι πρότεινε την αλλαγή των διαδικασιών πτώχευσης για την προστασία των επιχειρηματιών που επλήγησαν από την καταστροφή των αποθηκών.

Η πλατφόρμα έχει ξεκινήσει την αποζημίωση των πληγέντων πωλητών, αλλά οι πληρωμές παραμένουν περιορισμένες, με πολλούς να αναφέρεται ότι λαμβάνουν λιγότερο από το 10% της αξίας των αγαθών που καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές στις πυρκαγιές, σημειώνει η Kyiv Post.