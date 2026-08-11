Ζάκυνθος: Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στον Μαραθιά – ΦΩΤΟ

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Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης (11/8) σε δασική έκταση στην περιοχή του Μαραθιά, στη Ζάκυνθο.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των επίγειων και των εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής, η εικόνα της φωτιάς είναι πλέον βελτιωμένη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 09:00 το πρωί και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχείρησαν 32 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και 11 πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

Στην περιοχή βρέθηκαν στελέχη της Πολιτικής Προστασίας τόσο του Δήμου Ζακύνθου όσο και της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Σημειώνεται ότι λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς εκδόθηκε και μήνυμα μέσω του 112 που καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Δείτε εικόνες από το imerazante.gr: