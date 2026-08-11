Πάτρα: Πατέρας καταγγέλλει ότι ο γιος του έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από συνομηλίκους του – Τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές

Συναγερμός στις Αρχές της Πάτρας, μετά την καταγγελία πατέρα για επίθεση σε βάρος του ανήλικου παιδιού του, μέσα σε προαύλιο δημοτικού σχολείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του apohxos.gr, το παιδί βρισκόταν στον χώρο του σχολείου όταν φέρεται να περικυκλώθηκε και να δέχθηκε επίθεση από ομάδα παιδιών, τα οποία, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φέρονται να είναι είναι επίσης ανήλικα.

Καταγγέλλει γροθιές, κλωτσιές και φτύσιμο

Όπως ανέφερε ο πατέρας στις Αρχές, το παιδί φέρεται να δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές από τους εμπλεκόμενους, ενώ καταγγέλλεται ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τα παιδιά το έφτυσαν. Στο ίδιο περιστατικό, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, φέρεται να αφαιρέθηκε από το παιδί και μία μπάλα.

Η υπόθεση έχει πλέον περάσει στα χέρια των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Παράλληλα, εξετάζεται η ταυτότητα των παιδιών που φέρεται να συμμετείχαν στην επίθεση.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στον χώρο του σχολείου και να καταγραφούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Πηγή: Apohxos