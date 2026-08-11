Ουκρανία: Τουλάχιστον 9 νεκροί από σφοδρές ρωσικές επιθέσεις – Στο στόχαστρο το Κίεβο και η Ζαπορίζια

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Εφιαλτική νύχτα έζησαν πολλές περιοχές της Ουκρανίας, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, κατευθυνόμενες βόμβες και drones.

Τα νέα φονικά πλήγματα σημειώνονται εν μέσω προειδοποιήσεων από το Κίεβο για την ενίσχυση του ρωσικού οπλοστασίου με νέους πυραύλους από τη Βόρεια Κορέα.

Στο στόχαστρο Κίεβο, Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόβσκ

Οι ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό δεκάδων άλλων κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Τρίτη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν βαλλιστικούς πυραύλους, κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, drones και πυροβολικό, πλήττοντας τις περιφέρειες του Κιέβου, της Ζαπορίζια και του Ντνιπροπετρόβσκ (Ντνίπρο).

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ισχυρίστηκε ότι οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν «ομαδικό πλήγμα με όπλα υψηλής ακριβείας εδάφους», στοχεύοντας στρατιωτικές-βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κόμβους μεταφορών στο Κίεβο και τη Ζαπορίζια.

Τραγωδία

Στη Ζαπορίζια, ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Ιβάν Φεντόροφ, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν «μαζική» επίθεση με πυραύλους και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.

«Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν», έγραψε ο Φεντόροφ στο Telegram, ενημερώνοντας τον προηγούμενο απολογισμό των θυμάτων.



Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τα πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια κατοικιών και υποδομές, προκάλεσαν πυρκαγιές και οδήγησαν σε διακοπές ρεύματος σε τμήματα της πόλης.

Στην ανατολική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόβσκ, οι επιθέσεις ρωσικών drones και πυροβολικού σε πέντε περιοχές στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους πέντε, δήλωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Ολεξάντρ Γκάνζα.

Βαλλιστικοί πύραυλοι

Το Κίεβο τέθηκε επίσης στο στόχαστρο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, με δημοσιογράφους της Kyiv Post να μεταδίδουν μια σειρά από εκρήξεις σε ολόκληρη την πρωτεύουσα, αφότου οι αρχές εξέδωσαν συναγερμό για πυραυλική επίθεση.

Ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι η πόλη βρισκόταν «υπό επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους» και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.



Η υπηρεσία εκτάκτων αναγκών της Ουκρανίας ανέφερε ότι μια αποθήκη υπέστη ζημιές και τυλίχθηκε στις φλόγες στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο.

Προειδοποιήσεις Ζελένσκι

Η επίθεση σημειώθηκε αφού ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να αναπτύξει πρόσθετα βορειοκορεατικά στρατεύματα και έχει παραλάβει νέους βαλλιστικούς πυραύλους από την Πιονγιάνγκ.

Το Κίεβο τονίζει ότι η αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Πιονγιάνγκ βοηθά τη Ρωσία να διατηρήσει την πολεμική της προσπάθεια, ενώ παράλληλα παρέχει στη Βόρεια Κορέα εμπειρία στο πεδίο της μάχης.

Έλλειψη αντιαεροπορικών πυραύλων

Η Ρωσία έχει αυξήσει τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων εναντίον ουκρανικών πόλεων τις τελευταίες εβδομάδες, ασκώντας πρόσθετη πίεση στα περιορισμένα αποθέματα της Ουκρανίας σε εξελιγμένους πυραύλους αναχαίτισης.

Μόνο ένας μικρός αριθμός συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών συστοιχιών αεράμυνας Patriot, είναι σε θέση να αναχαιτίζει αξιόπιστα βαλλιστικούς πυραύλους.

Η Ουκρανία έχει απευθύνει επανειλημμένα εκκλήσεις στους Δυτικούς συμμάχους της για περισσότερα συστήματα Patriot και πυραύλους αναχαίτισης PAC-3.

Η έλλειψη αναχαιτιστών έχει γίνει εντονότερη εν μέσω της αυξημένης παγκόσμιας ζήτησης, μεταξύ άλλων μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία έχει επεκτείνει τα δικά της πλήγματα μεγάλου βεληνεκώς εναντίον στόχων βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας, βάζοντας στο στόχαστρο στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και εφοδιαστικούς κόμβους.