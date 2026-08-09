Ουκρανία: Ο Ζελένσκι μιλά για ανάπτυξη έως 50.000 Βορειοκορεατών στη Ρωσία – Η Μόσχα ανακοινώνει νέες καταλήψεις στο Ντονέτσκ

Την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταγγέλλει τις πρακτικές της Ρωσίας, καθώς έχει επιστρατεύσει περισσότερους από 50.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες, η Μόσχα ανακοινώνει ότι στην περιφέρεια του Ντονέσκ έχει καταλάβει δυο χωριά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι «περισσότεροι από 50.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες θα αναπτυχθούν στη Ρωσία για να πολεμήσουν στο πλευρό της συμμάχου της Πιονγιάνγκ».

Μάλιστα, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε χθες στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι «μία απόφαση έχει ληφθεί για 30.000 έως 50.000 Βορειοκορεάτες που θα αναπτυχθούν στη ρωσική επικράτεια». Πρόκειται για μεγαλύτερο αριθμό από την εκτίμηση των 30.000 στρατιωτών που είχε κάνει τον Ιούλιο. Επίσης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι το Κίεβο εντόπισε μερικούς πυραύλους από τη Βόρεια Κορέα στην επικράτεια της Ουκρανίας, χωρίς ωστόσο ν’ αποκαλύψει τις τοποθεσίες εντοπισμού.

Πάντως, σήμερα οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους τα χωριά Βασιουτίνσκογε και Τορέτσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.