Τουρκία: Zητεί από Ρωσία και Ουκρανία «μορατόριουμ» στις επιθέσεις στα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

Η Τουρκία ζήτησε από τη Ρωσία και την Ουκρανία την εφαρμογή ενός «μορατόριουμ» στις επιθέσεις που στοχεύουν τα εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, λόγω της έξαρσης των επιθέσεων που πλήττουν και πλοία τουρκικών συμφερόντων. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι η σύγκρουση έχει επεκταθεί σε όλα τα εμπορικά πλοία αδιακρίτως και πως η Άγκυρα έχει μεταφέρει τις ανησυχίες της και στις δύο χώρες.

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Διεθνή Νέα

φιντάν
Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τουρκία ζήτησε από τη Ρωσία και την Ουκρανία να εφαρμόσουν ένα «μορατόριουμ» στις επιθέσεις που στοχεύουν τα εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.
  • Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι «η σύγκρουση έχει επεκταθεί σε όλη τη Μαύρη Θάλασσα», με επιθέσεις πλέον «σε όλα τα εμπορικά πλοία αδιακρίτως».
  • Η Άγκυρα είχε ήδη καταγγείλει επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον δύο τουρκικών πλοίων, κατά τις οποίες τραυματίστηκαν μέλη του πληρώματος.

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Η Τουρκία ζήτησε από τη Ρωσία και την Ουκρανία να εφαρμόσουν ένα «μορατόριουμ» στις επιθέσεις που στοχεύουν τα εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Bloomberg: Η Τουρκία μπλοκάρει τη διέλευση εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα

Απέναντι στην έξαρση των επιθέσεων, η Τουρκία «ζήτησε τη θέσπιση ενός μηχανισμού για την κήρυξη μορατόριουμ», δήλωσε ο Χακάν Φιντάν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο επίσημο τουρκικο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Η σύγκρουση έχει επεκταθεί σε όλη τη Μαύρη Θάλασσα. Στην αρχή, στόχευαν τα λιμάνια και τα πολεμικά πλοία. Τώρα, επιτίθενται σε όλα τα εμπορικά πλοία αδιακρίτως», δήλωσε με αποδοκιμασία ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι «τα πλοία που ανήκουν σε Τούρκους ή φέρουν τουρκική σημαία πλήττονται επίσης».

Ο Φιντάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία μετέφερε τις ανησυχίες της για τις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και στις δύο χώρες και ότι η Άγκυρα εφαρμόζει ορισμένα δικά της μέτρα ασφαλείας, χωρίς όμως να δώσει περισσότερα στοιχεία επ΄αυτού.

Η Τουρκία, η οποία διατηρεί στενές σχέσεις τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο, είχε ήδη καταγγείλει την Τρίτη επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν σημειωθεί την προηγούμενη ημέρα στη Μαύρη Θάλασσα εναντίον δύο πλοίων που ανήκουν σε Τούρκους πλοιοκτήτες, κατά τις οποίες τραυματίστηκαν μέλη του πληρώματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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