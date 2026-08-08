Πανικός στη Μαδέρα: Χιλιάδες θαυμαστές του Κριστιάνο Ρονάλντο εισέβαλαν σε γάμο… αγνώστων νομίζοντας ότι παντρεύεται ο «CR7»

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Ένα πρωτοφανές μπερδεμα εκτυλίχθηκε στον καθεδρικό ναό του Φουνσάλ στη Μαδέρα, όταν χιλιάδες οπαδοί του Κριστιάνο Ρονάλντο κατέκλυσαν το σημείο πιστεύοντας ότι ο Πορτογάλος σταρ παντρευόταν την αγαπημένη του, Χεορχίνα (Τζορτζίνα) Ροντρίγκεζ.

Αντί όμως για το διάσημο ζευγάρι, οι ανυπόμονοι φανς βρέθηκαν να πολιορκούν το αμάξι ενός ζευγαριού ντόπιων που απλώς έτυχε να παντρεύεται την ίδια μέρα, μετατρέποντας τον γάμο τους σε ένα ανεπαναληπτο πανδαιμόνιο.

Το λάθος ζευγάρι και το χάος στον καθεδρικό ναό

Οι φήμες γύρω από το πού και πότε θα πραγματοποιηθεί ο γάμος του 41χρονου σταρ του ποδοσφαίρου και του 32χρονου μοντέλου οργίαζαν.

Όταν κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι η τελετή θα γινόταν στον Ρωμααιοκαθολικό καθεδρικό ναό του Φουνσάλ -την πρωτεύουσα του νησιού όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Ρονάλντο- περισσότερα από 2.000 άτομα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία με τα κινητά τηλέφωνα ανά χειρας.

Βίντεο που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώπουν τον χαμό που προκλήθηκε.



Ωστόσο, η τελετή αφορούσε ένα εντελώς άσχετο ζευγάρι Πορτογάλων από τη Μαδέρα, τον Φάμπιο Ράμος και τη Φάτιμα Νικόλ Κούνια Τεϊσέιρα, οι οποίοι ζουν στη Γαλλία και επέστρεψαν στο νησί για τον γάμο τους.

Οι φίλοι του γαμπρού και οι παράνυμφοι, που έφτασαν ξεχωριστά με ένα κλασικό βαν, αναγκάστηκαν να δώσουν «μάχη» ανάμεσα στο πλήθος για να μπουν στον ναό.

«Ο Φάμπιο δεν είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Όλο αυτό είναι τρελό. Δεν περιμέναμε τίποτα τέτοιο. Δεν νομίζω ότι θα ξεχάσει τον γάμο του», δήλωσε ένας φίλος του γαμπρού.

Movidos pelo rumor de que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casariam este sábado, centenas de curiosos juntaram-se à porta da Sé Catedral do Funchal na esperança de ver os noivos. No entanto, nem o futebolista nem a companheira confirmaram qualquer cerimónia. 🎥 redes… pic.twitter.com/W69xxdrJRR — SIC Notícias (@SICNoticias) August 8, 2026



Η ατμόσφαιρα έφτασε στο κατακόρυφο όταν μια κλασική γκρι Rolls Royce κατέφθασε στην πλατεία μεταφέροντας τη νύφη, από το κοντινό ξενοδοχείο Savoy Palace.

Εκατοντάδες άτομα, ορισμένα εκ των οποίων φορούσαν μάσκες με το πρόσωπο του Κριστιάνο Ρονάλντο, περικύκλωσαν το όχημα με τα κινητά υψωμένα.

Ένα μέλος της γαμήλιας πομπής προσπάθησε να αποτρέψει το πλήθος φωνάζοντας «Αυτή δεν είναι η Χεορχίνα», καθώς ο κόσμος ορμούσε για να δει.

Τελικά, οι παράνυμφοι και άλλοι φίλοι κατάφεραν να απωθήσουν το πλήθος και να ανοίξουν διάδρομο για τη νύφη.

🚨 Centenas de pessoas juntaram-se na Madeira à espera de ver Cristiano Ronaldo, mas acabaram por descobrir que o casamento que decorria no local era de um casal madeirense. “É impressionante que estas pessoas achassem que o Ronaldo ia casar hoje sem segurança”, comentou um dos… pic.twitter.com/FbJKD9SHfE — O Futebol (@OFutebolpt) August 8, 2026



Ο Μάρκος Γκονσάλβες, ο εφημέριος του καθεδρικού ναού που τελικά πάντρεψε το ζευγάρι, ξεκαθάρισε: «Μπορώ να σας πω ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτός είναι ο μοναδικός γάμος που γίνεται εδώ σήμερα».

Ο ιερέας πρόσθεσε επίσης ότι δεν πιστεύει πως ο ποδοσφαιριστής έχει κάνει κράτηση στον ναό για κάποια μελλοντική ημερομηνία.

Οι φήμες για τον γάμο και η γνωριμία του ζευγαριού

Οι φήμες για τον γάμο του Ρονάλντο και της Ροντρίγκεζ φούντωσαν από τη στιγμή που αρραβωνιάστηκαν τον Αύγουστο του περασμένου έτους.

Αρχικά, αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριζαν ότι θα παντρεύονταν την 1η Αυγούστου στο ιστορικό παλάτι Quinta da Regaleira στη Σίντρα της Πορτογαλίας, έπειτα από ένα πλαστό προσκλητήριο που κυκλοφόρησε στην πορτογαλική τηλεόραση — κάτι που διαψεύστηκε από μέσα ενημέρωσης όπως το περιοδικό HOLA!.

Στη συνέχεια, η προσοχή μετατοπίστηκε στη Μαδέρα, με τον ισχυρισμό ότι ο Ρονάλντο θα παντρευόταν στον καθεδρικό ναό και θα ακολουθούσε δεξίωση στους δύο τελευταίους ορόφους του Savoy Palace, τους οποίους φερόταν να έχει κλείσει αποκλειστικά.

Inside Cristiano Ronaldo’s £1,100 a-night Madeira wedding venue featuring a private rooftop infinity pool and personal butler as he prepares to marry Georgina Rodríguez after nearly a decade together https://t.co/aBiwTGWU64 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 6, 2026



Οι φήμες ενισχύθηκαν καθώς ο Ρονάλντο ήθελε να πραγματοποιήσει τον γάμο πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Νασρ.

Το ζευγάρι απολάμβανε παρατεταμένες διακοπές στην Ευρώπη και τη Μαγιόρκα μετά την επιστροφή του από το Μουντιάλ των ΗΠΑ, όπου η Πορτογαλία αποκλείστηκε με 1-0 από την Ισπανία στη φάση των «16».

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Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2016, όταν η Χεορχίνα εργαζόταν ως πωλήτρια σε κατάστημα Gucci στη Μαδρίτη. Αν και έπρεπε να σχολάσει, της ζητήθηκε να μείνει 30 λεπτά παραπάνω για έναν VIP πελάτη, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν ο Ρονάλντο.

Η ίδια αποκάλυψε αργότερα στη σειρά της στο Netflix «I Am Georgina» ότι πήγαινε στη δουλειά με το λεωφορείο και ο Ρονάλντο την παραλάμβανε με τη Bugatti των 1,5 εκατομμυρίου λιρών.

Η Χεορχίνα παραιτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 λόγω του συνωστισμού των φιλάθλων έξω από το κατάστημα, ενώ τον Ιανουάριο του 2017 έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στα βραβεία The Best FIFA Football Awards.

Το ζευγάρι απέκτησε τα δίδυμα Ματέο και Έβα μέσω παρένθετης μητέρας τον Ιούνιο του 2017, ενώ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους η Χεορχίνα γέννησε την κόρη τους, Αλάνα Μαρτίνα.

Τον Απρίλιο του 2022, η Χεορχίνα γέννησε δίδυμα, όμως ο γιος τους, Άνχελ, πέθανε κατά τη διάρκεια της γέννας, ενώ η δίδυμη αδελφή του, Μπέλα Εσμεράλντα, επιβίωσε.