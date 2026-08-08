Πυρκαγιές: Τρεις συλλήψεις σε Κορινθία και Λέσβο για φωτιές από αμέλεια

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Σε τρεις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια σε Κορινθία και Λέσβο προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο των ερευνών για περιστατικά που σημειώθηκαν την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερεύνησαν άμεσα τα αίτια των πυρκαγιών, ενώ η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι οι ανακριτικοί μηχανισμοί θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τις επόμενες ημέρες, λόγω των προβλέψεων για υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους.

Κορινθία: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά σε φωτοβολταϊκό πάρκο

Η πρώτη υπόθεση αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 16:04 της Παρασκευής στη θέση Λάκκα, στο Στεφάνι Κορινθίας, και αντιμετωπίστηκε γρήγορα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, δύο ημεδαποί από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κορινθίας, σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Δ.Α.Ε.Ε., οι οποίοι μετέβησαν στην περιοχή για να συνδράμουν στις έρευνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό φωτοβολταϊκού πάρκου. Η παρουσία χαμηλής βλάστησης σε ολόκληρη την επιφάνεια του πάρκου συνέβαλε στην εξάπλωση της πυρκαγιάς σε παρακείμενη δασική έκταση.

Από τη φωτιά κάηκαν περίπου 500 στρέμματα δασικής έκτασης και 50 στρέμματα αγροτικής έκτασης.

Οι συλληφθέντες είναι ένας υπεργολάβος, ο οποίος φέρεται να είχε την τεχνική ευθύνη, και ένας ακόμη υπάλληλος του φωτοβολταϊκού πάρκου. Και οι δύο οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος όρισε τακτική δικάσιμο και στη συνέχεια τους άφησε ελεύθερους.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή στις ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος να συγκεντρώσουν πρόσθετα στοιχεία για τη φωτιά, μεταξύ των οποίων βιντεοληπτικό υλικό, καθώς και να διερευνήσουν εάν υπάρχουν και άλλοι υπεύθυνοι, προκειμένου να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Λέσβος: 23χρονος φέρεται να προκάλεσε φωτιά από τσιγάρο

Η τρίτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στη Στύψη Λέσβου, όπου ένας 23χρονος ημεδαπός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πυρκαγιά που προκάλεσε από αμέλεια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:49 της 7ης Αυγούστου 2026, έπειτα από απόρριψη υπολείμματος τσιγάρου.

Η πυρκαγιά έκαψε περίπου 270 τετραγωνικά μέτρα με ξηρά χόρτα και απορρίμματα, ενώ στον 23χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.804,68 ευρώ.

Πρόστιμα σε Θεσσαλονίκη, Πιερία και Εύβοια

Παράλληλα με τις συλλήψεις, οι ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής επέβαλαν διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας σε Θεσσαλονίκη, Πιερία και Εύβοια.

Στις 7 Αυγούστου 2026 , ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε ημεδαπό για καύση απορριμμάτων μέσα σε οικοπεδικό χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Δέλτα , στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

, ανακριτικοί υπάλληλοι του επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο σε ημεδαπό για καύση απορριμμάτων μέσα σε οικοπεδικό χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του , στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Την ίδια ημέρα, ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Πιερίας επέβαλαν πρόστιμο 1.875 ευρώ σε αλλοδαπό για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών μέσα σε οικοπεδικό χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Κατερίνης , στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

επέβαλαν πρόστιμο σε αλλοδαπό για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών μέσα σε οικοπεδικό χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του , στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Στις 8 Αυγούστου 2026, ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκίδας επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 2.625 ευρώ σε ημεδαπό για καύση απορριμμάτων, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

Πάνω από 1 εκατ. ευρώ τα πρόστιμα από την αρχή του έτους

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 8 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 680 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.045.736,74 ευρώ.

Το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί 274 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 245, ποσοστό 89,42%, αφορούν περιστατικά που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 29, ποσοστό 10,58%, περιστατικά που αποδίδονται σε πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα κατά τόπους Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) θα βρίσκονται, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, σε πλήρη ανάπτυξη και αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα ενόψει της επικείμενης επιδείνωσης των πυρομετεωρολογικών συνθηκών.

Στόχος των υπηρεσιών είναι η άμεση διερεύνηση κάθε έναρξης πυρκαγιάς και η απόδοση ευθυνών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνονται παραβάσεις.

Ισχυρή σύσταση της Πυροσβεστικής προς τους πολίτες

Η Πυροσβεστική απευθύνει παράλληλα ισχυρή σύσταση στους πολίτες να τηρούν τις ισχύουσες απαγορεύσεις και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, να συμβουλεύονται καθημερινά τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά.

«Η αυξημένη προσοχή, η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η υπεύθυνη συμπεριφορά όλων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών και συνεπακόλουθα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζεται από την Πυροσβεστική.

Την ίδια ώρα, μέσα σε ένα 24ωρο, από τις 18:00 της Παρασκευής 7 Αυγούστου έως τις 18:00 του Σαββάτου 8 Αυγούστου 2026, εκδηλώθηκαν συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

Από αυτές, οι 33 πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχιζαν να επιχειρούν σε ακόμη δύο μέτωπα.

Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών για τη δική τους ασφάλεια.