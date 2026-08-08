Τραγωδία στην Πάρο: Ο μπάρμαν του beach bar βούτηξε για να σώσει τον 4χρονο που πνίγηκε σε πισίνα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα 4χρονο παιδί έχασε τη ζωή του το απόγευμα του Σαββάτου σε πισίνα beach bar στην Πάρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, δύο νεαρές εντόπισαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα και άρχισαν να φωνάζουν σε βοήθεια. Στη συνέχεια, ο μπάρμαν της επιχείρησης βούτηξε στο νερό και ανέσυρε το 4χρονο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν στον χώρο του beach bar, αλλά δεν ήταν κοντά του τη στιγμή που σημειώθηκε το περιστατικό. Παράλληλα, ως ναυαγοσώστης της επιχείρησης φέρεται να είναι δηλωμένος ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

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Οι προσπάθειες για τη διάσωση του παιδιού

Μετά τον εντοπισμό του 4χρονου κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές, ενώ στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Έγιναν προσπάθειες για να κρατηθεί το παιδί στη ζωή, ωστόσο αυτές δεν απέδωσαν και ο 4χρονος κατέληξε, σύμφωνα με το cyclades24.gr.

Οι Αρχές διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, προκειμένου να εξακριβώσουν πώς το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα και για πόσο χρονικό διάστημα παρέμεινε εκεί χωρίς να γίνει αντιληπτό.

Προσήχθησαν οι γονείς και ο ιδιοκτήτης

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί προχώρησαν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στην προσαγωγή των γονέων του 4χρονου και του ιδιοκτήτη του beach bar, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για όσα προηγήθηκαν του περιστατικού.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, με στόχο να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του παιδιού και να διαπιστώσουν εάν προκύπτουν τυχόν ευθύνες.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές αναμένεται να συγκεντρώσουν πρόσθετα στοιχεία και μαρτυρίες που θα μπορούσαν να αποσαφηνίσουν όσα συνέβησαν πριν από τον εντοπισμό του 4χρονου στην πισίνα.