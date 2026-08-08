Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρό 4χρονο παιδί σε πισίνα beach bar – Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης και οι γονείς

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο παιδί έχασε τη ζωή του στην πισίνα ενός beach bar, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Cyclades24.gr, το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα. Οι αρμόδιες Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ έγιναν προσπάθειες για να κρατηθεί στη ζωή. Ωστόσο, το παιδί κατέληξε.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να διαπιστώσουν πώς το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα χωρίς να γίνει εγκαίρως αντιληπτό.

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Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης και οι γονείς

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι Αρχές έχουν προσαγάγει τον ιδιοκτήτη του beach bar και τους γονείς του 4χρονου, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για όσα προηγήθηκαν.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, με στόχο να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τα λεπτά πριν από το περιστατικό και να διαπιστώσουν εάν προκύπτουν τυχόν ευθύνες.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές αναμένεται να συγκεντρώσουν πρόσθετα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί.