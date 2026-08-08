Δήμος Αθηναίων: Σε αυξημένη επιφυλακή για τον κίνδυνο πυρκαγιάς – Κλείνει ο Λόφος Φινόπουλου

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Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς επιπέδου 4 αύριο, Κυριακή (9/8). Ως εκ τούτου, από τα μεσάνυχτα απαγορεύεται η πρόσβαση στον Λόφο Φινόπουλου.

Συγκεκριμένα, ο λόφος Φινόπουλου θα παραμείνει κλειστός για κάθε δραστηριότητα, από σήμερα το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, έως νεότερης ενημέρωσης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναίων.

Βάσει του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου.

Η Δημοτική Αστυνομία θα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, διαθέτοντας περιπολίες, ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες, οι οποίες ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης (Λυκαβηττός, Στρέφη, Φιλοπάππου, Τουρκοβούνια, Ιλίσια κ.λπ.).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, καθώς και άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί.

Σε συνεχή ετοιμότητα θα βρίσκονται και υδροφόρες του Δήμου.

«Καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο, να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο)», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναίων.