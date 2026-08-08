Μέγκαν Μαρκλ: Με τα σκουλαρίκια της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο πλευρό του Χάρι – Η λαμπερή εμφάνιση στον Καναδά

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Μια ξεχωριστή δημόσια εμφάνιση στον Καναδά πραγματοποίησαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, με τη Δούκισσα του Σάσεξ να τραβά πάνω της όλα τα βλέμματα, τιμώντας παράλληλα τη μνήμη της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Ο Χάρι και η Μέγκαν παρευρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην επετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια του ιδρύματος του στενού τους φίλου και μουσικού παραγωγού Ντέιβιντ Φόστερ, στη Βικτώρια της Βρετανικής Κολομβίας.

Το ζεύγος φωτογραφήθηκε μαζί με τον 76χρονο παραγωγό και συνθέτη, καθώς και τη σύζυγό του, 42χρονη ηθοποιό και τραγουδίστρια Κάθριν ΜακΦί.

Ο 41χρονος πρίγκιπας Χάρι επέλεξε ένα μαύρο σμόκιν με παπιγιόν, ενώ η 45χρονη Μέγκαν φόρεσε ένα μαύρο μάξι φόρεμα του Καναδού σχεδιαστή Greta Constantine.

Φόρος τιμής στην πριγκίπισσα Νταϊάνα

Η Μέγκαν απέδωσε φόρο τιμής στην εκλιπούσα πεθερά της, πριγκίπισσα Νταϊάνα, φορώντας τα σκουλαρίκια της από ζαφείρι και διαμάντια, τα οποία ξεχώριζαν καθώς είχε τα μαλλιά της μαζεμένα.

Η ίδια κατέχει αρκετά κομμάτια από την προσωπική συλλογή κοσμημάτων της Νταϊάνα και έχει φορέσει ξανά σκουλαρίκια της σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Μεταξύ των κομματιών από τη συλλογή της Νταϊάνα που ανήκουν στη Μέγκαν περιλαμβάνονται:

Τα σκουλαρίκια-πεταλούδα και το αντίστοιχο βραχιόλι-χειροπέδα,

Ένα διαμαντένιο βραχιόλι,

Το ρολόι Cartier Tank Louis,

Το εμβληματικό δαχτυλίδι της Νταϊάνα, γνωστό ευρέως και ως το «δαχτυλίδι του διαζυγίου».

Η μακροχρόνια φιλία με το ζεύγος Φόστερ

Ο Καναδοαμερικανός Ντέιβιντ Φόστερ έχει κερδίσει 16 βραβεία Grammy και έχει συγκεντρώσει 45 υποψηφιότητες κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που εκτείνεται σε τέσσερις δεκαετίες.

Η Μέγκαν και ο Χάρι διατηρούν μακροχρόνια φιλία με το ζευγάρι, ενώ στο παρελθόν έχουν φωτογραφηθεί σε διπλό ραντεβού μαζί τους.

Prince Harry and Meghan made a surprise return to a place that played a special part in their story 🇨🇦❤️

The Duke and Duchess of Sussex stepped out for the David Foster Foundation’s 40th Anniversary Gala, joining the music legend and wife Katharine McPhee in Victoria, B.C.

David,… pic.twitter.com/BQ4MNREECv — HELLO! Canada (@HelloCanada) August 8, 2026



Το 2019, ο Φόστερ κανονίσει ώστε ο Χάρι και η Μέγκαν να μείνουν στην έπαυλη ενός στενού του φίλου στο νησί Βανκούβερ, δηλώνοντας τότε στη Daily Mail: «Ένιωσα τιμή που μπόρεσα να βοηθήσω τη Μέγκαν εκεί, επειδή είμαι Καναδός και είμαστε χώρα της Κοινοπολιτείας – ανήκουμε στο Στέμμα».

Ο μουσικός παραγωγός κανόνισε τη διαμονή του βασιλικού ζεύγους σε μια απομονωμένη παραθαλάσσια έκταση στο Βόρειο Σάνιτς, η οποία ανήκε σε στενό φίλο του Καναδού τραγουδοποιού, αρνούμενος ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητα του ιδιοκτήτη.

Ο Φόστερ κανόνισε τις χριστουγεννιάτικες διακοπές της Μέγκαν και του Χάρι σε μια έπαυλη αξίας 14 εκατομμυρίων δολαρίων στο νησί Βανκούβερ του Καναδά, φέρνοντάς τους σε επαφή με τον μυστήριο πολυεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη της.

«Σαν πατέρας και γιος»

Η σύζυγος του Φόστερ, Κάθριν ΜακΦί, γνωρίζει τη Μέγκαν από την παιδική τους ηλικία, καθώς πήγαιναν στο ίδιο σχολείο.

Μιλώντας στο Access Hollywood το 2020 για τη σχέση του Φόστερ με τον Χάρι, η ΜακΦί είχε δηλώσει: «Ο σύζυγός μου έχει μια πραγματικά, πραγματικά όμορφη σχέση με τον Χάρι».

«Είναι, ξέρετε, τόσο γλυκοί. Είναι σαν πατέρας και γιος», πρόσθεσε.

«Απλώς κρατάμε επαφή μαζί τους. Αλλά ως επί το πλείστον, η Μέγκαν κι εγώ γνωριζόμασταν από την παιδική μας ηλικία, όμως στην πραγματικότητα ο Χάρι και ο σύζυγός μου είναι φίλοι. Είναι πολύ όμορφο».

Πηγή: Daily Mail