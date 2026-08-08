Moneymaxxing: Η Gen Z θέλει να βάλει σε τάξη τα οικονομικά της – Η νέα τάση στα social media που υπόσχεται «ζωή αφθονίας»

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Σε πείσμα της οικονομικής πίεσης που βιώνει η νέα γενιά, ένα νέο trend κάνει θραύση στα social media, προτείνοντας μια ριζική αλλαγή συνηθειών που δεν κοστίζει απολύτως τίποτα.

Ενώ η ακρίβεια καλπάζει και τα έξοδα αυξάνονται, η Gen Z απαντά με μια οικονομική τακτική που υπόσχεται να βάλει τάξη στην τσέπη των νέων.

Το «Moneymaxxing» αποτελεί την πιο πρόσφατη οικονομική τάση της Gen Z, ενθαρρύνοντας τους χρήστες των μέσω κοινωνικής δικτύωσης να βελτιστοποιήσουν στο έπακρο τον προϋπολογισμό τους και να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο ευρώ.

‘Moneymaxxing’ isn’t a trend, it’s a ‘cultural shift,’ financial advisor says — here’s how to get started https://t.co/18PPrSqiPK — CNBC (@CNBC) August 8, 2026

Τι είναι το «Moneymaxxing»;

Αν περιηγηθείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα εντοπίσετε ένα κοινό μοτίβο στα trends: το «maxxing» (μεγιστοποίηση).

Πρόκειται για μια τάση που αφορά την προσπάθεια βελτιστοποίησης διαφόρων πτυχών της καθημερινότητας — από την εξωτερική εμφανιση (looksmaxxing) και τις διακοπές (vacationmaxxing), μέχρι τη ρουτίνα του ύπνου (sleepmaxxing) ή ακόμα και τη διατροφή με τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες (fibermaxxing).

Γιατί, λοιπόν, να μην μεγιστοποιήσει κανείς και τα χρήματά του;

To Moneymaxxing σημαίνει να αξιοποιείτε στο έπακρο τα οικονομικά σας. Παρόλο που οι τακτικές διαφέρουν, ο βασικός στόχος είναι απλός: να διασφαλιστεί ότι κάθε ευρώ αποδίδει όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να μπορείτε να κατευθύνετε τα χρήματά σας εκεί που πραγματικά έχουν σημασία.



Στην πράξη, το trend αυτό ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μεγιστοποιήσουν τους προϋπολογισμούς τους περικόπτοντας επαναλαμβανόμενα έξοδα, εξαργυρώνοντας πόντους επιβράβευσης -μια σχετική τάση γνωστή ως «pointsmaxxing»- και αποταμιεύοντας τα επιπλέον χρήματα σε καταθετικούς λογαριασμούς υψηλής απόδοσης.

«Το Moneymaxxing αφορά πλέον το να αξιοποιείς στο μέγιστο τα χρήματά σου, όντας προνοητικός, εφευρετικός και δημιουργικός για να πετύχεις μια ζωή αφθονίας», δήλωσε στο CNBC η Γουίνι Σαν, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Sun Group Wealth Partners με έδρα το Ιρβάιν της Καλιφόρνια.

Πρόκειται για μια «πολιτισμική αλλαγή», πρόσθεσε η Σαν, η οποία «δεν αφορά το να ζεις με λιγότερα, αλλά το να αναζητάς περισσότερα για τον εαυτό σου».

Time to start Moneymaxxing pic.twitter.com/gkxh9ZB010 — corleon 🐂 🀄 (@corleon013) August 8, 2026

«Η λιτότητα έγινε ξανά κουλ»

«Το Moneymaxxing είναι η λιτότητα που έγινε ξανά κουλ — το λατρεύω», δήλωσε ο Μπραντ Κλοντζ, ψυχολόγος και πιστοποιημένος οικονομικός σύμβουλος με έδρα το Μπόουλντερ του Κολοράντο.

«Είναι καλύτερο από το “credit-card maxxing” (εξάντληση των πιστωτικών καρτών), το οποίο κάναμε για πάρα πολύ καιρό», πρόσθεσε ο Κλοντζ, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της YMW Advisors και μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του CNBC.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ανάγκη για μια τέτοια στροφή. Οι Αμερικανοί συσσωρεύουν όλο και περισσότερο χρέος στις πιστωτικές τους κάρτες. Τα υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών αυξήθηκαν κατά 4,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας συνολικά το 1,14 τρισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με τη νέα τριμηνιαία έκθεση της TransUnion.

Το μέσο υπόλοιπο ανά καταναλωτή ανέρχεται πλέον σε 6.610 δολάρια, σημειώνοντας επίσης αύξηση 2,1% σε σχέση με πέρυσι.

Παράλληλα, λόγω του αυξανόμενου κόστους ζωής, οι νεαροί ενήλικες δυσκολεύονται να σταθούν στα δικά τους πόδια.

Σύμφωνα με την Τζακ Χάουαρντ, επικεφαλής οικονομικής ευημερίας και ειδικό συμπεριφορικής οικονομικής στην Ally Bank, το κίνημα αυτό του Moneymaxxing φαίνεται πως έχει διάρκεια.

«Αντί να μεταπηδά από τη μία οικονομική τάση στην άλλη αναζητώντας μια γρήγορη λύση, το Moneymaxxing εστιάζει στη δημιουργία καθημερινών συνηθειών για τη διαμόρφωση μακροπρόθεσμης οικονομικής επιτυχίας», σημείωσε.

What Financial Experts Want You to Know About the Viral ‘Moneymaxxing’ Trend Taking Over Social Media https://t.co/bAPMnTMF9K — Parade Mag (@ParadeMagazine) August 7, 2026

Πώς να ξεκινήσετε το Moneymaxxing

Η Χάουαρντ συνιστά να ξεκινήσετε με μια σαφή αξιολόγηση των χρηματικών σας ροών, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εισοδημάτων όσο και των επαναλαμβανόμενων εξόδων.

Αν και υπάρχουν πολλές δοκιμασμένες τεχνικές για τη δημιουργία ενός βασικού προϋπολογισμού, η πιο αποτελεσματική προσέγγιση βοηθά να «εντοπιστούν μοτίβα δαπανών που δεν υποστηρίζουν πλέον τους οικονομικούς σας στόχους», ανέφερε.

Στη συνέχεια, θέστε συγκεκριμένες -και επιτεύξιμες- οικονομικές προτεραιότητες. Είτε ο στόχος είναι η μείωση του χρέους είτε η δημιουργία ενός αποταμιευτικού «μαξιλαριού», το να έχετε ένα σαφές ορόσημο μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε το κίνητρό σας.

Η αυτοματοποίηση βασικών οικονομικών κινήσεων, όπως οι μεταφορές σε αποταμιεύσεις ή οι επιπλέον πληρωμές ανεξόφλητων υπολοίπων, μπορεί επίσης να βοηθήσει στην απλοποίηση της νέας ρουτίνας.

«Η διαρκής οικονομική πρόοδος προέρχεται από τις συνήθειες που εξασκείτε κάθε μέρα», υπογράμμισε η Χάουαρντ.

Η τεχνολογία μπορεί επίσης να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με τη Σαν. «Το οικονομικό άγχος μπορεί να ανατραπεί βρίσκοντας λύσεις», δήλωσε.

Εργαλεία προϋπολογισμού και οικονομικού σχεδιασμού που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό μοτίβων δαπανών, να αποκαλύψουν πιθανές ευκαιρίες αποταμίευσης και να προτείνουν στρατηγικές προσαρμοσμένες στους στόχους σας.

Ο Κλοντζ προτείνει επίσης να διαμορφώνετε συνειδητά το περιβάλλον σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η επιμέλεια μιας ροής που περιλαμβάνει άτομα με παρόμοιες οικονομικές φιλοδοξίες μπορεί να προσφέρει τόσο πρακτικές ιδέες όσο και ένα αίσθημα ευθύνης.

Γιατί είναι σημαντικό το Moneymaxxing

Το Moneymaxxing αναδεικνύει τα κενά στην οικονομική προετοιμασία μεταξύ των νεότερων γενιών, παρά τη μεγάλη τους επιθυμία για δημιουργία περιεχομένου (content) με επίδειξη μιας οικονομικής επιφάνειας που είναι παντελώς δυσανάλογη με την πραγματική τους κατάσταση.

Πρόσφατα στοιχεία από τη μελέτη 2026 Planning & Progress Study της Northwestern Mutual έδειξαν ότι πάνω από τους μισούς Millennials εξακολουθούν να εξαρτώνται οικονομικά από τους γονείς τους, ενώ κατά μέσο όρο οι Αμερικανοί δεν αναμένουν να επιτύχουν οικονομική ανεξαρτησία πριν από τα 37 τους χρόνια.

Και σε άλλους τομείς, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν αξιοποιούν στο έπακρο τα χρήματά τους.

Σύμφωνα με την έρευνα 2025 Consumer Sentiment Survey της Northwestern Mutual, σχεδόν οι μισοί Millennials (43%) δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν συνταξιοδοτικό λογαριασμό, ενώ σχεδόν το ένα τρίτο (31%) δεν έχει λογαριασμό αποταμίευσης.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι το 79% των ερωτηθέντων της Gen Z και το 66% των Millennials δεν διαθέτουν ταμείο έκτακτης ανάγκης, το οποίο γενικά καλύπτει έξοδα τριών έως 12 μηνών.

Το Moneymaxxing βοηθά στην κάλυψη αυτών των κενών, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στα οικονομικά τους. Ακόμη και απλά βήματα, όπως η εξόφληση μιας πιστωτικής κάρτας ή το άνοιγμα ενός λογαριασμού αποταμίευσης, μπορούν να μειώσουν το οικονομικό άγχος και να δημιουργήσουν μια αίσθηση προόδου.

Με πληροφορίες από: CNBC, North Westernmutual