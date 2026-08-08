Ξεπέρασε τους 39 βαθμούς ο υδράργυρος το Σάββατο – Red Code για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε έξι περιφέρειες

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Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ενόψει της Κυριακής 9 Αυγούστου 2026, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε έξι περιφέρειες της χώρας. Την ίδια ώρα, οι υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 39 βαθμούς Κελσίου κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία το Σάββατο 8 Αυγούστου καταγράφηκε στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 39,5°C.

Την ίδια στιγμή, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένος.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε έξι περιφέρειες

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για την Κυριακή 9 Αυγούστου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, δηλαδή κατηγορία κινδύνου 4, στις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής , συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων

, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων Περιφέρεια Πελοποννήσου : Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία

: Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας : Βοιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια

: Βοιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου : Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία

: Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου : Κυκλάδες

: Κυκλάδες Περιφέρεια Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις αρμόδιες Περιφέρειες και τους Δήμους, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενα περιστατικά πυρκαγιών.

Σε κατάσταση Red Code

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε τις παραπάνω περιοχές σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για την Κυριακή 9 Αυγούστου, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός.

Στο πλαίσιο του Red Code, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενεργοποιούν το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό και διαθέτουν τα αναγκαία μέσα, με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών σε περίπτωση εκδήλωσης καταστροφικού φαινομένου.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε Red Code καλούνται επίσης να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), αντίστοιχα.

Τα αρμόδια όργανα καλούνται να εξετάσουν ζητήματα που σχετίζονται με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από ενδεχόμενες δασικές πυρκαγιές.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Μεταξύ άλλων, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, καθώς και τη χρήση μηχανημάτων και εργαλείων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης.

Η Πολιτική Προστασία συστήνει επίσης να αποφεύγεται η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα των μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, καλούνται να ενημερώσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, civilprotection.gov.gr.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα δυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 και πιθανώς στο κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά έως 37 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά, όπου πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά, όπου πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Το απόγευμα στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Το απόγευμα στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά και τα νότια 6 με 7 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά και τα νότια 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά έως 38 βαθμούς.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ και πιθανώς στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.

Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ και πιθανώς στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 35 με 36 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά.

Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί.

Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί. Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-08-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, τοπικά έως 8 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, τοπικά έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βορειοανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-08-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 μποφόρ, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 μποφόρ, τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-08-2026