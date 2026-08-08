Αλεξανδρούπολη: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 77χρονος από πηγάδι στην Παλαγία

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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 77χρονος από πηγάδι στον οικισμό Παλαγία, στην Αλεξανδρούπολη, το μεσημέρι του Σαββάτου 8 Αυγούστου 2026.

Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα μετά την ενημέρωση για το περιστατικό και έστησε επιχείρηση για την ανάσυρση του άνδρα από το πηγάδι.

Η επιχείρηση ανάσυρσης

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης και την 4η ΕΜΑΚ.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 77χρονο μέσα στο πηγάδι, χωρίς τις αισθήσεις του, και προχώρησαν στην ανάσυρσή του με τη χρήση φορείου και σχοινιών.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο άνδρας παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και παρελήφθη από ασθενοφόρο. Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε τις απογευματινές ώρες.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 77χρονος βρέθηκε μέσα στο πηγάδι.