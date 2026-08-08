Μυστράς: «Τα κίνητρά μου δεν ήταν οικονομικά» ισχυρίζεται ο 55χρονος που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη – Δεν παρέστη στην κηδεία του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση στον Μυστρά, όπου ένας 55χρονος φέρεται να διατηρούσε επί τουλάχιστον δυόμισι χρόνια τη σορό του ηλικιωμένου πατέρα του μέσα σε καταψύκτη. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η απόφασή του δεν είχε οικονομικό κίνητρο και αποδίδει τη συμπεριφορά του στην αδυναμία του να αποδεχθεί τον θάνατο του πατέρα του.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA, ο 55χρονος φέρεται να έλεγε σε όσους τον ρωτούσαν ότι ο πατέρας του βρισκόταν σε γηροκομείο, ενώ στην πραγματικότητα ο ηλικιωμένος είχε πεθάνει και η σορός του παρέμενε στον καταψύκτη.

«Δεν μπόρεσα να δεχτώ τον θάνατο του πατέρα μου»

Ο 55χρονος, μιλώντας για πρώτη φορά σχετικά με την υπόθεση, υποστηρίζει ότι σήμερα αντιλαμβάνεται το λάθος της συμπεριφοράς του και επιμένει ότι δεν ενήργησε για οικονομικούς λόγους.

«Ημέρα με την ημέρα συνειδητοποιώ πόσο λάθος ήταν η συμπεριφορά μου. Τα κίνητρά μου δεν ήταν οικονομικά. Έχτισα με τα ίδια μου τα χέρια τον ξενώνα στον Μυστρά. Δεν είχα ανάγκη. Έπρεπε να είχα δώσει μία πρέπουσα ταφή και στον πατέρα μου, όπως είχα κάνει και στη μητέρα μου. Όταν έχασα τον πατέρα μου ήμουν πολύ συντετριμμένος. Δεν είχα άλλον άνθρωπο στη ζωή, κοντινό. Τους αγαπούσα παθολογικά και δεν μπόρεσα να δεχτώ τον θάνατο του πατέρα μου».

Ο δικηγόρος του 55χρονου ανέφερε στο MEGA ότι ο εντολέας του λάμβανε ήδη φαρμακευτική αγωγή, επικαλούμενος σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις και συνταγογραφήσεις. «Υπάρχουν ιατρικές γνωματεύσεις, υπάρχουν συνταγογραφήσεις. Λάμβανε φαρμακευτική βοήθεια. Ενδεχομένως δεν ήταν αρκετή αυτή την οποία λάμβανε. Θα επιδιώξει να βοηθηθεί τώρα που θα σταθεί σιγά-σιγά στα πόδια του».

Η κηδεία του 90χρονου στον Μυστρά

Ο 90χρονος, ο οποίος ήταν δάσκαλος και ψάλτης, κηδεύτηκε στον Μυστρά, χωρίς την παρουσία του 55χρονου γιου του. Η κόρη του ηλικιωμένου παρέστη στην κηδεία και βρέθηκε μπροστά στο κλειστό φέρετρο του πατέρα της, έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο αγνοούσε τι είχε συμβεί.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, συγγενείς και άνθρωποι από το περιβάλλον της οικογένειας αναζητούσαν κατά καιρούς τον ηλικιωμένο. Ο 55χρονος φέρεται να έδινε διαφορετικές απαντήσεις σχετικά με το πού βρισκόταν ο πατέρας του, χωρίς να αποκαλύπτει ότι είχε ήδη πεθάνει.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από τις Αρχές, οι οποίες αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Τα ευρήματα αναμένεται να συμβάλουν στη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του 90χρονου και να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.