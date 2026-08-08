Θρίλερ στον Λυκαβηττό: Σε εξέλιξη η έρευνα για τον θάνατο της 57χρονης – Εξετάζεται η διαδρομή της από την Κυψέλη

Η σορός 57χρονης γυναίκας που είχε εξαφανιστεί από την Κυψέλη εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στους Αγίους Ισιδώρους, στον Λυκαβηττό. Σύμφωνα με τις πρώτες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, ο θάνατός της επήλθε έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος, περίπου δύο ημέρες πριν από τον εντοπισμό της. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις της.

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Λυκαβηττός, πτώμα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σορός 57χρονης γυναίκας, η οποία αναζητούνταν από την Κυψέλη, εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο στον Λυκαβηττό.- Σύμφωνα με τις πρώτες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, ο θάνατος της γυναίκας φαίνεται να επήλθε έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος, ενώ η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη.- Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα (ατύχημα, αυτοχειρία, εγκληματική ενέργεια) και εστιάζουν στη χαρτογράφηση της διαδρομής της 57χρονης από την Κυψέλη στον Λυκαβηττό.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για τις συνθήκες θανάτου μίας 57χρονης γυναίκας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο στον Λυκαβηττό, το πρωί του Σαββάτου (8/8), λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της από την Κυψέλη.

Τη σορό εντόπισε περίπου στις 12:00 ένας περιπατητής, κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων, και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή, ενώ στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής.

Η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, μέσα σε σπηλιά δίπλα στο εκκλησάκι, γεγονός που δεν επέτρεψε την άμεση αναγνώρισή της. Η διαδικασία της ταυτοποίησης έδειξε στη συνέχεια ότι επρόκειτο για την 57χρονη από την Κυψέλη, την οποία αναζητούσαν τις προηγούμενες ημέρες συγγενείς και φίλοι.

Τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης

Ο ιατροδικαστής πραγματοποίησε μακροσκοπική εξέταση της σορού και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος της γυναίκας φαίνεται να επήλθε έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος.

Η θέση στην οποία εντοπίστηκε η σορός, σε συνδυασμό με τα τραύματα που έφερε η 57χρονη, μεταξύ των οποίων και κάταγμα στο χέρι, ενισχύει την αρχική αυτή εκτίμηση. Η γυναίκα φορούσε μπλε αμάνικο μπλουζάκι.

Οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν χρονικά τον θάνατό της περίπου δύο ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να δώσει σαφέστερη εικόνα για την αιτία και τον χρόνο θανάτου, καθώς και να επιβεβαιώσει ή να διαφοροποιήσει τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα.

Παράλληλα, η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, καθώς τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν έχουν αποσαφηνίσει εάν πρόκειται για ατύχημα, αυτοχειρία ή εάν υπήρξε εμπλοκή άλλου προσώπου.

Στο επίκεντρο η διαδρομή της 57χρονης

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αστυνομικοί στη διαδρομή που ακολούθησε η 57χρονη μέχρι να φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο του Λυκαβηττού, καθώς η περιοχή όπου εντοπίστηκε η σορός είναι ιδιαίτερα δύσβατη.

Η οικογένεια αναζητούσε τη γυναίκα περίπου από την Τετάρτη, ενώ συγγενείς και φίλοι είχαν δημοσιοποιήσει την εξαφάνισή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, είχαν απευθύνει έκκληση σε όποιον διέθετε οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει με την οικογένεια ή τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν πλέον να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις της 57χρονης από τη στιγμή που έφυγε από το σπίτι της στην Κυψέλη έως την παρουσία της στον Λυκαβηττό.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εξαφάνισή της έως τον θάνατό της, προκειμένου οι Αρχές να εξακριβώσουν τη διαδρομή που ακολούθησε και να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.

Δείτε εικόνες από το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός

πτώμα στον Λυκαβηττό

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