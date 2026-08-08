Θρίλερ στον Λυκαβηττό: Σε 57χρονη που είχε εξαφανιστεί από την Κυψέλη ανήκει η σορός – Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή

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Σε μία αγνοούμενη γυναίκα ανήκει η σορός που εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (8/8) μέσα σε σπηλιά, στον Λυκαβηττό.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, πρόκειται για μία 57χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Κυψέλης.

Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, που έσπευσε στο σημείο για αυτοψία, αναφέρουν ότι ο θάνατος της γυναίκας επήλθε πριν από μία με δύο ημέρες, πιθανότατα λόγω πτώσης από ύψος.

Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται και από τη θέση στην οποία εντοπίστηκε, αλλά και από τα τραύματά της, όπως ένα κάταγμα στο χέρι της. Η 57χρονη φορούσε ένα μπλε αμάνικο μπλουζάκι. Σημειώνεται ότι η κατάσταση της σορού δεν επέτρεπε αρχικά την αναγνώρισή της.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε από περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Οι πρώτες δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό σε προχωρημένη σήψη μέσα στη σπηλιά, δίπλα στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων, και απέκλεισαν τον χώρο για να αρχίσει η έρευνα και να συλλεχθούν τα στοιχεία.

Η νεκροψία-νεκροτομή που θα ακολουθήσει αναμένεται να επιβεβαιώσει τα πρώτα ευρήματα και να δώσει μία ξεκάθαρη εικόνα για την αιτία θανάτου της 57χρονης.

Παράλληλα, η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει πώς και υπό ποιες συνθήκες η 57χρονη βρέθηκε στο σημείο, καθώς και αν υπήρξε κάποιο περιστατικό που οδήγησε στην πτώση. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά και οι έρευνες σε πλήρη εξέλιξη.

Δείτε εικόνες από το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός