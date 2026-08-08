Ουαλία: Κρατούσε τη σορό της μητέρας του σε καταψύκτη για σχεδόν 3 χρόνια και εισέπραξε 78.000 λίρες από τη σύνταξή της

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Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 60χρονος στην Ουαλία, ο οποίος έκρυβε επί σχεδόν τρία χρόνια τη σορό της 89χρονης μητέρας του μέσα σε καταψύκτη στο σαλόνι του σπιτιού τους, ενώ συνέχιζε να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματά της. Όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τη νεκρή γυναίκα, η σορός της ήταν σκεπασμένη με λεοπάρ κουβέρτα, ενώ δίπλα της υπήρχαν τριαντάφυλλα και μία κάρτα γενεθλίων.

Σε δύο χρόνια και τέσσερις μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο Κρίστοφερ Φίλιπς από το Πόρθκολ της Νότιας Ουαλίας, για την πρωτοφανή υπόθεση που αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο του 2026.

Ο 60χρονος παραδέχθηκε ότι εμπόδισε τη νόμιμη και αξιοπρεπή ταφή της μητέρας του, Σίλβια Φίλιπς, καθώς και δύο κατηγορίες απάτης επειδή δεν ενημέρωσε τις αρμόδιες Αρχές για τον θάνατό της και συνέχισε να λαμβάνει χρήματα που καταβάλλονταν στο όνομά της.

Η αιτία θανάτου της 89χρονης παραμένει άγνωστη.

Αγόρασε καταψύκτη και έβαλε μέσα τη σορό της

Μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο Φίλιπς αγόρασε έναν μεγάλο καταψύκτη τύπου μπαούλου, τον οποίο τοποθέτησε στο σαλόνι του σπιτιού και χρησιμοποίησε για να διατηρεί μέσα τη σορό της.

Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, το σώμα της ηλικιωμένης ήταν σκεπασμένο με λεοπάρ κουβέρτα, ενώ δίπλα στον καταψύκτη είχαν τοποθετηθεί τριαντάφυλλα και μία κάρτα γενεθλίων.

Η κάρτα έγραφε: «Στη μαμά, από τον Κρίστοφερ και την Τίνα», με την Τίνα να είναι ο σκύλος της οικογένειας.

Ο Φίλιπς είχε εγκαταλείψει την εργασία του για να γίνει ο αποκλειστικός φροντιστής της μητέρας του τους τελευταίους μήνες πριν από τον θάνατό της. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, η γυναίκα πέθανε στις 8 Μαρτίου 2023.

Εισέπραξε περισσότερες από 78.000 λίρες

Όλο το διάστημα κατά το οποίο απέκρυπτε τον θάνατο της μητέρας του, ο 60χρονος εξακολουθούσε να έχει πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της.

Συνολικά εισέπραξε 78.190,92 λίρες (91,256.62 ευρώ) από κρατική σύνταξη, συνταξιοδοτικές παροχές, επίδομα φροντίδας, επίδομα θέρμανσης, επιδόματα για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής και στεγαστικές παροχές.

Όλες αυτές οι πληρωμές θα είχαν διακοπεί εάν είχε δηλώσει τον θάνατο της 89χρονης.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι, σύμφωνα με τη δικαστή Τρέισι Λόιντ-Κλαρκ, ο Φίλιπς συνέχιζε να παραλαμβάνει τις συνταγές φαρμάκων της μητέρας του μετά τον θάνατό της.

Έλεγε στους γιατρούς ότι η μητέρα του δεν ήθελε να πάει στα ραντεβού

Όταν επαγγελματίες υγείας άρχισαν να αναζητούν την ηλικιωμένη, ο γιος της φέρεται να τους παραπλανούσε επανειλημμένα.

«Συνέχισες να παραλαμβάνεις τις συνταγές της και παραπλανούσες τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με το πού βρισκόταν η μητέρα σου», ανέφερε η δικαστής.

Ο 60χρονος ισχυριζόταν ότι η μητέρα του δεν επιθυμούσε να εμφανιστεί στα προγραμματισμένα ιατρικά ραντεβού ούτε να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Οι ανησυχίες των ανθρώπων του ιατρείου που παρακολουθούσε την 89χρονη ήταν τελικά εκείνες που οδήγησαν στην αποκάλυψη.

Τον Φεβρουάριο του 2026, αφού εκφράστηκαν φόβοι για την κατάσταση και την ασφάλειά της, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι και ανακάλυψαν τη σορό μέσα στον καταψύκτη.

«Δεν ήθελα να την αφήσω να φύγει»

Η υπεράσπιση παρουσίασε στο δικαστήριο μία διαφορετική διάσταση της υπόθεσης.

Η δικηγόρος του, Ρουθ Σμιθ, ανέφερε ότι ο Φίλιπς είχε υιοθετηθεί από τη Σίλβια όταν ήταν δύο ετών και είχε εξαιρετικά στενή σχέση μαζί της. Μητέρα και γιος είχαν ζήσει μαζί περίπου 50 χρόνια, ενώ από το 2008 εκείνος είχε αναλάβει τη φροντίδα της.

Όταν ανακρίθηκε από την αστυνομία, φέρεται να είπε: «Βασικά, δεν ήθελα να την αφήσω να φύγει».

Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ο Φίλιπς περιέγραψε ότι καθόταν δίπλα στον καταψύκτη και μιλούσε στη μητέρα του σαν να ήταν ακόμη ζωντανή.

Της μιλούσε για τηλεοπτικά προγράμματα, για τη σειρά Coronation Street και για ιπποδρομίες, όπως έκαναν όταν εκείνη βρισκόταν εν ζωή.

Η υπεράσπιση υποστήριξε επίσης ότι ο 60χρονος βρισκόταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση την περίοδο του θανάτου της μητέρας του.

Η δικαστής επισήμανε, ωστόσο, ότι επιβαρυντικοί παράγοντες ήταν τόσο το εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο απέκρυψε τον θάνατο, όσο και το οικονομικό όφελος που αποκόμισε συνεχίζοντας να εισπράττει τη σύνταξη και τις παροχές της.