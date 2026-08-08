Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: Ασημένιο μετάλλιο για Χιώτη και Αλεξίου στο Πλόβντιβ – Δείτε βίντεο

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Σημαντική διάκριση πέτυχαν ο Γιώργος Χιώτης και ο Απόστολος Σταύρος Αλεξίου, οι οποίοι κατέκτησαν τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Εφήβων-Νεανίδων, που διεξάγεται στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας.

Οι δύο 18χρονοι Έλληνες αθλητές ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους σε χρόνο 6:34.07, τερματίζοντας μόλις 61 εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω από το πλήρωμα της Ρουμανίας, το οποίο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 6:33.46.

Μετά την ολοκλήρωση της κούρσας και την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, οι δύο αθλητές πανηγύρισαν την επιτυχία τους αμέσως μετά τον τερματισμό.

Νέα διεθνής διάκριση για τους δύο 18χρονους

Το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αποτελεί τη δεύτερη σημαντική διεθνή διάκριση μέσα σε λίγους μήνες για τους Χιώτη και Αλεξίου.

Οι δύο 18χρονοι είχαν κατακτήσει τον περασμένο Μάιο το χάλκινο μετάλλιο στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας την παρουσία τους στις κορυφαίες θέσεις της κατηγορίας τους.