WTA 1000 Τορόντο: Εκτός συνέχειας η Σάκκαρη, ήττα 0-2 από την Γκοφ

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Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στην καλή της εμφάνιση στον προηγούμενο γύρο και γνώρισε την ήττα με 6-1, 6-4 από την Κόκο Γκοφ, στον τρίτο γύρο του τουρνουά του Τορόντο.

Η Ελληνίδα τενίστρια είχε ένα δύσκολο ξεκίνημα, καθώς αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα στο σερβίς και βρέθηκε γρήγορα πίσω με δύο break. Η Γκοφ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Σάκκαρη και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-1 σε μόλις 24 λεπτά.

Στο δεύτερο σετ η Σάκκαρη βελτίωσε την εικόνα της και, παρότι βρέθηκε πίσω με 5-1, αντέδρασε δυναμικά μειώνοντας σε 5-4. Ωστόσο, η Αμερικανίδα διατήρησε την ψυχραιμία της και έκλεισε την αναμέτρηση με 6-4.

Η Σάκκαρη ολοκλήρωσε τον αγώνα με 24 αβίαστα λάθη και πέντε χαμένα service games, πληρώνοντας ακριβά την αστάθειά της στο σερβίς.

Αντίθετα, η Γκοφ ήταν πιο αποτελεσματική στα κρίσιμα σημεία και πήρε δίκαια την πρόκριση στους «16», όπου θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέεβα, η οποία νωρίτερα επικράτησε της Ίβα Γιόβιτς με 6-3, 6-4.