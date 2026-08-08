WTA 1000 Τορόντο: Εκτός συνέχειας η Σάκκαρη, ήττα 0-2 από την Γκοφ

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στην καλή της εμφάνιση στον προηγούμενο γύρο και γνώρισε την ήττα με 6-1, 6-4 από την Κόκο Γκοφ, στον τρίτο γύρο του τουρνουά του Τορόντο.
Η Ελληνίδα τενίστρια είχε ένα δύσκολο ξεκίνημα, καθώς αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα στο σερβίς και βρέθηκε γρήγορα πίσω με δύο break. Η Γκοφ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Σάκκαρη και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-1 σε μόλις 24 λεπτά.
Στο δεύτερο σετ η Σάκκαρη βελτίωσε την εικόνα της και, παρότι βρέθηκε πίσω με 5-1, αντέδρασε δυναμικά μειώνοντας σε 5-4. Ωστόσο, η Αμερικανίδα διατήρησε την ψυχραιμία της και έκλεισε την αναμέτρηση με 6-4.
Η Σάκκαρη ολοκλήρωσε τον αγώνα με 24 αβίαστα λάθη και πέντε χαμένα service games, πληρώνοντας ακριβά την αστάθειά της στο σερβίς.
Αντίθετα, η Γκοφ ήταν πιο αποτελεσματική στα κρίσιμα σημεία και πήρε δίκαια την πρόκριση στους «16», όπου θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέεβα, η οποία νωρίτερα επικράτησε της Ίβα Γιόβιτς με 6-3, 6-4.
Another solid performance from Coco Gauff as she advances to the fourth round in Toronto ✅
She survived a second set scare to beat Maria Sakkari 6-1, 6-4 👏 #NBO26 pic.twitter.com/ESIbbODgBC
— Tennis Channel (@TennisChannel) August 8, 2026