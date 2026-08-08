WTA 1000 Τορόντο: Εκτός συνέχειας η Σάκκαρη, ήττα 0-2 από την Γκοφ

Η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε την ήττα με 6-1, 6-4 από την Κόκο Γκοφ στον τρίτο γύρο του τουρνουά WTA 1000 Τορόντο, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της. Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετώπισε προβλήματα στο σερβίς και έκανε 24 αβίαστα λάθη, ενώ η Γκοφ εκμεταλλεύτηκε την αστάθειά της και προκρίθηκε στους «16».

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Αθλητισμός

Σάκκαρη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε την ήττα με 6-1, 6-4 από την Κόκο Γκοφ, στον τρίτο γύρο του τουρνουά του Τορόντο.
  • Η Ελληνίδα τενίστρια είχε ένα δύσκολο ξεκίνημα, αντιμετωπίζοντας σημαντικά προβλήματα στο σερβίς και ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 24 αβίαστα λάθη.
  • Αντίθετα, η Γκοφ ήταν πιο αποτελεσματική στα κρίσιμα σημεία και πήρε δίκαια την πρόκριση στους «16».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στην καλή της εμφάνιση στον προηγούμενο γύρο και γνώρισε την ήττα με 6-1, 6-4 από την Κόκο Γκοφ, στον τρίτο γύρο του τουρνουά του Τορόντο.

Η Ελληνίδα τενίστρια είχε ένα δύσκολο ξεκίνημα, καθώς αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα στο σερβίς και βρέθηκε γρήγορα πίσω με δύο break. Η Γκοφ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Σάκκαρη και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-1 σε μόλις 24 λεπτά.

Στο δεύτερο σετ η Σάκκαρη βελτίωσε την εικόνα της και, παρότι βρέθηκε πίσω με 5-1, αντέδρασε δυναμικά μειώνοντας σε 5-4. Ωστόσο, η Αμερικανίδα διατήρησε την ψυχραιμία της και έκλεισε την αναμέτρηση με 6-4.

Η Σάκκαρη ολοκλήρωσε τον αγώνα με 24 αβίαστα λάθη και πέντε χαμένα service games, πληρώνοντας ακριβά την αστάθειά της στο σερβίς.

Αντίθετα, η Γκοφ ήταν πιο αποτελεσματική στα κρίσιμα σημεία και πήρε δίκαια την πρόκριση στους «16», όπου θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέεβα, η οποία νωρίτερα επικράτησε της Ίβα Γιόβιτς με 6-3, 6-4.

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