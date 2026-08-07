Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του γιού του Τζιοβάνι

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Δύο νέες προσθήκες για τη Β’ ομάδα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, ο οποίος γνωστοποίησε την επιστροφή του Δημήτρη Ρέτσου και την απόκτηση του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα, γιου του πρώην ποδοσφαιριστή των «ερυθρόλευκων», Τζιοβάνι.

Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός επιστρέφει στους Πειραιώτες, στην Ακαδημία των οποίων έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Αστέρα Β’ AKTOR.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την απόκτηση του Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα. Ο 20χρονος Βραζιλιάνος αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός και έχει περάσει από τις ακαδημίες των São Bernardo και Santos.

Η ανακοίνωση για τον Δημήτρη Ρέτσο

Η Διεύθυνση Ακαδημίας του Ολυμπιακού ανέφερε για την επιστροφή του Έλληνα αμυντικού: «Η Διεύθυνση Ακαδημίας του Ολυμπιακού ανακοινώνει την επιστροφή του Δημήτρη Ρέτσου.

Ο Έλληνας αμυντικός γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου 2004 και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, με την οποία έφτασε μέχρι και την Κ23, πριν αποχωρήσει για την Πολωνία για λογαριασμό της Jagiellonia Bialystok, το καλοκαίρι του 2024.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Asteras B’ AKTOR.

Δημήτρη, καλώς επέστρεψες στον Ολυμπιακό».

Η ανακοίνωση για τον Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα

Για την απόκτηση του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε: «Η Διεύθυνση Ακαδημίας του Ολυμπιακού ανακοινώνει την απόκτηση του Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου 2006 στην Κοριτίμπα, κάνοντας τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ομάδα του São Bernardo, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Santos.

Τζουλιάνο, καλωσόρισες στον Ολυμπιακό».