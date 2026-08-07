Σκληρή απάντηση Μελόνι σε Σάντσεθ: Η Ιταλία δεν δέχεται τελεσίγραφα στον έλεγχο των συνόρων

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, απάντησε στον Ισπανό ομόλογό της, Πέδρο Σάντσεθ, σχετικά με την προειδοποίηση της Ισπανίας για αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν. Η ένταση πηγάζει από τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, με την Ιταλία να ενισχύει τους διασυνοριακούς ελέγχους και να αναστέλλει την ελεύθερη διακίνηση παράτυπων μεταναστών από την Ισπανία προς το έδαφός της.

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Διεθνή Νέα

Τζόρτζια Μελόνι
(AP Photo/Andrew Medichini)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τζόρτζια Μελόνι απάντησε σκληρά στον Πέδρο Σάντσεθ, τονίζοντας ότι «Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα, σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων». Η Ιταλία παραμένει αμετακίνητη στην αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν για τους μετανάστες από την Ισπανία έως τουλάχιστον τις 15 Αυγούστου 2026.
  • Η κυβέρνηση Σάντσεθ ζήτησε από την Ιταλία «να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη Συμφωνία του Σένγκεν, εντός της Κυριακής, 9 Αυγούστου», προειδοποιώντας για «ανάλογα μέτρα» από την Ισπανία. Η Ισπανία αιτιολογεί το αίτημα, υποστηρίζοντας ότι «η Ιταλία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό παράτυπων εισόδων».
  • Η Ιταλία διευκρινίζει ότι η αναστολή της Σένγκεν αφορά «μόνον παράτυπους μετανάστες» και όχι Ισπανούς πολίτες, υπενθυμίζοντας ότι «δεν υπάρχει καμία προκατάληψη σε βάρος της Ισπανίας καθώς και στο παρελθόν, ανάλογες αποφάσεις ελήφθησαν».

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Σκληρή απάντηση έδωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι στον Ισπανό ομόλογό της Πέδρο Σάντσεθ με αφορμή την προειδοποίηση του τελευταίου για αναστολή εκ μέρους της Ισπανίας της Συνθήκης Σένγκεν «για να προστατέψει τα συμφέροντα και την αξιοπρέπεια των πολιτών της», όπως ανέφερε σε επίσημη επιστολή της προς την Ιταλία.

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Η ένταση έρχεται σε συνέχεια της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα της Ισπανίας με την Ιταλία να ανακοινώνει ενίσχυση των διασυνοριακών ελέγχων και αναστολή της ελεύθερης διακίνησης φυσικών προσώπων και μεταναστών από την Ισπανία προς το έδαφός της.

Τι απαντά η Μελόνι

Σε απάντησή της η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι διεμήνυσε: «Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα,  σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων». Την ίδια ώρα, η Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται αμετακίνητη στην αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν εις βάρος της Ισπανίας για τον μεταναστευτικό πληθυσμό με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον μέχρι την 15η Αυγούστου 2026, ενώ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για χρονική επέκτασή της.

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«Δεν εννοούμε σε καμία περίπτωση να αναθεωρήσουμε την απόφαση για προσωρινή αναστολή  της εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου και μέχρι να αποκλειστούν, πάντως, κίνδυνοι τρομοκρατικού χαρακτήρα και ασφάλειας, για την Ιταλία. Κατά την συγκεκριμένη ημέρα, όπως ανακοίνωσαν οι ίδιες οι ισπανικές Αρχές, αναμένεται στην Θέουτα ένα νέο μεταναστευτικό κύμα», απάντησε η κυβέρνηση της Ιταλίας προς τον Πέδρο Σάντσεθ.

«Άρση της Συνθήκης Σένγκεν μόνον για παράτυπους μετανάστες από Ισπανία»

Βέβαια, στην ανακοίνωσή της η κυβέρνηση της Ιταλίας διευκρινίζει ότι η άρση εφαρμογής της Συνθήκης Σένγκεν δεν αφορά Ισπανούς πολίτες, αλλά μόνον παράτυπους μετανάστες. «Οι Ισπανοί πολίτες, όπως και εκείνοι όλων των υπολοίπων χωρών της ΕΕ, δεν υπόκεινται σε ελέγχους, λόγω της συγκεκριμένης αναστολής της Συνθήκης του Σένγκεν», διευκρινίζει η κυβέρνηση της Ιταλίας.

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Υπενθύμισε, πάντως, ότι «δεν υπάρχει καμία προκατάληψη σε βάρος της Ισπανίας καθώς και στο παρελθόν, ανάλογες αποφάσεις ελήφθησαν από την Ιταλία έναντι της Σλοβενίας και από άλλες κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών, έναντι της Ιταλίας και της Ισπανίας».

Η προειδοποίηση της Ισπανίας

Προηγουμένως, η κυβέρνηση Σάντσεθ ζήτησε επίσημα από στην κυβέρνηση της Ιταλίας «να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη Συμφωνία του Σένγκεν, εντός της Κυριακής, 9 Αυγούστου», δηλαδή να υπάρχει ελεύθερη διέλευση. «Διαφορετικά, η Ισπανία θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα, για να προστατέψει τα συμφέροντα και την αξιοπρέπεια των πολιτών της», προειδοποιεί η κυβέρνηση Σάντσεθ.

Η αιτιολογική βάση αυτού του αιτήματος σύμφωνα με την κυβέρνηση Σάντσεθ στηρίζεται στο γεγονός ότι «η Ιταλία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό παράτυπων εισόδων, τα τελευταία χρόνια, με νούμερα ακόμη και διπλάσια από εκείνα της Ισπανίας».

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