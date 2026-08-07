Ζελένσκι: Ο Πούτιν «ποντάρει» στις ελλείψεις της ουκρανικής αεράμυνας – Εντείνει τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους

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Στις ελλείψεις της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας και στη δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίζει τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους αναφέρθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποιώντας ότι όσο περισσότερο ο Βλαντίμιρ Πούτιν πιστεύει πως η συγκεκριμένη στρατηγική αποδίδει, τόσο πιο απρόθυμος θα είναι να ανταποκριθεί θετικά σε διπλωματικές προτάσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις μετά την ενημέρωση που έλαβε από τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Μιχάιλο Ντραπάτι, με τον οποίο συζήτησε τόσο την κατάσταση στο μέτωπο όσο και τις προσπάθειες ενίσχυσης της ουκρανικής αεράμυνας.

Όπως ανέφερε, ο Ντραπάτι τον ενημέρωσε για τις επαφές του με την αμερικανική πλευρά σχετικά με τις αντιβαλλιστικές δυνατότητες της Ουκρανίας, την ώρα που το Κίεβο προσπαθεί να εξασφαλίσει νέα πακέτα πυραύλων για τα συστήματα αεράμυνας.

«Όσο περισσότερο ο Πούτιν πιστεύει στους βαλλιστικούς, τόσο πιο απρόθυμος θα είναι για διπλωματία»

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η ουκρανική κυβέρνηση εργάζεται «σε κάθε επίπεδο» για να εξασφαλίσει περισσότερους πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας από τους συμμάχους της.

Όπως είπε, οι εταίροι της Ουκρανίας γνωρίζουν τόσο τις ανάγκες της χώρας όσο και τη σημασία που έχει η ενίσχυση της αεράμυνας όχι μόνο για την προστασία των ουκρανικών πόλεων και του άμαχου πληθυσμού, αλλά και για τη στάση της Μόσχας απέναντι στη διπλωματία.

«Όσο περισσότερο ο Πούτιν πιστεύει στο στοίχημά του στους βαλλιστικούς πυραύλους, τόσο πιο απρόθυμος θα είναι να ανταποκριθεί θετικά στις διπλωματικές προτάσεις», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, «η ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας αποτελεί άμεση επένδυση στη διπλωματία».

Στο επίκεντρο Κοστιαντίνιβκα, Σλοβιάνσκ και Ντονέτσκ

Σημαντικό μέρος της ενημέρωσης αφορούσε και την κατάσταση στην πρώτη γραμμή, με ιδιαίτερη έμφαση στην άμυνα της Κοστιαντίνιβκα, του Σλοβιάνσκ και συνολικά της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τις ουκρανικές μονάδες που, όπως είπε, εκτελούν τις αποστολές τους, αποκρούουν τις ρωσικές επιθέσεις και αντιμετωπίζουν απόπειρες διείσδυσης.

«Κατανοούμε πώς πρέπει να ενισχύσουμε αυτόν τον τομέα», σημείωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχεδιαζόμενα μέτρα.

Ζελένσκι: «Καλά αποτελέσματα» στο διυλιστήριο του Γιαροσλάβλ

Στη συζήτηση εξετάστηκαν επίσης οι επιχειρήσεις μεγάλου βεληνεκούς της Ουκρανίας εναντίον στόχων στη Ρωσία, τις οποίες ο Ζελένσκι χαρακτηρίζει «κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς».

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε ειδική αναφορά στο διυλιστήριο πετρελαίου του Γιαροσλάβλ, υποστηρίζοντας ότι έχουν επιτευχθεί «καλά αποτελέσματα».

«Συνεχίζουμε τις σχετικές επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι και ο αρχηγός των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων συζήτησαν, τέλος, και ζητήματα προσωπικού στον στρατό, τα οποία, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, πρέπει να επιλυθούν.