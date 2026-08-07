Ουκρανία: Νύχτα τρόμου με 11 νεκρούς και 93 τραυματίες – Σφυροκόπημα με εκατοντάδες drones, βόμβες και πυραύλους

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Μία ακόμη νύχτα τρόμου έζησε η Ουκρανία, με τις ρωσικές επιθέσεις να αφήνουν πίσω τους τουλάχιστον έντεκα νεκρούς και 93 τραυματίες μέσα σε ένα 24ωρο. Από το Ντνιπροπετρόφσκ και το Χάρκοβο μέχρι τη Χερσώνα, το Ντονέτσκ, τη Ζαπορίζια και το Σούμι, drones, πύραυλοι, αεροπορικές βόμβες και πυροβολικό έπληξαν δεκάδες πόλεις και οικισμούς, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια και κρίσιμες υποδομές.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων σε ολόκληρη την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της 6ης Αυγούστου και τις πρώτες ώρες της 7ης Αυγούστου, με τον βαρύτερο απολογισμό να καταγράφεται στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν στην περιοχή, η οποία μέχρι τον Ιούλιο του 2025 βρισκόταν βαθιά πίσω από τη γραμμή του μετώπου, αλλά πλέον βρίσκεται επανειλημμένα στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων.

Οι επιθέσεις δεν περιορίστηκαν, ωστόσο, σε μία περιοχή. Στη Χερσώνα δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, στο Χάρκοβο δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους, ενώ στο Ντονέτσκ ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε. Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες επιθέσεις καταγράφηκαν στη Ζαπορίζια και περισσότεροι από 60 βομβαρδισμοί στην περιφέρεια Σούμι.

Σχεδόν 80 επιθέσεις στο Ντνιπροπετρόφσκ – Πέντε νεκροί και 16 τραυματίες

Σφυροκόπημα άνευ προηγουμένου δέχθηκε η περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σχεδόν 80 επιθέσεις μέσα σε ένα 24ωρο, χρησιμοποιώντας drones, πυροβολικό, κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και πυραύλους.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Ολεξάντρ Χάνζα, μέχρι το βράδυ της 6ης Αυγούστου είχαν καταγραφεί σχεδόν 60 επιθέσεις σε πέντε διαφορετικές περιοχές.

Στην περιοχή Καμιάνσκε, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τις κοινότητες Μποζενταρίβκα και Βισνίβε. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, ενώ υποδομές υπέστησαν ζημιές και ξέσπασε φωτιά σε βοηθητικό κτίσμα.

Βαρύ ήταν το τίμημα και στο Παβλόχραντ. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν, ενώ πυρκαγιές ξέσπασαν μετά τα πλήγματα, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να επιχειρούν για την κατάσβεσή τους.

Στην περιοχή της Νικόπολης, επιθέσεις σημειώθηκαν στην ίδια την πόλη αλλά και στις κοινότητες Τσερβονοχριχορίβκα, Ποκρόβσκε, Μίροβε και Μαρχάνετς. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ζημιές υπέστησαν πολυκατοικίες, ιδιωτικές κατοικίες, γεωργική επιχείρηση, καταστήματα και λεωφορείο.

Στην περιοχή Σινελνίκοβε καταστράφηκαν ένα τρακτέρ και βοηθητικά κτίσματα, ενώ υπέστησαν ζημιές μία θεριζοαλωνιστική μηχανή και περίπου δέκα ιδιωτικές κατοικίες.

Ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε στην περιοχή Κρίβι Ριχ.

Και το σφυροκόπημα συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μέχρι το πρωί της 7ης Αυγούστου είχαν σημειωθεί περισσότερες από 20 νέες επιθέσεις σε πέντε περιοχές του Ντνιπροπετρόφσκ.

Στη Νικόπολη υπέστησαν ζημιές ένα ταχυδρομείο, ένα γυμνάσιο και ιδιωτική κατοικία, ενώ φωτιές εκδηλώθηκαν στις κοινότητες Βισνίβε και Μποζενταρίβκα. Στην περιοχή Σινελνίκοβε χτυπήθηκαν διοικητικό κτίριο και αυτοκίνητο, ενώ επίθεση δέχθηκε ξανά και το Παβλόχραντ.

147 drones στον ουκρανικό ουρανό μέσα σε μία νύχτα

Την ίδια ώρα, η Ρωσία εξαπέλυσε μία μεγάλης κλίμακας νυχτερινή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, από τις 18:00 της 6ης Αυγούστου εκτοξεύθηκαν 147 drones διαφόρων τύπων, μεταξύ των οποίων Shahed, Gerbera και Italmas, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη-δολώματα.

Τα drones εκτοξεύθηκαν από διάφορες κατευθύνσεις στη Ρωσία, από το κατεχόμενο Ντονέτσκ και από την κατεχόμενη Κριμαία.

Στην επιχείρηση αναχαίτισης συμμετείχαν η ουκρανική αεροπορία, αντιαεροπορικές μονάδες, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, μονάδες μη επανδρωμένων συστημάτων και κινητές ομάδες πυρός.

Μέχρι τις 08:30 το πρωί, η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι είχε καταρρίψει ή εξουδετερώσει 114 drones.

Παρά τη μαζική επιχείρηση αναχαίτισης, 29 drones κατάφεραν να πλήξουν 15 διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια από καταρριφθέντα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσαν σε ακόμη τέσσερα σημεία.

Η επίθεση μάλιστα συνεχιζόταν την ώρα που εκδόθηκε η ανακοίνωση, καθώς ρωσικά drones εξακολουθούσαν να βρίσκονται στον ουκρανικό εναέριο χώρο.

Χερσώνα: 32 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί – Χτυπήθηκαν 39 οικισμοί

Δεκάδες ήταν τα θύματα και στην περιφέρεια της Χερσώνας, όπου οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις, επιδρομές με drones και βομβαρδισμούς πυροβολικού.

Συνολικά 39 οικισμοί, μαζί με την πόλη της Χερσώνας, βρέθηκαν υπό πυρά.

Σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 32 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί.

Τα ρωσικά πλήγματα έφτασαν σε κατοικημένες περιοχές αλλά και σε κρίσιμες και κοινωνικές υποδομές.

Τέσσερις πολυκατοικίες και πέντε ιδιωτικά σπίτια υπέστησαν ζημιές. Χτυπήθηκαν επίσης κεραία κινητής τηλεφωνίας, γεωργικές εγκαταστάσεις και διοικητικό κτίριο.

Στη λίστα των κατεστραμμένων ή πληγέντων οχημάτων βρίσκονται ένα ασθενοφόρο, ένα λεωφορείο, ένα μικρό λεωφορείο και ιδιωτικά αυτοκίνητα. Έξι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από απελευθερωμένες κοινότητες της περιοχής προς ασφαλέστερα σημεία.

Χάρκοβο: Δύο άνδρες νεκροί στη Λοζόβα – Νέο αιματηρό χτύπημα στο Ιζιούμ

Ακόμη δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια του Χαρκόβου, όπου 21 οικισμοί δέχθηκαν ρωσικά πλήγματα μέσα σε μία ημέρα.

Στη Λοζόβα σκοτώθηκαν δύο άνδρες ηλικίας 53 και 50 ετών, ενώ άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ίδια πόλη.

Επτά ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε Μπαλακλίγια, Ντερχάτσι και Σεβτσένκοβε, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των τραυματιών στην περιφέρεια στους 18.

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δύο πυραύλους, τρεις κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, drones Geran-2 και Molniya, εννέα FPV drones και ακόμη 33 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ο τύπος των οποίων δεν είχε ακόμη εξακριβωθεί.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε πολιτικές υποδομές σε ολόκληρη την περιφέρεια. Στη Λοζόβα επλήγη σιδηροδρομική υποδομή, καθώς και ένα περίπτερο και ένα αυτοκίνητο, ενώ ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε κατοικίες, καταστήματα, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρικά δίκτυα σε άλλες περιοχές.

Οι επιθέσεις στην περιφέρεια συνεχίστηκαν και το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν νέο ρωσικό πλήγμα έπληξε το Ιζιούμ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των τοπικών Αρχών, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίστηκαν.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Χαρκόβου, Ολέχ Σινιεχούμποφ, ανέφερε ότι οι τραυματίες δέχονται ιατρική φροντίδα. Από το νέο χτύπημα ξέσπασε πυρκαγιά έκτασης περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων, με δυνάμεις της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας να επιχειρούν στο σημείο για την κατάσβεσή της και την αντιμετώπιση των συνεπειών της επίθεσης.

Ντονέτσκ: Ένας νεκρός, πέντε τραυματίες και 44 βομβαρδισμοί

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Μπιλένκε, ενώ πέντε ακόμη τραυματίστηκαν σε Ραϊχορόντοκ, Σλοβιάνσκ, Κραματόρσκ και Ντρουζκίβκα.

Στο Σλοβιάνσκ, μεταξύ άλλων, υπέστησαν ζημιές ιδιωτική κατοικία, πολυκατοικία, έξι εμπορικά περίπτερα, δέκα αυτοκίνητα, πρατήριο καυσίμων και υποδομές.

Συνολικά, οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν οικισμούς της περιφέρειας 44 φορές μέσα σε ένα 24ωρο.

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις ανάγκασαν εκατοντάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις περιοχές κοντά στο μέτωπο.

Μέσα σε μία ημέρα απομακρύνθηκαν 820 κάτοικοι, μεταξύ των οποίων 91 παιδιά.

Ζαπορίζια: 997 χτυπήματα σε 56 οικισμούς μέσα σε μία ημέρα

Στη Ζαπορίζια, οι αριθμοί αποτυπώνουν την τεράστια ένταση των επιθέσεων.

Μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν 997 ρωσικά πλήγματα εναντίον 56 οικισμών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δέκα άνθρωποι.

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 18 αεροπορικές επιθέσεις, ενώ χρησιμοποίησαν 727 drones διαφόρων τύπων, κυρίως FPV.

Παράλληλα, καταγράφηκαν τέσσερις επιθέσεις με πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων και 248 πλήγματα πυροβολικού.

Οι τοπικές Αρχές έλαβαν 93 αναφορές για καταστροφές ή ζημιές σε σπίτια, υποδομές και οχήματα.

🇷🇺❌🇺🇦 The Russian Ministry of Defense confirmed a strike by the 50th Varyag Brigade on a drone assembly facility in Okhtyrka, Sumy Oblast. The target was reportedly a workshop producing engines for Ukrainian long range UAVs. pic.twitter.com/S5eeIVlkfZ — Mr. Guardian (@MrGGuardian) August 7, 2026

Σούμι: Πάνω από 60 επιθέσεις – 22 ώρες και 19 λεπτά υπό αεροπορικό συναγερμό

Στην περιφέρεια Σούμι, οκτώ άμαχοι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις μέσα στο τελευταίο 24ωρο.

Οι τραυματισμοί καταγράφηκαν σε διαφορετικές κοινότητες, μεταξύ των οποίων Σόστκα, Οχτίρκα, Τσερνέτσινα και Σούμι.

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν περισσότερες από 60 επιθέσεις εναντίον 32 οικισμών σε 18 κοινότητες, χρησιμοποιώντας όλμους, πυροβολικό, FPV drones, άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.

Από τα πλήγματα καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές ιδιωτικές κατοικίες, μη οικιστικά κτίρια, βοηθητικές εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα και εγκαταστάσεις πολιτικής υποδομής. Δώδεκα άνθρωποι απομακρύνθηκαν από παραμεθόριες κοινότητες.

Η ένταση της κατάστασης αποτυπώνεται και σε έναν ακόμη αριθμό: μέσα σε ένα 24ωρο, ο αεροπορικός συναγερμός στην περιφέρεια Σούμι διήρκεσε συνολικά 22 ώρες και 19 λεπτά.

Την ίδια ώρα, τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που φέρεται να καταγράφει ρωσικό drone να κατευθύνεται εσκεμμένα εναντίον αμάχων. Στα πλάνα διακρίνεται το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να προσεγγίζει τους πολίτες και να τους στοχεύει δύο φορές.