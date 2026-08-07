Κουτσούμπας στο TikTok: Το πραγματικό δίλημμα δεν είναι «βουνό ή θάλασσα» αλλά «οι ζωές μας ή τα κέρδη τους»

«Το πραγματικό δίλημμα δεν είναι “βουνό ή θάλασσα”. Είναι το ίδιο δίλημμα που υπάρχει παντού: οι ζωές μας ή τα κέρδη τους» σημειώνει ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε βίντεο στο TikTok, σχολιάζοντας το το δυσβάσταχτο κόστος μετακίνησης και διαμονής που στερεί από χιλιάδες εργαζόμενους το δικαίωμα στις διακοπές.

«Σε μια χώρα με χιλιάδες νησιά, το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι το πέλαγος, είναι η τιμή του εισιτηρίου. Βάζεις βενζίνη και αδειάζει το πορτοφόλι, κλείνεις ακτοπλοϊκά και αδειάζει ο λογαριασμός, ψάχνεις δωμάτιο και… αδειάζει το όνειρο! Για εκατομμύρια εργαζόμενους το ταξίδι σταματά πριν καν ξεκινήσει. Δεν μας χωρίζει από τις διακοπές η απόσταση, αλλά το κόστος» σημειώνει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Κι όμως, αυτοί που δουλεύουν όλο τον χρόνο για να σπάνε τα ρεκόρ των κερδών το ένα μετά το άλλο είναι οι ίδιοι που δεν μπορούν να απολαύσουν ούτε λίγες μέρες ξεκούρασης στον τόπο τους. Το πραγματικό δίλημμα δεν είναι “βουνό ή θάλασσα”. Είναι το ίδιο δίλημμα που υπάρχει παντού: οι ζωές μας ή τα κέρδη τους. Γιατί όσο ο τουρισμός, οι μεταφορές και ο ελεύθερος χρόνος λειτουργούν με κριτήριο το κέρδος, τόσο οι εργαζόμενοι θα χτίζουν τους παραδείσους των άλλων και θα στερούνται τον δικό τους…», συμπληρώνει.