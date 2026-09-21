Μαρινάκης για Φαραντούρη: Δεν θα συνηθίσουμε το «τέρας» της «ανθρωποφαγίας» – Ο κ. Ανδρουλάκης οφείλει να αντιδράσει

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«Ακόμα και αυτοί που προσπαθούν να κάνουν τη χυδαιότητα κανονικότητα, οφείλουν να αντιληφθούν ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές, που κανείς δεν πρέπει να ξεπερνάει», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παύλος Μαρινάκης.

«Η Αλεξάνδρα Σδούκου, όπως κάθε άνθρωπος που εκτίθεται δημοσίως, δεν είναι μόνο ένα πολιτικό πρόσωπο. Είναι σύζυγος και μητέρα τριών παιδιών.

Όχι, δεν θα συνηθίσουμε το “τέρας” των προσωπικών επιθέσεων και της “ανθρωποφαγίας”», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και σημείωσε: «Ο κ. Ανδρουλάκης οφείλει να αντιδράσει, απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές».

Το χρονικό

«Σήμερα υπήρξε ένας πρωτοφανής κατήφορος. Στη διάρκεια της δημόσιας παρουσίας μου έχω μάθει ότι ανταλλάσσεις επιχειρήματα, βάζεις κάτω δεδομένα, αναφέρεσαι στην πολιτική πορεία κάποιου όταν υπάρχουν εμφανείς αντιφάσεις. Ξέρω καλά ότι θα υπάρξουν και αντιπαραθέσεις, ακόμα και τοξικότητα. Πάντα όμως υπάρχουν κόκκινες γραμμές που κανείς δεν πρέπει να περνά, και όταν τις διαβαίνει κάποιος από εμάς, κανένα κόμμα δεν μπορεί και δεν πρέπει να το αποδέχεται», αναφέρει σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου και εξηγεί:

«Σήμερα συνέβη ακριβώς αυτό, όταν, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής αντιπαράθεσής μου με τον κ. Φαραντούρη, αναφέρθηκε σε μένα και στην επαγγελματική μου πορεία ως δημόσιας υπαλλήλου, καθώς υπηρετώ με ευσυνειδησία τη χώρα και το κράτος από το 2004, με σαφώς υποτιμητικό και σεξιστικό τρόπο που αναπαράγει τα χειρότερα στερεότυπα και τις νοοτροπίες που ανήκουν στο μακρινό παρελθόν. Χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην περίοδο που υπηρετούσα στο Δημόσιο, μου είπε ότι ”χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς”».

Συνεχίζοντας η κα Σδούκου σχολίασε: «Αυτή είναι η συμπεριφορά του κ. Φαραντούρη, αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποίησε για να περιγράψει μια εργαζόμενη γυναίκα. Σήμερα ήταν η σειρά μου, αύριο θα είναι κάποιας άλλης» και τόνισε:

Αυτός όμως είναι ο κ. Φαραντούρης. Το ερώτημα πλέον είναι αν το ΠΑΣΟΚ ταυτίζεται με τον κ. Φαραντούρη. Αν θεωρεί ότι, μετά από μια τέτοια επίθεση, την ώρα που το εκπροσωπεί, μπορεί να παραμένει μέλος του.

Η ανοχή εδώ σημαίνει συμφωνία. Ο μόνος δρόμος πλέον είναι η αποπομπή του κ. Φαραντούρη, η απομόνωση τέτοιων συμπεριφορών. Την αναμένω άμεσα από τον κ. Ανδρουλάκη».