Παναθηναϊκός: Αποθέωση Νίστρουπ από τα ΜΜΕ Δανίας – «Ιππεύει ένα κύμα επιτυχίας στην Ελλάδα»

Τα ΜΜΕ στη Δανία αποθεώνουν τον Τζέικομπ Νίστρουπ για το απόλυτο ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στην Super League, ως συνέχεια των ευρωπαϊκών προκρίσεων στο Conference League. Σε μία διοργάνωση, όπου στην 4η αγωνιστική της League phase ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με την Νόρτζελαντ στο στάδιο Right to Dream Park στο Φάρουμ της Δανίας.

Οι Δανοί κάνοντας λόγο για ένα «ονειρικό ξεκίνημα» και μια «απόλυτη επιτυχία» στην Ελλάδα, αναφέροντας ότι «ιππεύει πάνω σε ένα κύμα επιτυχίας» μετά το απόλυτο «5 στα 5» στο πρωτάθλημα, αφήνοντας οριστικά πίσω του το δύσκολο κλείσιμο της θητείας του στην Κοπεγχάγη, ενώ σημειώνουν επίσης ότι η διοίκηση του Παναθηναϊκού τον στήριξε έμπρακτα με τεράστια οικονομική επένδυση σε μεταγραφές, δίνοντάς του τα κατάλληλα «όπλα» για να εφαρμόσει το πλάνο του.

Το Tipsbladet κάνει ειδική μνεία στο πώς η προσωπικότητα και η σοβαρή συμπεριφορά του Νίστρουπ έχουν κερδίσει τον σεβασμό των παικτών, των οπαδών αλλά και των ελληνικών ΜΜΕ, κάτι ιδιαίτερα δύσκολο για ξένο προπονητή στην Ελλάδα.

Οι χαρακτηριστικοί τίτλοι και οι τίτλοι ειδήσεων που κυριαρχούν στα μεγάλα δανικά αθλητικά μέσα για τον Γιάκομπ Νίστρουπ:

Bold.dk: «Πέντε στα πέντε: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε ξανά» – Εστιάζει στο απόλυτο σερί νικών στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά το πρόσφατο διπλό.

«Πέντε στα πέντε: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε ξανά» – Εστιάζει στο απόλυτο σερί νικών στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά το πρόσφατο διπλό. PL Bold: «Μετά από αγορές εκατομμυρίων: Ο Γιάκομπ Νίστρουπ συνεχίζει το ονειρικό ξεκίνημα στην Ελλάδα» – Συνδέει την τεράστια οικονομική επένδυση με τα άμεσα αποτελέσματα στο γήπεδο.

«Μετά από αγορές εκατομμυρίων: Ο Γιάκομπ Νίστρουπ συνεχίζει το ονειρικό ξεκίνημα στην Ελλάδα» – Συνδέει την τεράστια οικονομική επένδυση με τα άμεσα αποτελέσματα στο γήπεδο. PL Bold: «Ο Νίστρουπ ιππεύει ένα κύμα επιτυχίας στην Ελλάδα» – Χαρακτηριστική φράση που περιγράφει την τρέχουσα δυναμική του.

Επίσης μιλώντας στα ΜΜΕ της πατρίδας του ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού, αναγνώρισε ότι η γνώση που διαθέτει για τη Νόρτζελαντ θα μπορούσε να αποτελέσει πλεονέκτημα όταν η ομάδα ταξιδέψει στο Φάρουμ: