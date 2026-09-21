Δίκη για τα Τέμπη: «Έστειλα ένα κορίτσι γεμάτο ζωντάνια και πήρα ένα φέρετρο κλειστό», κατέθεσε η Βασιλική Μπλέκα

«Έστειλα ένα κορίτσι γεμάτο ζωντάνια και πήρα ένα φέρετρο κλειστό», τόνισε η Βασιλική Μπλέκα, μητέρα της Βάιας, στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που συνεχίζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

«Ήταν η χαρά της ζωής μου ήταν το φως της ζωής μου. Κανένας δεν προστάτευσε αυτά τα παιδιά. Από τον κατώτερο μέχρι τον ανώτερο πρέπει να πληρώσουν όλοι από την στιγμή που ήξεραν ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλοι είναι συνένοχοι. Πώς επέτρεψαν να γίνει αυτό το κακό;» κατέθεσε η κα Βασιλική Μπλέκα και συνέχισε: «Τα σπίτια μας διαλύθηκαν, ή υγεία μας διαλύθηκε. Το μόνο που ζητάω από εσάς, ελπίζω, απαιτώ από εσάς είναι να κάνετε το καλύτερο για τις ψυχές και για τις οικογένειες. Έστειλα ένα κορίτσι γεμάτο ζωντάνια και πήρα ένα φέρετρο κλειστό».

Σύμφωνα με το larissanet.gr, η κα Μπλέκα στη συνέχεια έδειξε το ρολόι στο χέρι της, το οποίο, όπως είπε, φορούσε η κόρη της την στιγμή της σύγκρουσης και εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμα. «Είμαστε σκιές του εαυτού μας δεν είμαστε εμείς. Περιμένουμε την ώρα που θα δικαιωθούμε» είπε ολοκληρώνοντας την κατάθεση της η κα Μπλέκα.

Οι καταθέσεις των συγγενών της Ελπίδας Χούπα

Σήμερα κατέθεσε, επίσης, η οικογένεια της Ελπίδας Χούπα. «Θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη και οι υπεύθυνοι να μπούνε φυλακή» κατέθεσε ο αδερφός της Κωνσταντίνος Χούπας, ενώ ο δεύτερος αδελφός της, Σεραφείμ Χούπας είπε: «εύχομαι σε κανέναν να μην βιώσει αυτόν τον πόνο. Δεν ξέραμε ότι κινούμαστε σε φέρετρα και όχι σε βαγόνια».

«Ήξεραν όλοι τους. Υπήρχαν τόσα προειδοποιητικά έγγραφα. Να μην λειτουργεί κανένα σύστημα ούτε καν τα φανάρια; Όλοι ήξεραν και το αποδέχτηκαν. Όλοι έφταιγαν» κατέθεσε η κα Ασημίνα Κοντούλη, μητέρα της Ελπίδας Χούπα και ανέφερε για τον τότε υπουργό Μεταφορών Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή ότι «κουνούσε το δάχτυλο και εγγυόταν την ασφάλεια. Την είδαμε την ασφάλεια. Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Τελευταίος κατέθεσε ο πατέρας της Ελπίδας, Χρήστος Χούπας. «Αυτό που βιώνει η οικογένεια μου είναι πολύ δυσβάσταχτο. Θέλω να εκφράσω ένα παράπονο για τις άδειες θέσεις. Είναι μόνιμο παράπονο να έρχονται οι γονείς και να μην έρχονται οι κατηγορούμενοι» ανέφερε αρχικά ο κ. Χουπας σχολιάζοντας το γεγονός πως στις περισσότερες συνεδριάσεις ελάχιστοι κατηγορούμενοι παρευρίσκονται.

Αναφέρθηκε ακόμα στις ευθύνες του τότε προϊστάμενου Επιθεώρησης του ΟΣΕ που τοποθέτησε τον σταθμάρχη μόνο του στην νυχτερινή βάρδια και στην τότε πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. «Γνώριζε για το τρένο τα πάντα, ότι δεν δούλευε τίποτα και παρόλα αυτά δεν έκανε τίποτα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η μισθοδοσία και τίποτα άλλο» κατέθεσε ο κ. Χούπας, ενώ για τον πρώην υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή ανέφερε: «Ήταν γνώστης της κατάστασης. Και δεν έκανε απολύτως τίποτα να αποτρέψει το έγκλημα. Ο πρωθυπουργός τον έκρυψε πίσω από το άρθρο 86».

Τόνισε πως σύμφωνα με την γνώμη του η πυρόσφαιρα προήλθε από κάποιο «πτητικό υγρό» και πως το χώμα από το σημείο της σύγκρουσης αφαιρέθηκε για να «κρύψουν κάθε ίχνος που υπήρχε». Ο κ. Χούπας ευχαρίστησε επίσης τους Λαρισαίους, που στάθηκαν δίπλα στους συγγενείς από την πρώην στιγμή.

Νωρίτερα κατέθεσε επίσης ο Στυλιανός Μπουρνάζης, αδελφός του Ευάγγελου Μπουρνάζη και θείος του 15χρονου Παναγιώτη Μπουρνάζη, του νεότερου θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίζονται αύριο με την Μαρία Καρυστιανού, την Ντόλκα Μαρία και τις οικογένειες, μεταξύ άλλων, Παπάζογλου και Γκανίδου.

Δείτε όσα δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων, Χρήστος Χούπας και Άλμα Λάτα, και ο συνήγορός τους μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης: