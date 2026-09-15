Δίκη για τα Τέμπη: Συγκλονίζουν οι καταθέσεις συγγενών των θυμάτων – «Δεν ήρθα εδώ να πω τον πόνο μου, αλλά να ζητήσω δικαιοσύνη»

Στη 30ή συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη, οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων διεξήχθησαν σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με τους ίδιους να ζητούν απαντήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος.

Ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του Δημήτρη Ασλανίδη και πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων, τόνισε στην κατάθεσή του: «Δεν ήρθα εδώ να πω τον πόνο μου. Ήρθα να ζητήσω δικαιοσύνη», συμπληρώνοντας: «Ήρθα να μάθω, πώς πέθανε το παιδί μου. Γιατί κάηκε».

Αναφερόμενος στην πορεία των ερευνών και στο αίτημα εκταφής, σημείωσε: «Έχουμε ζητήσει εκταφή, έχουμε τέσσερις απορρίψεις. Ζητήσαμε τοξικολογικές, απεικόνιση, ιστολογικές. Δεν ζητήσαμε εκταφή ούτε για το παράνομο φορτίο ούτε εξωγήινους. Τελικά έγινε δεκτή, ακόμη περιμένουμε να βρούνε το κατάλληλο εργαστήριο του εξωτερικού. Η τελευταία πληροφόρηση είναι ότι βρέθηκε στην Ολλανδία, και αναμένεται να το προπληρώσει το υπουργείο Δικαιοσύνης».

«Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη χωρίς παζάρια»

Στη κατάθεσή του ο σύζυγος της Βάιας Μπλέκα, που έχασε τη ζωή της, ταξιδεύοντας στο πρώτο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας, μίλησε για ελλιπή συστήματα ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, αλλά έκανε λόγο και για έλλειψη κουλτούρας ασφαλείας, υπό την έννοια της απουσίας μιας οργανωμένης επιτροπής, που να ασχολείται με τη διαχείριση του ρίσκου σε σχέση με τα συστήματα ασφαλείας.

Ερωτηθείς από συνήγορο για την πυρόσφαιρα ο κ. Καρακώστας, ο οποίος είναι μηχανικός αεροσκαφών, κατέθεσε την προσωπική του εκτίμηση, ότι μια τέτοια πυρόσφαιρα δεν μπορεί να προκληθεί από υδραυλικά έλαια.

«Δικογραφία χωρίς να αναγράφεται η αιτία θανάτου»

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μπέζας, πατέρας της Φραντζέσκας Μπέζα, κατήγγειλε την απουσία των κατηγορουμένων από τη διαδικασία και σχολίασε το περιεχόμενο της δικογραφίας:

«Μας παρέδωσαν μια δικογραφία τόμο. Εγώ δεν διάβασα μέσα κάτι που να γράφει τα αίτια που πέθανε η κόρη μου και ποιος ευθύνεται. Δεν αναφέρεται ούτε πώς σκοτώθηκε ούτε για ποιο λόγο. Δεν ήταν ούτε ατύχημα, ούτε δυστύχημα. Ήταν επακόλουθο παραλείψεων».

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο αδελφός της, Ανδρέας-Νικόλαος Μπέζας, ζητώντας επιστημονική διερεύνηση των συνθηκών: «Ζήτω να διερευνηθεί επιστημονικά τι συνέβη στην αδερφή μου στα τελευταία λεπτά της ζωής της», ενώ πρόσθεσε: «Γιατί δεν υπάρχει η πυρόσφαιρα στη δικογραφία. Γιατί η αδελφή μου πέθανε από την φωτιά; Η δικογραφία ολοκληρώθηκε χωρίς σημαντικά στοιχεία».

«Θέλω να μάθω πως πέθανε το παιδί μου»

Τέλος, η μητέρα της Φραντζέσκας Μπέζα, Φωτεινή Κοκάλα, ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα: «Θέλω να μάθω πως πέθανε το παιδί μου, τι προκάλεσε την φωτιά. Θέλω να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει», καταλήγοντας:

«Δεν θέλω το όνομά της να βρίσκεται απλά σε μια πλάκα. Θέλω από αυτό το κακό να βγει κάτι καλό. Να αλλάξει κάτι όχι μόνο για το παιδί μου, αλλά για τα παιδιά όλης της Ελλάδας».

Η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί με τις τοποθετήσεις των δικηγόρων, σχετικά με την εισαγγελική πρόταση για την άρση του απορρήτου στο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη.