Μακάβριο ατύχημα στην κηδεία του Μαζωνάκη: Ανέβηκαν στους τάφους για να βλέπουν καλύτερα και έσπασαν τα μνήματα- ΒΙΝΤΕΟ

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, η ταφή του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, σημαδεύτηκε από ένα απρόοπτο περιστατικό. Κάποιοι ανέβηκαν σε μνήματα για καλύτερη θέα, με αποτέλεσμα την υποχώρηση των μαρμάρων και την πτώση τους, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση και αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Βανδαλισμοί στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, ένα απρόοπτο περιστατικό στιγμάτισε τη διαδικασία της ταφής του, στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Δύο ή τρία άτομα φέρεται να ανέβηκαν πάνω σε γειτονικά μνήματα για καλύτερη ορατότητα, ωστόσο τα μάρμαρα υποχώρησαν και έπεσαν στο χώμα.
  • Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους παρευρισκόμενους, ενώ οι εικόνες από το περιστατικό καταγράφηκαν σε βίντεο και κυκλοφόρησαν στην πλατφόρμα Χ, προκαλώντας ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις.

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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης, πραγματοποιήθηκε χθες (14/9/2026), η κηδεία του πολυαγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί για να του πει το τελευταίο αντίο.

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Παρά την τεράστια συγκίνηση, τα τραγούδια του που ακουγόταν από τα χείλη απλών ανθρώπων, και τα δάκρυα στα μάτια για το άδικο και απρόσμενο τέλος του, ένα απρόοπτο περιστατικό, «σκίασε» τη διαδικασία της ταφής του, στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ανέβηκαν πάνω στα μνήματα για να έχουν καλύτερη θέα

Όπως φαίνεται σε βίντεο που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της ταφής του και στη συνέχεια αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία μικρή ομάδα ατόμων,  ανέβηκε πάνω σε διπλανά μνήματα, προκειμένου να έχει καλύτερη ορατότητα.

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Ωστόσο, τα μάρμαρα δεν άντεξαν την πίεση και το βάρος. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα υποχώρησαν, με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα άτομα να χάσουν την ισορροπία τους και να πέσουν στο χώμα.

 

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Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους παρευρισκόμενους, καθώς συνέβη σε έναν χώρο όπου επικρατούσε ήδη έντονη συναισθηματική φόρτιση, λόγω του τραγικού γεγονότος.

Το βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις στα social media

Οι εικόνες που αναδημοσιεύτηκαν, προκάλεσαν ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις, από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το στιγμιότυπο ξεχώρισε ανάμεσα στις εικόνες από την κηδεία, και ενόχλησε τους ανθρώπους που συγκλονισμένοι από τον θάνατο του λαοφιλή καλλιτέχνη, βρίσκονταν εκεί για του αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής.

 

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