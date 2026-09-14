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Κηδεία Μαζωνάκη: «Λύγισαν» οι συνάδελφοί του – Μια αγκαλιά οι καλλιτέχνες στην εκκλησία της Νίκαιας – ΦΩΤΟ

Στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, το κλίμα ήταν βαρύ, με θλίψη και σπαραγμό να είναι διάχυτα. Πλήθος καλλιτεχνών, τραγουδιστών και ηθοποιών, μαζί με τον απλό κόσμο, έδωσαν το παρών για να αποχαιρετήσουν το «παιδί της νύχτας». Όλοι οι παρευρισκόμενοι συνάδελφοι ήταν συντετριμμένοι, δείχνοντας την αγάπη και τον σεβασμό τους στον εκλιπόντα.

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Κηδεία Μαζωνάκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, το κλίμα ήταν βαρύ. «Έκοβες με το μαχαίρι» τη θλίψη, την οδύνη και τον σπαραγμό στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.
  • Εκτός από την λαοθάλασσα του απλού κόσμου, πλήθος καλλιτεχνών, τραγουδιστές, ηθοποιοί και άνθρωποι του θεάματος έδωσαν το «παρών» στην Εξόδιο Ακολουθία.
  • Ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα αγαπητός όχι μόνο στο κοινό που τον λάτρεψε αλλά και μεταξύ των συναδέλφων του, οι οποίοι ήταν όλοι τους συντετριμμένοι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, το κλίμα ήταν βαρύ. «Έκοβες με το μαχαίρι» τη θλίψη, την οδύνη και τον σπαραγμό. Εκτός από την λαοθάλασσα του απλού κόσμου που βρέθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για να αποχαιρετήσει το καλό «Παιδί της νύχτας», πλήθος καλλιτεχνών, τραγουδιστές, ηθοποιοί και άνθρωποι που σχετίζονται με τον χώρο του θεάματος έδωσαν το «παρών» στην Εξόδιο Ακολουθία για να πουν το δικό τους τελευταίο αντίο, είτε είχαν συνεργαστεί με το «φαινόμενο Μαζωνάκης», είτε όχι.

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Άλλωστε ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα αγαπητός όχι μόνο στο κοινό που τον λάτρεψε (και σήμερα φάνηκε όσο ποτέ άλλοτε) αλλά και μεταξύ των συναδέλφων του.

Όλοι τους ήταν συντετριμμένοι, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Μάρκος Σεφερλής, ο Θανάσης Βισκαδουράκης, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Ηλίας Ψινάκης, η Πάολα, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου, ο Σάκης Ρουβάς, η Νατάσσσα Θεοδωρίδου, η Μαρία Μπεκατώρου, ο Πάνος Κιάμος… και η λίστα είναι ατελείωτη.

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Τελικά ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε «ένα κενό, ένα κενό που μεγαλώνει»….

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