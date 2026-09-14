Σπυρόπουλος στον Realfm 97,8: Η πολιτική αλλαγή θα επέλθει μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτη δύναμη – Δεν θα συνεργαστούμε με κόμματα της ακροδεξιάς, όπως έκαναν άλλοι

Για τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ, τις εκλογές και τις μετεκλογικές συνεργασίες, μίλησε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

«Η παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, πόσο μάλλον όταν βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, δεν είναι μια παρουσία στην οποία απλά ανακοινώνουν μια σειρά από επιδόματα ή μέτρα που θα βοηθήσουν πρόσκαιρα τους πολίτες, κατά την άποψή μας. Γι’ αυτό στην κυβέρνηση μπερδεύονται με την παρουσία του Πρωθυπουργού, που για μένα ήταν πολύ κατώτερη των προσδοκιών, για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να πει στον ελληνικό λαό να τον εμπιστευτεί για μια τρίτη τετραετία» είπε αρχικά ο κ. Σπυρόπουλος, σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, ενώ διερωτήθηκε στη συνέχεια: «Παρουσίασε ένα πλαίσιο ανάπτυξης για τη χώρα, ένα πλαίσιο επενδύσεων για τα επόμενα χρόνια, ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, του μεγαλύτερου προβλήματος, που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός και η κυβέρνησή του; Τίποτα απολύτως. Παρουσίασε κάποια μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα».

Στην επισήμανση πως ούτε από το ΠΑΣΟΚ διατυπώθηκαν καινούργιες και θεαματικές προτάσεις για την ακρίβεια, σχολίασε: «Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε αντίθεση με αυτά που έκανε ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή τα μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα που ως αντιπολίτευση κατήγγειλε τον κ. Τσίπρα, αλλά τα εφαρμόζει ως Πρωθυπουργός, παρουσίασε τις 7 προτεραιότητες όσον αφορά μία άλλη Ελλάδα. Αυτές οι παρεμβάσεις αφορούν τη ζωή του πολίτη. Η ακρίβεια είναι ένα ζήτημα που θέλει μία απάντηση και δεν μιλάμε για ένα μέτρο. Για παράδειγμα, ακόμα και αυτό το οποίο λέμε για τη μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, δεν είναι μεμονωμένο μέτρο, αν δεν ελέγξουμε την αγορά, τον ανταγωνισμό, το τι γίνεται στην αγορά των τροφίμων, της υγείας, της ενέργειας. Το σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο με τις επενδύσεις, τις θέσεις εργασίας, απέχει πάρα πολύ με ένα παραγωγικό μοντέλο που στηρίχθηκε μόνο στους πόρους του Ταμείο Ανάκαμψης και στο Real Estate. Οι καλύτεροι μισθοί και τα καλύτερα εργασιακά δικαιώματα είναι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, όσον αφορά στο πώς θα καθορίζεται ο ελάχιστος μισθός, πώς θα καθορίζονται οι συλλογικές συβάσεις εργασίες πλέον από τους κοινωνικούς εταίρους».

«Επίσης, το ιδιωτικό χρέος είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που δεν αφορά δημοσιονομικά τη χώρα. Δεν κοστίζει κάτι, δηλαδή, στο να πάμε σε 120 δόσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προς τους ελεύθερους επαγγελματίες για να ρυθμίσουν τα χρέη τους, για να πληρώνουν το κράτος, αλλά ταυτόχρονα να κάνουν και μια επανεκκίνηση. Η προσιτή στέγαση είναι κάτι το οποίο αφορά τους πολίτες, και η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε αυτό. Άρα είναι ένα συνολικό πλαίσιο που παρουσιάσαμε» πρόσθεσε.

«Τα μέτρα τα οποία έχουμε εξαγγείλει εναρμονίζονται με τους δημοσιονομικούς στόχους»

Ερωτηθείς για την κοστολόγηση των εξαγγελιών του ΠΑΣΟΚ, τόνισε: «Προφανώς τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ δεν κοστίζουν 6 δισ. το χρόνο (σ.σ. όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών). Για τη 13η σύνταξη, το ΠΑΣΟΚ δεν μίλησε μόνο στη ΔΕΘ, το έχουμε πει πριν από περίπου ένα μήνα. Θα τη δώσουμε σε δύο δόσεις. Για το 2027, η διαφορά της πρότασής μας, με αυτό το οποίο είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγες μέρες στη ΔΕΘ, είναι 60 εκατομμύρια. Και επανερχόμαστε για μια δεύτερη δόση το 2030, που την έχουμε κοστολογήσει 840 εκατομμύρια. Τον 13ο μισθό είπαμε ότι θα τον δώσουμε σταδιακά σε βάθος τετραετίας. Τα μέτρα τα οποία έχουμε εξαγγείλει είναι σε βάθος τετραετίας και εναρμονίζονται απόλυτα με τους δημοσιονομικούς στόχους που έχει η χώρα, με το αναπτυξιακό μοντέλο που εμείς θεωρούμε ότι θα επιτύχουμε τα επόμενα χρόνια – άρα θα δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στο δημόσιο να ξοδεύει παραπάνω προς όφελος μόνιμων μέτρων για τον ελληνικό λαό. Και σίγουρα, η Νέα Δημοκρατία είναι η τελευταία πολιτική δύναμη που μπορεί να κάνει μάθημα αξιοπιστίας και συνέπειας στο ΠΑΣΟΚ».

«Δεν έδωσε σε όλους τα πάντα ο Νίκος Ανδρουλάκης»

«Το ΠΑΣΟΚ το 2009 κλήθηκε να διαχειριστεί μια χρεοκοπημένη Ελλάδα που παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία και υποστήκαμε όλα αυτά τα οποία έχουμε υποστεί τα προηγούμενα χρόνια, και δεν θα αφήσουμε με τίποτα οι θυσίες του ελληνικού λαού να ξαναγίνουν πάλι ζάρια για να τα παίξουμε για το μέλλον του τόπου. Άρα λοιπόν, είναι προφανές ότι αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει μια δημοσιονομική ισορροπία, αλλά είναι προφανές ότι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να διορθώσουμε και αδικίες προς τους πολίτες, που πλήρωσαν πολύ τα προηγούμενα χρόνια και τώρα που ανεβαίνει σιγά σιγά η ελληνική οικονομία -και εμείς πιστεύουμε ότι το παραγωγικό μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ θα της δώσει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση τα επόμενα τέσσερα χρόνια- να μπορούν και αυτοί να πάρουν ένα κομμάτι του πλεονάσματος του προϋπολογισμού που δημιουργείται κάθε χρόνο. Εμείς αυτό είπαμε, ούτε έξαλλα πράγματα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, ούτε έδωσε σε όλους τα πάντα. Αυτοί οι οποίοι μας κάνουν μάθημα, πρέπει να θυμούνται πολύ καλά τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στη τελευταία του ΔΕΘ, τι φορολογικά μέτρα, τι επιδόματα και τι αυξήσεις είχε ανακοινώσει τότε, ακοστολόγητα, και τι είχε πει ακόμα και για τον νόμο Κατρούγκαλου που τον εφάρμοσε 7 χρόνια μετά, όταν είχε δεσμευτεί δημόσια ότι θα τον καταργήσει», συμπλήρωσε.

Με ποιους θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ

Με αφορμή την απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη συνέντευξη Τύπου, όπου υπογράμμισε ότι η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη, ο κ. Σπυρόπουλος ρωτήθηκε με ποιους θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ για να υλοποιήσει το πρόγραμμά του μετά τις εκλογές.

«Το πρώτο που θα πρέπει να επιλέξει ο ελληνικός λαός είναι ότι ναι μεν θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά προς ποια κατεύθυνση. Άρα το πρώτο και πιο σημαντικό, το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε και να αποφασίσει κυρίως ο ελληνικός λαός, είναι αν θα πρέπει να συνεχίζει να εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία για τη διακυβέρνηση της χώρας, αυτοδύναμη ή με συνεργασίες εφόσον είναι πρώτο κόμμα, ή αν θα πρέπει να επιλέξει μια άλλη πολιτική. Αν εμείς ερχόμασταν και λέγαμε σήμερα ότι διαφωνούμε με τη Νέα Δημοκρατία αλλά θα συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία αύριο, για ποια διαφορετική πολιτική μιλάμε;» είπε αρχικά.

«Πριν πάμε στο με ποιον, πρώτα πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη για να μπορεί να λάβει την ευθύνη με την πρώτη διερευνητική εντολή για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορεί να μιλάμε για μια κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν θα είναι πρώτη δύναμη, ούτε για πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή θα επέλθει μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτη πολιτική δύναμη. Δεύτερον, πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός ποια κόμματα θα οδηγήσει εντός του Κοινοβουλίου και ποια όχι. Το λέω αυτό γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη, γίνεται μια συζήτηση για τα προγράμματα και για τους ανθρώπους που έχει κάθε κόμμα. Εμείς είμαστε μια παράταξη με ανθρώπινο δυναμικό σημαντικό – με εμπειρία, με την ανανέωση που έχουμε κάνει- που μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα, που το ξέρει το πρόγραμμα καταρχήν για να μπορεί να το εφαρμόσει, για να αξιολογηθούμε από τον ελληνικό λαό. Δεν μπαίνουμε στη συζήτηση, η οποία είναι για μένα για τη συνέχεια, ποιες πολιτικές δυνάμεις θα συγκυβερνήσουν, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι στο Κοινοβούλιο» πρόσθεσε ο κ. Σπυρόπουλος, ενώ σε δεύτερη σχετική ερώτηση απάντησε: «Γιατί ξέρουμε ο κ. Μητσοτάκης με ποιον θα πάει; Έχει πει ότι θέλει αυτοδυναμία. Εμείς λέμε ότι είναι προφανές ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτή η αυτοδυναμία από την πλευρά μας. Προφανώς. Έχουμε ένα πρόγραμμα και θα απευθυνθούμε στα κόμματα τα οποία θα μπουν στο Κοινοβούλιο».

Στην επισήμανση των δημοσιογράφων ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πει όμως ότι δεν συνεργαστεί με τη ΝΔ, που δημοσκοπικά είναι πρώτη, ενώ φαίνεται να κλείνει την πόρτα και στην ΕΛΑΣ, ο κ. Σπυρόπουλος τόνισε: «Εδώ δεν είμαστε για να συζητήσουμε αν κλείνουμε ή ανοίγουμε την πόρτα σε κάποιους. Εδώ είναι να συζητήσουμε για πολιτικές. Κάποια κόμματα μπορεί να είναι όμως εκτός βουλής ή κάποια άλλα, τα οποία θα δημιουργηθούν, να είναι εντός βουλής. Το γνωρίζουμε αυτό τώρα; Το κόμμα της κ. Καρυστιανού το μετρούσαν στις δημοσκοπήσεις, πριν από 2-3 μήνες έως και 15-16% και βλέπουμε στις τελευταίες μετρήσεις ότι είναι στο 3,5 με 4% και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Πριν από λίγο καιρό θα με ρωτούσατε αν το ΠΑΣΟΚ θα κυβερνούσε με το κόμμα της κ. Καρυστιανού και τώρα δεν ξέρουμε αν θα είναι στην επόμενη βουλή. Άρα λοιπόν γιατί αυτή η συζήτηση;»

«Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα με μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Έχει ένα αξιόπιστο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, μια ανανεωμένη και κοινοβουλευτική ομάδα και ένα στελεχιακό δυναμικό που μπορεί να σταθεί με επάρκεια και να εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα. Είναι μια παράταξη και δεν είναι ένα μονοπρόσωπο όχημα. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει τους ψηφοφόρους γιατί το τι θα αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ δεν θα κάνει συνεργασίες με κόμματα της ακροδεξιάς όπως έκαναν άλλοι στο παρελθόν» είπε ο κ. Σπυρόπουλος, αναφερόμενος στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

«Ο κ. Μητσοτάκης φοβάται το ΠΑΣΟΚ»

«Πριν από τις εκλογές δεν μας είχε πει ο κ. Τσίπρας ότι θα συνεργαστεί με τον κ. Καμμένο, μας τον έφερε μετά. Εμείς σας λέμε ότι δεν θα συνεργαστούμε με δυνάμεις της ακροδεξιάς. Να είστε βέβαιοι» υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μοναδική δύναμη η οποία φοβάται ο κ. Μητσοτάκης.

«Ξέρει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να πάρει ψηφοφόρους του κέντρου που είχαν ψηφίσει την προηγούμενη φορά τη Νέα Δημοκρατία και είναι απογοητευμένοι σήμερα. Για αυτό μας κάνουν τόσες επιθέσεις. Ο μόνος τρόπος να εκθρονίσουμε τη Νέα Δημοκρατία από την πρώτη θέση και να είναι μια άλλη πολιτική δύναμη στην εξουσία, είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν πάνω στο ΠΑΣΟΚ και στο πρόγραμμά του θα στηθεί και η επόμενη κυβέρνηση, ανάλογα και με τις επιλογές του ελληνικού λαού, με ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ο πυρήνας της επόμενης διακυβέρνησης της χώρας και προφανώς θα συμφωνηθεί με δυνάμεις, οι οποίες περίπου σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το αποδέχονται» κατέληξε ο κ. Σπυρόπουλος.