Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα δεδομένα από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης – Πότε σταμάτησε να χτυπά η καρδιά του

Τα όσα συνέβησαν το μοιραίο μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (9/9) στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, φαίνεται πως αποκαλύπτει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, που χρησιμοποίησαν οι δύο γιατροί που απολογούνται σήμερα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα στοιχεία που άντλησαν οι αρχές από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρνουν στο φως νέα δεδομένα για τις συνθήκες και τον χρόνο θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Ο οδηγός ταξί άφησε τον Γιώργο Μαζωνάκη έξω από το ιατρείο της Καρνεάδου στις 13:55 και, σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων, παρέμεινε στον χώρο υποδοχής του ιατρείου για περίπου 10 λεπτά και στη συνέχεια εισήλθε, μαζί με την γιατρό, στον χώρο όπου θα ξεκινούσε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έκθεση της ΔΕΕ που παραδόθηκε στις ανακριτικές αρχές, φαίνεται ότι το μηχάνημα ξεκίνησε να λειτουργεί στις 14:14, στις 14:37 άρχισε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και το μηχάνημα λειτούργησε για 42 λεπτά.

Σημειώνεται ότι το μηχάνημα σταμάτησε, όχι γιατί ολοκληρώθηκε η διαδικασία, αλλά γιατί υπήρχαν ενδείξεις (alarm) ότι σταμάτησε η καρδιά του τραγουδιστή.

Στις 15:45 υπάρχει μια φωτογραφία, που είχε διαγράψει η γιατρός από το κινητό της, και δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη με κλειστά μάτια, στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης. Η γιατρός διέγραψε την φωτογραφία αυτή λίγο πριν την προσαγωγή της. Την ίδια ώρα, ο σύζυγός της φεύγει από το εστιατόριο στο Κολωνάκι, όπου βρισκόταν, και επέστρεψε στο ιατρείο του.

Οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν και τον διαγραμμένο φάκελο του Γιώργου Μαζωνάκη, με όλες τις πληροφορίες και τα ραντεβού που είχαν πραγματοποιηθεί πριν από το ραντεβού της περασμένης Τετάρτης.

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:23, δηλαδή προκύπτει ένα κενό περίπου 1,5 ώρας μέχρι τη στιγμή που έγινε η κλήση για ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο, εντός του χώρου όπου έγινε η πλασμαφαίρεση, βρέθηκε μόνο η γιατρός.

Τα στοιχεία από την έκθεση της ΔΕΕ έχουν σταλεί στον 32ο τακτικό ανακριτή, ο οποίος, αφού αξιολογήσει τα νέα στοιχεία, ενδέχεται να ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών.

Δημογλίδου: «Πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές που μας είχαν αναφέρει αρχικά»

Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε η Κωνσταντία Δημογλίδου, Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» της ΕΡΤ.

«Υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες ως προς τα ψηφιακά πειστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας τα οποία αναμένουμε. Ο ανακριτής αυτή τη στιγμή έχει μία πρώτη έκθεση από τα πρώτα ευρήματα των εγκληματολογικών ερευνών, άρα σίγουρα έχει σχηματίσει κάποια εικόνα για τα ψηφιακά. Βέβαια, υπάρχουν αρκετά ακόμα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και κυρίως επεξεργαζόμαστε και προσπαθούμε να ανακτήσουμε για να δούμε με ποιον τρόπο έγιναν προσπάθειες να αποκρύψουν οι δύο κατηγορούμενοι ή οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να εμπλέκεται, στοιχεία σημαντικά για την έρευνα», είπε αρχικά η κ. Δημογλίδου.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από τα ψηφιακά πειστήρια, διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενοι στις αρχικές τους καταθέσεις και ως προς την ανάκτηση υλικού από το κινητό της κατηγορούμενης. Η ανάλυση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή που βρισκόταν στο ιατρείο, δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές που μας είχαν αναφέρει αρχικά. Οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ασθενής, η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο ιατρείο ήταν διαφορετική από αυτή που μας έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι. Και φυσικά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός είχε υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία.

Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των κατηγορουμένων και μεταξύ των υπολοίπων εργαζομένων εντός του ιατρείου. Να δούμε τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός, εισήλθε στο ιατρείο, μέχρι τη στιγμή που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ», συμπλήρωσε.