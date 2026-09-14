Αλκέτ Ριζάι: Δραπέτης και επίσημα ο διαβόητος βαρυποινίτης – Δεν επέστρεψε στη φυλακή μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο

Ο διαβόητος βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι θεωρείται και επίσημα δραπέτης, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από ένα περιστατικό πυροβολισμών που συνέβη σε beach bar στην Ανάβυσσο. Η ΕΛΑΣ αναζητά τον 48χρονο Αλβανό κακοποιό και έναν δεύτερο άνδρα για τη συμπλοκή, ενώ συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και η σύζυγος της επιχείρησης με κατηγορίες σχετικές με ψευδή κατάθεση και οπλοχρησία.

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Αλκέτ Ριζάι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δραπέτης και επίσημα ο διαβόητος βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές, μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο.
  • Η ΕΛΑΣ αναζητεί τον Ριζάι και έναν δεύτερο άνδρα (πιθανότατα αφγανικής καταγωγής) για τη συμπλοκή με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε beach bar.
  • Οι αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του beach bar και τη σύζυγό του, ενώ το αιματηρό επεισόδιο ξεκίνησε από διαπληκτισμό για δυνατή μουσική.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δραπέτης και επίσημα ο διαβόητος βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές, μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο. Ο 48χρονος Αλβανός κακοποιός, ο οποίος εκτίει την ποινή του στο κατάστημα κράτησης Δομοκού, κανονικά θα έπρεπε να επιστρέψει στη φυλακή σήμερα το πρωί (14/9), γεγονός που δεν συνέβη.

Ανάβυσσος: Ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι εμπλέκεται στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από beach bar

Οι 16 άδειες στον βαρυποινίτη

Με απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου ο κρατούμενος έχει λάβει, από 29/1/2021 έως 7/9/2026, 16 άδειες, με την τελευταία να ξεκινά στις 7/9/2026 έως σήμερα 14/9/2026, χωρίς να έχει επιστρέψει ως όφειλε.

Ανθρωποκυνηγητό για τον Ριζάι και ακόμη έναν άνδρα

Στο μεταξύ, η ΕΛΑΣ αναζητεί δύο άτομα, ανάμεσα τους τον βαρυποινίτη για τη συμπλοκή με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε beach bar επί της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου στην Ανάβυσσο περίπου στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής (13/9).

Πυροβολισμοί έξω από beach bar στην Ανάβυσσο – Βρέθηκαν 2 κάλυκες και ίχνη αίματος στο σημείο – 2 τραυματίες

Ο δεύτερος άνδρας που αναζητείται (θεωρείται ότι είναι αφγανικής καταγωγής), φαίνεται πως εργαζόταν ως «ασφάλεια» στο beach bar, πυροβόλησε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και εν συνεχεία εξαφανίστηκε.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 41χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης και της 39χρονης συζύγου του, με τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης και της ηθικής αυτουργίας σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο 41χρονος κατηγορείται ακόμη για υπόθαλψη εγκληματία και παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης, ενώ σήμερα Δευτέρα (14/9) αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Πώς έγινε το αιματηρό επεισόδιο

Από την προανάκριση προέκυψε πως όλα ξεκίνησαν όταν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ο ιδιοκτήτης του beach bar έδωσε εντολή να κλείσει η μουσική και το μαγαζί.

Στη συνέχεια, ο Αλκέτ Ριζάι και η παρέα του πήγαν έξω από τον χώρο με ΙΧ αυτοκίνητο κι έβαλαν μουσική σε πολύ μεγάλη ένταση, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει αρχικά λεκτικός διαπληκτισμός που κατέληξε σε πυροβολισμούς με δύο τραυματίες (σ.σ. ένας 41χρονος Πακιστανός που δέχτηκε σφαίρα κι ένας 20χρονος Έλληνας από σπασμένα γυαλιά, εργαζόμενοι και οι δύο στο beach bar).

Μέχρι στιγμής προκύπτει ότι πυροβόλησε ο Αφγανός που έχει εξαφανιστεί, όμως από μαρτυρίες φαίνεται να προκύπτει ότι και ο Αλκέτ Ριζάι έβγαλε όπλο. Περισσότερα θα δείξει η βαλλιστική εξέταση στους δύο κάλυκες που εντοπίστηκαν στο σημείο της συμπλοκής.

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