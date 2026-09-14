Δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: «Είμαστε κοντά στην πλήρη δικαίωση»

Οι συγγενείς του Σήφη Βαλυράκη, αναμένουν την τελική ετυμηγορία για τους δύο αλιείς που κατηγορούνται για τη δολοφονία του πρώην υπουργού.

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια από τη δολοφονία του Σήφη και έναν χρόνο μετά την έναρξη της δίκης των δολοφόνων του, νιώθω για πρώτη φορά ότι είμαστε κοντά στην πλήρη δικαίωση».

Με τα λόγια αυτά στο στενό οικογενειακό της περιβάλλον, η Μίνα Παπαθεοδώρου, χήρα του Σήφη Βαλυράκη, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πορεία της δίκης των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, ενώ νωρίτερα εξερχόμενη από τα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων, αρκέστηκε να πει: «Νικήσαμε, δικαιωθήκαμε…».

Είχε προηγηθεί στην αίθουσα του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, η καταιγιστική αγόρευση του εισαγγελέα Παναγιώτη Ηλιόπουλου, ο οποίος ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο κατηγορούμενοι αλιείς για «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία» σε βάρος του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, στις 24 Ιανουαρίου 2021, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Σύμφωνα με την πρόταση του εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι χτύπησαν από το αλιευτικό τους σκάφος τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, με ξύλινο κοντάρι, προκαλώντας την πτώση του στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του. Στη συνέχεια τα θανατηφόρα τραύματα προκλήθηκαν από την προπέλα είτε του σκάφους του θύματος είτε του αλιευτικού των κατηγορουμένων, ενώ οι δύο άνδρες εγκατέλειψαν τον Σήφη Βαλυράκη τραυματισμένο και αβοήθητο στο νερό και αποχώρησαν.

Όπως επεσήμανε ο εισαγγελικός λειτουργός, «τη συγκεκριμένη ημέρα το σκάφος των κατηγορουμένων βγήκε από το λιμάνι, κινήθηκε προς την περιοχή του Πεζονησίου και της Αγίας Τριάδας, όπου εκεί είδαν το σκάφος του Ιωσήφ Βαλυράκη και διαπληκτίστηκαν μαζί του.

Στο πηδάλιο του σκάφους ήταν ο κατηγορούμενος Κ.Ε., ο οποίος και ενήργησε επικίνδυνους ελιγμούς. «Τα δύο σκάφη προσεγγίζουν και ο κατηγορούμενος Α.Ε. με χρήση ξύλινου κονταριού κατάφερε απανωτά χτυπήματα τουλάχιστον 2-3 φορές, με αποτέλεσμα την πτώση του Ιωσήφ Βαλυράκη στο νερό χωρίς τη θέληση του θύματος, όπως προκύπτει από το ότι το σκάφος ήταν εν κινήσει, δεν φορούσε τα βάρη του για να καταδυθεί και φοράει ακόμα τα σανδάλια του όταν τον εντοπίζουν».

«Οι κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του Σήφη Βαλυράκη, δεν είναι αθώοι. Αυτό διατράνωσε η εισαγγελική πρόταση, με ένα διήμερο σφυροκόπημα με πλήρη και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού.

Συνεχίζουμε με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας, σε μια δίκη που έπειτα από 56 συνεδριάσεις φαίνεται, πεντέμισι χρόνια μετά τη δολοφονία, να ολοκληρώνεται τον επόμενο μήνα», τόνισε στην «R» ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας για την οικογένεια Βαλυράκη, Κώστας Παπαδάκης.

Από την πλευρά του, ο κουνιάδος του Σήφη Βαλυράκη, Θανάσης Παπαθεοδώρου, επεσήμανε στη Realnews, πως «η οικογένεια έδωσε μεγάλο αγώνα από τον Ιανουάριο του 2021. Ημασταν μόνοι μας, το κράτος απουσίαζε, οι υπηρεσίες λειτουργούσαν μόνο για να συγκαλύψουν τη δολοφονία.

«Η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο και οι δολοφόνοι θα γλίτωναν. Σήμερα, πέντε χρόνια μετά, είμαστε κοντά στην πλήρη δικαίωση. Αναδείχθηκαν στη δίκη όλα τα στοιχεία ενοχής των δύο κατηγορουμένων».

Ο εισαγγελέας χαρακτήρισε τα δύο αδέλφια «αλιείς με πολυετή εμπειρία» που «ξέρουν τι μπορεί να γίνει όταν κάνεις αυτές τις κινήσεις, τις δίνες, το τράβηγμα, την ανατάραξη των νερών και πού μπορεί να οδηγήσουν.

Είδαν πως πάνω στο σκάφος ήταν ένα άτομο στην ηλικία που ήταν και παρ’ όλα αυτά χρησιμοποίησαν το κοντάρι. Ο Βαλυράκης αντιστάθηκε, όχι όμως με ανάλογο τρόπο, αντιστάθηκε με το να σηκώσει τα χέρια του, εξού και τα τραύματα από την άμυνα για να προστατευθεί από τα χτυπήματα».

Επίσης τόνισε ότι ακόμη και η μεταγενέστερη συμπεριφορά τους είναι επιβαρυντική: «Ακόμα και όταν πήγαν όλα στραβά, απομακρύνθηκαν από το σημείο εγκαταλείποντας αυτόν αβοήθητο. Ακόμα και αργότερα στις κινητοποιήσεις εντοπισμού θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες στις Αρχές, το οποίο δεν έπραξαν».