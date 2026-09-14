Στιγμές τρόμου στη Θεσσαλονίκη: Ληστεία με λοστούς και τσεκούρι σε βενζινάδικο – Οι δράστες άρπαξαν 500 ευρώ

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, σημειώθηκε ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου τέσσερα άτομα επιτέθηκαν με λοστούς και τσεκούρι σε υπάλληλο. Οι δράστες τραυμάτισαν ελαφρά τον υπάλληλο, προκάλεσαν φθορές και άρπαξαν περίπου 500 ευρώ από το ταμείο, πριν διαφύγουν με αυτοκίνητο. Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό τους.

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Βενζινάδικο/φωτό αρχείου
Πηγή: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη δυτική Θεσσαλονίκη.
  • Τρεις δράστες επιτέθηκαν στον υπάλληλο του πρατηρίου, κρατώντας λοστούς και τσεκούρι, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στο χέρι.
  • Άρπαξαν περίπου 500 ευρώ από το ταμείο και διέφυγαν, ενώ οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

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Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, τέσσερα άτομα έφτασαν με αυτοκίνητο στο πρατήριο, το οποίο βρίσκεται μεταξύ της αερογέφυρας Σταυρούπολης και του κόμβου Ωραιοκάστρου. Οι τρεις δράστες, κατέβηκαν από το όχημα και επιτέθηκαν στον υπάλληλο, κρατώντας λοστούς και τσεκούρι.

Σύμφωνα με το typosthess, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο υπάλληλος τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι από χτύπημα με λοστό, ενώ προκλήθηκαν φθορές στον χώρο. Οι δράστες φέρεται να επιχείρησαν να αποσπάσουν και το χρηματοκιβώτιο, αλλά χωρίς επιτυχία.

Τελικά, πήραν από το ταμείο περίπου 500 ευρώ και διέφυγαν με το αυτοκίνητό τους. Οι αστυνομικές Αρχές, έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

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