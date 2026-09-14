Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες φωτογραφίες-ντοκουμέντα λίγα λεπτά πριν ο παθολόγος αναχωρήσει από το εστιατόριο για το ιατρείο

Νέες φωτογραφίες- ντοκουμέντα φέρνει στο φως το enikos.gr γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε αυτές απεικονίζεται ο γιατρός Η.Θ., ο οποίος σήμερα μαζί με τη σύζυγό του, Ι.Γ. θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτή, λίγα λεπτά πριν αναχωρήσει από το εστιατόριο, στο οποίο γευμάτιζε το μοιραίο μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ήδη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Ο γιατρός φαίνεται σε κάποιες φωτογραφίες να κρατά το κινητό τηλέφωνό του στο χέρι, όπως έχει καταγραφεί από κάμερα. Ίσως να είναι η στιγμή που τον κάλεσε η σύζυγός του ή την ώρα που έστειλε τη φωτογραφία, με τον τραγουδιστή να έχει κλειστά τα μάτια του, όπως έχει γίνει έως τώρα γνωστό.

Σε άλλες φωτογραφίες απεικονίζεται ο γιατρός να σηκώνεται από τη θέση του και να αποχωρεί από το εστιατόριο όπου βρισκόταν.

Η φωτογραφία του τραγουδιστή που θα «ξεκλειδώσει» τις έρευνες και το χρονικό έως την κλήση στο ΕΚΑΒ

Τρία βασικά στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι: μία φωτογραφία που ανακτήθηκε από το κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης γιατρού, τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε έως την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο, ενώ τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. αναλύουν τα ευρήματα που κατασχέθηκαν από τους χώρους των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Παράλληλα, η έρευνα επικεντρώνεται στους χειρισμούς που έγιναν μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή και στους χρόνους που καταγράφονται πριν από την ενημέρωση των διασωστών.

Η φωτογραφία

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν οι ερευνητές σε φωτογραφία που φέρεται να ελήφθη στις 14:45 και στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος σε ιατρικό κρεβάτι, με κλειστά τα μάτια.

Οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν την ακριβή ώρα λήψης της εικόνας, την κατάσταση στην οποία βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ο τραγουδιστής και τον λόγο για τον οποίο τραβήχτηκε η φωτογραφία. Εξετάζεται επίσης εάν στην εικόνα διακρίνονται ενδείξεις από τα μηχανήματα που βρίσκονταν δίπλα στο κρεβάτι και θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες για τις ζωτικές λειτουργίες του.

Η φωτογραφία αναμένεται να εξεταστεί και από ιατροδικαστή, προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα για το εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του ή είχε ήδη αποβιώσει τη στιγμή της λήψης.

Παράλληλα, αναμένονται στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ώστε να διαπιστωθεί εάν η εικόνα απεστάλη σε άλλο πρόσωπο ή μεταφέρθηκε σε υπολογιστή. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι εάν είχε σταλεί στον σύζυγο της γιατρού, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν σε εστιατόριο. Ο Γιώργος Καλλιακμάνης ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι διερευνάται επίσης εάν η φωτογραφία είχε αποσταλεί σε γιατρό.

Ένα ακόμη στοιχείο προέκυψε από υπολογιστή που κατασχέθηκε στο πλαίσιο της έρευνας. Οι Αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν διαγραμμένο αρχείο που αφορούσε το ραντεβού του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Τα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά την ανάλυση του λογισμικού του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Η καταγραφή εμφανίζει έναρξη λειτουργίας στις 14:14 και συνολική διάρκεια περίπου 42 λεπτών.

Οι ερευνητές, ωστόσο, εξετάζουν κατά πόσο οι συγκεκριμένες ενδείξεις αντιστοιχούν με ακρίβεια στον πραγματικό χρόνο της θεραπείας. Το μηχάνημα χρειάζεται χρόνο προετοιμασίας πριν από την έναρξη της διαδικασίας και ενδέχεται να εξακολουθεί να λειτουργεί για κάποιο διάστημα μετά την ολοκλήρωσή της. Για τον λόγο αυτό αναμένεται να ζητηθούν διευκρινίσεις από εκπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο καταγράφεται ο χρόνος στο λογισμικό.

Με βάση την καταγραφή των περίπου 42 λεπτών, η λειτουργία θα ολοκληρωνόταν κοντά στις 14:57. Διασώστης του ΕΚΑΒ, ωστόσο, έχει καταθέσει ότι, όταν εισήλθε στο ιατρείο περίπου μισή ώρα μετά τις 16:00, διαπίστωσε ότι το μηχάνημα εξακολουθούσε να βρίσκεται σε λειτουργία.

Υπό διερεύνηση παραμένει και η ακριβής ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Έχει αναφερθεί ως ώρα προσέλευσης η 13:55, ωστόσο υπάρχουν διαφορετικές αναφορές και το συγκεκριμένο στοιχείο δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Ιδιαίτερη σημασία έχει για την έρευνα και το χρονικό διάστημα από την κατάρρευση του τραγουδιστή μέχρι την ενημέρωση του ΕΚΑΒ, η οποία έγινε στις 16:20. Οι Αρχές εξετάζουν ποιοι χειρισμοί πραγματοποιήθηκαν στο μεσοδιάστημα, ποιες ενέργειες παροχής βοήθειας έγιναν και εάν υπήρξε οποιαδήποτε μεταβολή στον χώρο ή στα στοιχεία πριν από την κλήση στους διασώστες.

Η ακριβής ανασύνθεση του χρονοδιαγράμματος θεωρείται κρίσιμη και για την περαιτέρω ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης.

Τα εγκληματολογικά ευρήματα και η ποινική έρευνα

Κατά τις πληροφορίες, από το βράδυ του Σαββάτου ο ανακριτής ενημερώνεται προφορικά για τα πρώτα αποτελέσματα της εξέτασης των ευρημάτων που κατασχέθηκαν από τους χώρους των δύο κατηγορούμενων γιατρών στο Κολωνάκι.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να συμβάλουν στην αποσαφήνιση των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο ιατρείο, καθώς και του χρόνου κατά τον οποίο έγιναν. Από τα στοιχεία που θα ενταχθούν στη δικογραφία θα εξαρτηθεί και η περαιτέρω νομική αξιολόγηση της υπόθεσης.

Στην παρούσα φάση, οι δύο γιατροί κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Εάν προκύψουν νέα επιβαρυντικά στοιχεία, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές θα εξετάσουν εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για διαφορετικό νομικό χαρακτηρισμό, μεταξύ άλλων και για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κατά τις πληροφορίες, αντίστοιχο αίτημα αναμένεται να υποβάλει και η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα πέντε ζητήματα που έθεσε ο Γιώργος Καλλιακμάνης

Πέντε βασικές παραμέτρους της υπόθεσης ανέδειξε ο Γιώργος Καλλιακμάνης μιλώντας στο ΕΡΤnews. Αναφέρθηκε στη νομιμότητα λειτουργίας του ιατρείου, στη χρήση του μηχανήματος, στους χειρισμούς μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή, στην ενημέρωση του νοσοκομείου και στο θεσμικό πλαίσιο ελέγχου αντίστοιχων χώρων.

Αρχικά έθεσε το ζήτημα του κατά πόσο επιτρεπόταν να βρίσκονται και να χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα μηχανήματα στο ιατρείο, καθώς και εάν τα πρόσωπα που τα χειρίζονταν διέθεταν τις απαιτούμενες ειδικότητες.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ενέργειες που έγιναν μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη και στον χρόνο που μεσολάβησε έως την ενημέρωση του ΕΚΑΒ. Κατά την εκτίμησή του, πρέπει να διερευνηθεί τι ακριβώς συνέβη στον χώρο κατά το συγκεκριμένο διάστημα και εάν υπήρξε καθυστέρηση στην ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Έθεσε ακόμη το ζήτημα ενδεχόμενης παραπλάνησης πολιτών σχετικά με τις παρεχόμενες θεραπείες, εφόσον αυτές παρουσιάζονταν ως διαδικασίες που μπορούσαν να συμβάλουν στην αναζωογόνηση ή στην αντιγήρανση.

Μία ακόμη παράμετρος αφορά την ενημέρωση του νοσοκομείου. Όπως ανέφερε, όσοι βρίσκονταν στον χώρο θα έπρεπε να συνοδεύσουν τον ασθενή και να ενημερώσουν αναλυτικά τους γιατρούς για όσα είχαν προηγηθεί, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα τόσο για την κατάστασή του όσο και για την ιατρική πράξη που είχε πραγματοποιηθεί.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης αναφέρθηκε επίσης στη δεοντολογία και στην ευθύνη όσων παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, καθώς και στην ανάγκη αυστηρότερου θεσμικού πλαισίου και συστηματικότερων ελέγχων.

«Όλα αυτά τα ιατρεία, εκ του αποτελέσματος, φαίνεται ότι λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα», ανέφερε, θέτοντας το ερώτημα ποιος ελέγχει εάν ένας χώρος διαθέτει νόμιμα τα συγκεκριμένα μηχανήματα, εάν αυτά χρησιμοποιούνται από τις προβλεπόμενες ειδικότητες και εάν οι υπηρεσίες που διαφημίζονται ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Όπως σημείωσε, ένας πολίτης που επισκέπτεται έναν χώρο ο οποίος παρουσιάζεται ως νόμιμο ιατρείο δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ποια μηχανήματα επιτρέπεται να διαθέτει, ποιος έχει δικαίωμα να τα χειρίζεται ή ποια επαγγελματικά προσόντα διαθέτουν όσοι εργάζονται εκεί.

«Δεν μπορεί ούτε να καθίσει να κάνει έρευνα για τα πτυχία του γιατρού ούτε για το αν το μηχάνημα που έχει μέσα και κάνει αυτή τη διαδικασία είναι νόμιμο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι σχετικοί έλεγχοι αποτελούν ευθύνη των αρμόδιων φορέων.

Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να προσδιοριστούν με ακρίβεια το χρονικό των γεγονότων, η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τις κρίσιμες ώρες και οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν έως την άφιξη του ΕΚΑΒ. Τα πορίσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων και η συνολική αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας αναμένεται να καθορίσουν τα επόμενα βήματα της δικαστικής έρευνας.