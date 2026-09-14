Συναγερμός στην Ευρώπη: «Πολύ πιθανό» ρωσικό πλήγμα σε τρένο να στόχευε τον Μπόρις Τζόνσον και τον πρώην διευθυντή της CIA

Σε μια δραματική αποκάλυψη προχώρησαν οι Ουκρανικοί Σιδηρόδρομοι, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η πρόσφατη ρωσική επίθεση με drone στα ουκρανοπολωνικά σύνορα να είχε ως πραγματικό στόχο την αμαξοστοιχία στην οποία επέβαιναν ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, και ο πρώην διοικητής της CIA, Ντέιβιντ Πετρέους.

Το τρένο διέσχισε τη μεθόριο ελάχιστα λεπτά πριν από το πλήγμα σε άλλη αμαξοστοιχία, σε μια νύχτα μαζικών επιθέσεων που έφεραν τον πόλεμο κυριολεκτικά στην «πόρτα» του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πιθανό σενάριο στόχευσης

Σύμφωνα με την εταιρεία Ουκρανικοί Σιδηρόδρομοι (Ukrzaliznytsia), το τρένο που μετέφερε τον Μπόρις Τζόνσον, τον πρώην διευθυντή της CIA, Ντέιβιντ Πετρέους, καθώς και μια σειρά από συμβούλους ασφαλείας ευρωπαϊκών κρατών, πέρασε από το συνοριακό σημείο διέλευσης ελάχιστα πριν εκδηλωθεί η επίθεση με το ρωσικό drone.

«Είναι πολύ πιθανό ο στόχος αυτού του ρωσικού drone να ήταν το διπλωματικό τρένο, το οποίο αναχώρησε από τον σταθμό νωρίτερα από το προγραμματισμένο, στο πλαίσιο της αναθεώρησης των δρομολογίων σε πραγματικό χρόνο λόγω της συνεχούς απειλής ρωσικών πληγμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά η σιδηροδρομική εταιρεία σε ανάρτησής της στο Telegram.



Σχολιάζοντας το περιστατικό, ο Μπόρις Τζόνσον έγραψε στην πλατφόρμα X: «Δεν γνωρίζω ποια διαστρεβλωμένη λογική ώθησε τον Πούτιν να ανατινάξει μια ακινητοποιημένη ουκρανική μηχανή τρένου στα πολωνικά σύνορα αυτό το πρωί [σ.σ. χθες]».

«Αυτό για το οποίο μπορούμε να είμαστε σίγουροι είναι ότι πρόκειται για το είδος των τυχαίων και παράλογων επιθέσεων που υπομένουν καθημερινά οι Ουκρανοί — ακόμη και στους πολιτικούς σιδηροδρόμους».

Μαζικό κύμα επιθέσεων

Το χτύπημα στη σιδηροδρομική γραμμή ήταν μέρος ενός ευρύτερου κύματος επιθέσεων σε ολόκληρη την Ουκρανία, κατά το οποίο εκτοξεύτηκαν περισσότερα από 450 ρωσικά drone και σύγχρονοι πύραυλοι.

Από τις επιθέσεις έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 6 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 40. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτίσει 405 drone και τέσσερις πυραύλους.

Η δυτική Ουκρανία, μια περιοχή που συνήθως είναι πιο ήσυχη σε σύγκριση με το Κίεβο ή τις γραμμές του μετώπου στα ανατολικά, δέχθηκε ιδιαίτερα σφοδρό χτύπημα, γεγονός που προκάλεσε την ενεργοποίηση των σειρήνων εναέριου συναγερμού και στην παρακείμενη Πολωνία.

Παράλληλα, ουκρανικές και πολωνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι επλήγη και ένα φορτηγό σε απόσταση λιγότερη του ενός χιλιομέτρου από το συνοριακό πέρασμα Ντοροχούσκ-Γιαχοντίν.

Δραματικές μαρτυρίες επιβατών

Η Κατερίνα Σεργκάτσκοβα, διευθύντρια της οργάνωσης Daily Humanity που εκπαιδεύει άτομα για εργασία σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου, επέβαινε στο τρένο με κατεύθυνση τη Βαρσοβία και έζησε από κοντά την επίθεση.

Όπως περιέγραψε, οι επιβάτες κλήθηκαν να εκκενώσουν την αμαξοστοιχία γύρω στις 9:00 το πρωί καθώς πλησίαζαν τα πολωνικά σύνορα, αφού προηγουμένως είχαν ήδη αποβιβαστεί αναγκαστικά για δύο ώρες στη μέση της νύχτας.

«Σε εκείνο το σημείο το κλίμα άλλαξε, μας ζήτησαν να κινηθούμε πολύ γρήγορα», δήλωσε η ίδια. «Στη συνέχεια άκουσα το πρώτο drone. Το να βλέπεις και να ακούς τα Shahed μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα από τα σύνορα είναι μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία».

Στο τρένο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ένας Βρετανός οικονομικός αναλυτής, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του ενώ ταξίδευε στο νυχτερινό τρένο από το Κίεβο προς το Χελμ της Πολωνίας, έγινε επίσης μάρτυρας των δραματικών γεγονότων.

«Περάσαμε 10 ώρες στα σύνορα και μας εκκένωσαν τρεις φορές. Στην τρίτη εκκένωση, ένας πύραυλος πέρασε από πάνω μας και διέλυσε ολοσχερώς μια μηχανή τρένου που βρισκόταν μπροστά από τη δική μας αμαξοστοιχία», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την αντίδραση των ουκρανικών αρχών «έγκαιρη και πειθαρχημένη», σημειώνοντας ότι το προσωπικό της Ukrzaliznytsia έδωσαν οδηγίες στους επιβάτες να κρυφτούν σε θάμνους δίπλα σε μια λίμνη.

«Ο ελεγκτής μας είπε κατά την επιβίβαση ότι υπήρχε υψηλός κίνδυνος να εκκενώσουμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μια γυναίκα με τον 8χρονο γιο της, που βρίσκονταν στο κουπέ μου, ανέφεραν ότι ταξιδεύουν κάθε μήνα στη διαδρομή Κίεβο-Βαρσοβία από το 2022 και δεν είχε τύχει ποτέ να εκκενώσουν ή να δεχθεί επίθεση το τρένο τους. Αυτό συνιστά σαφή κλιμάκωση από τον Πούτιν και τους Ρώσους», πρόσθεσε.

Προειδοποιήσεις

Παράλληλα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, ενώ μια 71χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στη νότια περιφέρεια του Μικολάιφ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, υπογράμμισε ότι οι ρωσικές επιθέσεις «δεν αποτελούν απλώς τη συνέχεια των πληγμάτων στα κρατικά μας σύνορα».

«Αυτός είναι ο τρόμος του Πούτιν που χτυπά απευθείας τις πόρτες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Ρώσοι βάρβαροι βρίσκονται στην πύλη σας, αγαπητοί εταίροι», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Russia’s barbaric strikes at the Ukraine-Poland border in Yahodyn are not just a continuation of its attacks on our state borders. This is Putin’s terror “knocking” directly on the doors of the EU and NATO. Russian barbarians are at your gate, dear partners. Act now: throw the… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 13, 2026



Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, σημείωσε σε ανάρτησή του: «Οι Ουκρανοί μάχονται καθημερινά για να εμποδίσουν αυτά τα πλήγματα να εξαπλωθούν περαιτέρω στην Ευρώπη, δίνοντας τη ζωή τους και εμποδίζοντας την επέκταση της επιθετικότητας».

Russian drone attacks continue throughout the day today, and “shaheds” are still in the sky right now. Nearly 500 attack drones have already been launched since morning. Essentially, the Russians have expanded this war from the front lines, where they cannot achieve success, into… pic.twitter.com/Gi8kCBHMKt — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 12, 2026



Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, προεδρεύοντας σε έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας μετά τις επιθέσεις με drones κοντά στα σύνορα, προειδοποίησε ότι η εντατικοποίηση των ρωσικών ενεργειών μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη χώρα του.

«Οι επόμενες εβδομάδες και μήνες θα είναι μια περίοδος πολύ έντονης δράσης από τη ρωσική πλευρά», δήλωσε ο Τουσκ, συμπληρώνοντας ότι η Πολωνία «δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτή η κλιμάκωση να επηρεάσει επίσης το έδαφός μας».

Ο Πολωνός Πρωθυπουργός αποκάλυψε μάλιστα ότι η χώρα του είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων από τις εγχώριες μυστικές υπηρεσίες και από συμμαχικές χώρες για την πιθανότητα ενός τέτοιου χτυπήματος.

«Γνωρίζαμε ότι το ρωσικό σχέδιο περιελάμβανε μια προσπάθεια να διαταραχθούν, να παραλύσουν και ενδεχομένως να καταστραφούν τα ουκρανικά συνοριακά περάσματα», τόνισε ο Τουσκ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ανέφερε λιτά στο X μετά την επίθεση ότι «ο Πούτιν κλιμακώνει».



Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, δήλωσε: «Αντιμετωπίζουμε αυτά τα γεγονότα με τη μέγιστη σοβαρότητα. Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς. Η Ρωσία είναι ο εχθρός του ελεύθερου κόσμου».

Η απάντηση της Μόσχας και το ντίζελ

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επιβεβαίωσε τα πλήγματα σε δήλωσή του, ισχυριζόμενο ότι στοχεύουν αποκλειστικά στρατιωτικούς σκοπούς.

«Συνεχίστηκαν τα πλήγματα σε σιδηροδρομικές υποδομές στις δυτικές περιοχές της Ουκρανίας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικού φορτίου από ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την αντίθεσή του με την τακτική του Κιέβου να στοχεύει ρωσικές υποδομές καυσίμων, δηλώνοντας ότι ο Ζελένσκι θα πρέπει «να σταματήσει να καταστρέφει το καύσιμο ντίζελ στη Ρωσία» επειδή προκαλεί ελλείψεις.

«Ας χτυπήσει άλλους στόχους, αλλά όχι το καύσιμο ντίζελ, επειδή προκαλεί έλλειψη ντίζελ», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι ελλείψεις οφείλονται στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και όχι στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.