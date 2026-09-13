Θρίλερ στη γραμμή Κίεβο-Βαρσοβία: Εκκενώθηκε το τρένο του Μπόρις Τζόνσον έπειτα από ρωσικό πλήγμα σε άλλη επιβατική αμαξοστοιχία

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Δραματικές στιγμές έζησαν ξένοι αξιωματούχοι και διπλωμάτες στα σύνορα Ουκρανίας και Πολωνίας, όταν το ειδικά μισθωμένο τρένο στο οποίο επέβαιναν ακινητοποιήθηκε και εκκενώθηκε εσπευσμένα λόγω ρωσικής επίθεσης με drones.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά το χτύπημα ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε άλλη επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το ίδιο δρομολόγιο, αναδεικνύοντας τους αυξανόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι διπλωματικές αποστολές σε μια περιοχή αναπνοή από το έδαφος του ΝΑΤΟ.

Εσπευσμένη εκκένωση

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, επέβαινε σύμφωνα με πληροφορίες σε ειδική αμαξοστοιχία, η οποία εκκενώθηκε έπειτα από ρωσική επίθεση με drones κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία.

Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός ταξίδευε με κατεύθυνση την Πολωνία, έχοντας προηγουμένως συμμετάσχει σε σημαντική διάσκεψη για την ασφάλεια στο Κίεβο, όταν το τρένο ακινητοποιήθηκε γύρω στις 5:00 το πρωί (τοπική ώρα) λόγω συναγερμού για εναέρια απειλή.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Der Spiegel, οι επιβάτες σε τμήμα του τρένου ξύπνησαν από τους ελεγκτές και εκκενώθηκαν προσωρινά, μόλις εντοπίστηκαν drones κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή.

Ο Τζόνσον δεν υπέστη κάποιον τραυματισμό, ενώ λίγο αργότερα σήμανε λήξη του συναγερμού, καθώς δεν εντοπίστηκαν άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πλήγμα σε επιβατική αμαξοστοιχία με 206 επιβαίνοντες

Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά το χτύπημα που δέχθηκε άλλη αμαξοστοιχία, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κίεβο-Βαρσοβία, από ρωσικό drone κοντά στα πολωνικά σύνορα.

🇷🇺🇺🇦 Russian strikes targeted a Ukrainian railway station in the western city of Lutsk. Russia has really picked up the pace on striking Ukrainian transportation infrastructure. pic.twitter.com/Aouj78AWwF — Heyman_101 (@SU_57R) September 12, 2026



Η μηχανή του τρένου επλήγη, αλλά σύμφωνα με τις ουκρανικές σιδηροδρομικές αρχές δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Στο τρένο επέβαιναν 206 άτομα, τα οποία εθεάθησαν να τρέχουν τρομοκρατημένα μετά την επίθεση.

A Russian strike drone hit a passenger train at the railway station in Lutsk, igniting a blaze. Firefighting and emergency response operations are underway at the scene. Videos: Telegram channels pic.twitter.com/AcgntSRISx — KyivPost (@KyivPost) September 12, 2026



Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το ιδιωτικά μισθωμένο τρένο στο οποίο επέβαινε ο Τζόνσον δέχθηκε απευθείας πλήγμα.

Στο ίδιο τρένο επέβαινε επίσης ο Γκούντερ Σάουτερ, ένας από τους στενότερους συμβούλους του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, καθώς και σύμβουλοι ασφαλείας από τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, Γερμανοί βουλευτές, διπλωμάτες και ακαδημαϊκοί.

Ο Μπόρις Τζόνσον και οι υπόλοιποι αξιωματούχοι βρίσκονταν στο Κίεβο για την ετήσια συνάντηση του 2026 του φόρουμ Yalta European Strategy, μιας διεθνούς διάσκεψης για την ασφάλεια, όπου Δυτικοί αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες με την κυβέρνηση του Βολόντιμιρ Ζελένσκι σχετικά με πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

Επιθέσεις στα σύνορα και στο πέρασμα Γιαχοντίν-Ντοροχούσκ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, δήλωσε ότι ρωσικό drone έπληξε επίσης το συνοριακό πέρασμα Γιαχοντίν-Ντοροχούσκ, μία από τις σημαντικότερες συνδέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Russia’s barbaric strikes at the Ukraine-Poland border in Yahodyn are not just a continuation of its attacks on our state borders. This is Putin’s terror “knocking” directly on the doors of the EU and NATO. Russian barbarians are at your gate, dear partners. Act now: throw the… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 13, 2026



Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν φορτηγά στις φλόγες στο σημείο διέλευσης, ενώ ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επλήγη και ένα πρατήριο καυσίμων.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα, ενώ ο πολωνικός στρατός επιβεβαίωσε την επίθεση.

Η επίθεση σημειώθηκε μόλις δύο χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους των σιδηροδρόμων, προκαλώντας έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι τα ρωσικά πλήγματα φτάνουν πλέον όλο και πιο κοντά σε έδαφος του ΝΑΤΟ.

Moscow tries to expand the geography of its terror. Unable to achieve its goals on the battlefield, Russia attempts to make the entire territory of Ukraine a battlefield and turns to systematic attacks against civilians, trains, and the infrastructure that keeps the country… pic.twitter.com/Kw85G0DEHM — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 12, 2026

Με πληροφορίες από: Daily Mail