Θρίλερ στη γραμμή Κίεβο-Βαρσοβία: Εκκενώθηκε το τρένο του Μπόρις Τζόνσον έπειτα από ρωσικό πλήγμα σε άλλη επιβατική αμαξοστοιχία

Ειδικά μισθωμένο τρένο που μετέφερε ξένους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο Μπόρις Τζόνσον, εκκενώθηκε εσπευσμένα στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας λόγω ρωσικής επίθεσης με drones, λίγο μετά από παρόμοιο πλήγμα σε άλλη επιβατική αμαξοστοιχία στην ίδια διαδρομή.

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Διεθνή Νέα

Μπόρις Τζόνσον
Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εσπευσμένη εκκένωση ειδικής αμαξοστοιχίας με ξένους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο Μπόρις Τζόνσον, έπειτα από ρωσική επίθεση με drones κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας.
  • Ρωσικό drone έπληξε άλλη επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Κίεβο-Βαρσοβία, κοντά στα πολωνικά σύνορα, με 206 επιβαίνοντες, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς.
  • Ρωσικό drone έπληξε επίσης το συνοριακό πέρασμα Γιαχοντίν-Ντοροχούσκ, μόλις δύο χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την προσέγγιση των ρωσικών πληγμάτων σε έδαφος του ΝΑΤΟ.

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Δραματικές στιγμές έζησαν ξένοι αξιωματούχοι και διπλωμάτες στα σύνορα Ουκρανίας και Πολωνίας, όταν το ειδικά μισθωμένο τρένο στο οποίο επέβαιναν ακινητοποιήθηκε και εκκενώθηκε εσπευσμένα λόγω ρωσικής επίθεσης με drones.

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Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά το χτύπημα ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε άλλη επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το ίδιο δρομολόγιο, αναδεικνύοντας τους αυξανόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι διπλωματικές αποστολές σε μια περιοχή αναπνοή από το έδαφος του ΝΑΤΟ.

Εσπευσμένη εκκένωση

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, επέβαινε σύμφωνα με πληροφορίες σε ειδική αμαξοστοιχία, η οποία εκκενώθηκε έπειτα από ρωσική επίθεση με drones κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία.

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Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός ταξίδευε με κατεύθυνση την Πολωνία, έχοντας προηγουμένως συμμετάσχει σε σημαντική διάσκεψη για την ασφάλεια στο Κίεβο, όταν το τρένο ακινητοποιήθηκε γύρω στις 5:00 το πρωί (τοπική ώρα) λόγω συναγερμού για εναέρια απειλή.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Der Spiegel, οι επιβάτες σε τμήμα του τρένου ξύπνησαν από τους ελεγκτές και εκκενώθηκαν προσωρινά, μόλις εντοπίστηκαν drones κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή.

Ο Τζόνσον δεν υπέστη κάποιον τραυματισμό, ενώ λίγο αργότερα σήμανε λήξη του συναγερμού, καθώς δεν εντοπίστηκαν άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πλήγμα σε επιβατική αμαξοστοιχία με 206 επιβαίνοντες

Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά το χτύπημα που δέχθηκε άλλη αμαξοστοιχία, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κίεβο-Βαρσοβία, από ρωσικό drone κοντά στα πολωνικά σύνορα.


Η μηχανή του τρένου επλήγη, αλλά σύμφωνα με τις ουκρανικές σιδηροδρομικές αρχές δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Στο τρένο επέβαιναν 206 άτομα, τα οποία εθεάθησαν να τρέχουν τρομοκρατημένα μετά την επίθεση.


Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το ιδιωτικά μισθωμένο τρένο στο οποίο επέβαινε ο Τζόνσον δέχθηκε απευθείας πλήγμα.

Στο ίδιο τρένο επέβαινε επίσης ο Γκούντερ Σάουτερ, ένας από τους στενότερους συμβούλους του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, καθώς και σύμβουλοι ασφαλείας από τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, Γερμανοί βουλευτές, διπλωμάτες και ακαδημαϊκοί.

Ο Μπόρις Τζόνσον και οι υπόλοιποι αξιωματούχοι βρίσκονταν στο Κίεβο για την ετήσια συνάντηση του 2026 του φόρουμ Yalta European Strategy, μιας διεθνούς διάσκεψης για την ασφάλεια, όπου Δυτικοί αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες με την κυβέρνηση του Βολόντιμιρ Ζελένσκι σχετικά με πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

Επιθέσεις στα σύνορα και στο πέρασμα Γιαχοντίν-Ντοροχούσκ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, δήλωσε ότι ρωσικό drone έπληξε επίσης το συνοριακό πέρασμα Γιαχοντίν-Ντοροχούσκ, μία από τις σημαντικότερες συνδέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν φορτηγά στις φλόγες στο σημείο διέλευσης, ενώ ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επλήγη και ένα πρατήριο καυσίμων.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα, ενώ ο πολωνικός στρατός επιβεβαίωσε την επίθεση.

Η επίθεση σημειώθηκε μόλις δύο χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους των σιδηροδρόμων, προκαλώντας έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι τα ρωσικά πλήγματα φτάνουν πλέον όλο και πιο κοντά σε έδαφος του ΝΑΤΟ.

Με πληροφορίες από: Daily Mail

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