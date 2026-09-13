Μητσοτάκης από Καστελλόριζο: Επιδότηση 5.000 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους και υπηρετούντες στις Ε.Δ. που θα επιλέξουν ως μόνιμη κατοικία το νησί

Επιδότηση ύψους 5.000 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους και υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις, που θα επιλέξουν να μείνουν μόνιμα στο Καστελλόριζο, σε μια προσπάθεια πληθυσμιακής ενίσχυσης της παραμεθορίου εξήγγειλε από το ακριτικό νησί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τιμώντας την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελλόριζου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στους λιγοστούς κατοίκους δεσμευόμενος για την ενίσχυση του νησιού και σε πληθυσμό και σε υποδομές. Ο ίδιος, αντιπαρέβαλε ότι το 2010 το Καστελόριζο εμφανίστηκε ως σκηνικό «για να μπούμε σε μια δύσκολη περιπέτεια», αναφερόμενος στην είσοδο των Μνημονίων, ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να εμφανιστεί ως αυτός που στηρίζει την νησιωτικότητα.

Το πρόγραμμα στήριξης του Καστελλόριζου…

Έτσι, λοιπόν, εξήγγειλε ένα «ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης του Καστελλόριζου». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού υπενθύμισε το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο με μειωμένους φόρους, μηδενικό ΕΝΦΙΑ, ειδικά κίνητρα για δημοσίους υπαλλήλους και μικρές επιχειρήσεις, ανακοίνωσε:

Επιχορήγηση με 5.000 ευρώ για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις που θα υπηρετήσουν στο νησί

για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις που θα υπηρετήσουν στο νησί Ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ για κάθε οικογένεια συν 1.000 ευρώ ανά παιδί με δέσμευση παραμονής για ένα έτος και θα ξεκινήσει το 2027

συν 1.000 ευρώ ανά παιδί με δέσμευση παραμονής για ένα έτος και θα ξεκινήσει το 2027 Ένα ακόμη επιδοτούμενο δρομολόγιο από Blue Star που θα ξεκινήσει εντός της εβδομάδας και θα είναι το δεύτερο δρομολόγιο από τον Πειραιά

Νέα έργα υποδομής με δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης ύψους 37 εκατ. ευρώ

Ανακατασκευή σπιτιών για εκπαιδευτικούς και γιατρούς για δωρεάν στέγη και το κόστος θα το αναλάβει η διοίκηση της Hellenique Energy.

Μήνυμα προς την Τουρκία

Τέλος, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές και ο διάλογος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν».