Ο Κυριάκος Πιερρακάκης πάντρεψε τον υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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Κουμπάρος έγινε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας – Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης με τη σύζυγό του Δήμητρα. Το βράδυ του Σαββάτου (12/9) πάντρεψε στο Βουκουρέστι, τον υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας – και φίλο του – Αλεξάντρου Ναζάρε με την γνωστή τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής Μαρία Μιχάλι.

Το μυστήριο τελέστηκε σε ναό του Βουκουρεστίου, παρουσία υπουργών, βουλευτών και άλλων εκπροσώπων της ρουμανικής πολιτικής και οικονομικής ελίτ, αλλά και του προέδρου της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν.

«Ο φίλος και ομόλογός του…»

Οι δυο υπουργοί συναντήθηκαν την Παρασκευή (11/9) στο Βουκουρέστι, με τον Ναζάρε να αποκαλεί δημοσίως τον Πιερρακάκη «φίλο και ομόλογό» του και να μιλά για την προνομιακή σχέση Ελλάδας και Ρουμανίας.

Ο 46χρονος Ναζάρε συγκαταλέγεται στα ανερχόμενα πρόσωπα της ρουμανικής Κεντροδεξιάς, έχοντας ήδη περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια. Μάλιστα, ρουμανικά δημοσιεύματα, τον θέλουν να συγκαταλέγεται στους πιθανούς μελλοντικούς διεκδικητές της πρωθυπουργίας.

Μάλιστα, λόγω της παρουσίας του Έλληνα κουμπάρου, σημαντικό μέρος της ακολουθίας τελέστηκε και στα ελληνικά, δίνοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην τελετή