Ο Κυριάκος Πιερρακάκης πάντρεψε τον υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έγινε κουμπάρος στον γάμο του υπουργού Οικονομικών της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ναζάρε, με την τραγουδίστρια Μαρία Μιχάλι, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Βουκουρέστι. Η τελετή, στην οποία παρευρέθηκαν πολιτικοί και οικονομικοί εκπρόσωποι, συμπεριέλαβε και ελληνικά στοιχεία λόγω της παρουσίας του Έλληνα κουμπάρου.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΓΑΜΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κουμπάρος έγινε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας – Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, παντρεύοντας στο Βουκουρέστι τον υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ναζάρε, με την γνωστή τραγουδίστρια Μαρία Μιχάλι.
  • Το μυστήριο τελέστηκε παρουσία της ρουμανικής πολιτικής και οικονομικής ελίτ, ενώ ο Ρουμάνος υπουργός αποκάλεσε τον Πιερρακάκη «φίλο και ομόλογό» του, τονίζοντας την προνομιακή σχέση Ελλάδας και Ρουμανίας.
  • Λόγω της παρουσίας του Έλληνα κουμπάρου, σημαντικό μέρος της ακολουθίας τελέστηκε και στα ελληνικά, ενώ ο Αλεξάντρου Ναζάρε συγκαταλέγεται στα ανερχόμενα πρόσωπα της ρουμανικής Κεντροδεξιάς και πιθανός μελλοντικός διεκδικητής της πρωθυπουργίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Κουμπάρος έγινε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας – Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης με τη σύζυγό του Δήμητρα. Το βράδυ του Σαββάτου (12/9) πάντρεψε στο Βουκουρέστι, τον υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας – και φίλο του – Αλεξάντρου Ναζάρε με την γνωστή τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής Μαρία Μιχάλι.

ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ ΓΑΜΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Το μυστήριο τελέστηκε σε ναό του Βουκουρεστίου, παρουσία υπουργών, βουλευτών και άλλων εκπροσώπων της ρουμανικής πολιτικής και οικονομικής ελίτ, αλλά και του προέδρου της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν.

«Ο φίλος και ομόλογός του…»

Οι δυο υπουργοί συναντήθηκαν την Παρασκευή (11/9) στο Βουκουρέστι, με τον Ναζάρε να αποκαλεί δημοσίως τον Πιερρακάκη «φίλο και ομόλογό» του και να μιλά για την προνομιακή σχέση Ελλάδας και Ρουμανίας.

ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΓΑΜΟΣ

Ο 46χρονος Ναζάρε συγκαταλέγεται στα ανερχόμενα πρόσωπα της ρουμανικής Κεντροδεξιάς, έχοντας ήδη περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια. Μάλιστα, ρουμανικά δημοσιεύματα, τον θέλουν να συγκαταλέγεται στους πιθανούς μελλοντικούς διεκδικητές της πρωθυπουργίας.

Μάλιστα, λόγω της παρουσίας του Έλληνα κουμπάρου, σημαντικό μέρος της ακολουθίας τελέστηκε και στα ελληνικά, δίνοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην τελετή

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ