Σελίν Ντιόν: Η απόλυτη ντίβα της παγκόσμιας μουσικής επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια απουσίας – Η συγκίνησή της – ΒΙΝΤΕΟ

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Μετά από έξι χρόνια απουσίας, η απόλυτη ντίβα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής Σελίν Ντιόν, ανέβηκε στη σκηνή του Plenitude Arena, κοντά στο Παρίσι, το βράδυ του Σαββάτου (12/9) μαγεύοντας το κοινό και προκαλώντας ρίγη συγκίνησης.

Φανερά συγκινημένη και η ίδια, ξεκίνησε το σόου με το τραγούδι «On ne change pas». Οι 30.000 θεατές φώναζαν ρυθμικά το όνομά της.

Φορώντας ένα μαύρο στράπλες φόρεμα, η Καναδή ντίβα με τις πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ ξεκίνησε το σόου με το τραγούδι της Κυριευμένη από συγκίνηση, σταμάτησε για λίγη ώρα να τραγουδάει, με τους 30.000 θεατές στο Plenitude Arena, κοντά στο Παρίσι, να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά της στο τέλος του πρώτου αυτού κομματιού.

Sold out οι εμφανίσεις της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι

Η 58χρονη τραγουδίστρια με πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ, έδινε τα προηγούμενα χρόνια τη δική της μάχη με μια σπάνια νευρολογική ασθένεια που την ανάγκασε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Για τους επόμενους οκτώ μήνες έχει προγραμματίσει να δώσει συνολικά 26 συναυλίες.

Το 2022, η ίδια είχε ανακοινώσει πως έπασχε από το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (stiff person syndrome), μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς, και έκτοτε αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας. Έκανε μόνο μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, όπου τραγούδησε Εντίθ Πιαφ από τον Πύργο του Άιφελ, φορώντας μια αστραφτερή δημιουργία του Dior.