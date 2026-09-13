Γιώργος Μαζωνάκης: Το σπάνιο τηλεοπτικό στιγμιότυπο με την Μαρία Μπεκατώρου από το μακρινό 1995

Η Μαρία Μπεκατώρου μοιράστηκε στα social media ένα σπάνιο τηλεοπτικό στιγμιότυπο από το 1995, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Το απόσπασμα τους δείχνει στην εκπομπή «Μουσικές Σελίδες» του Telecity, αναδεικνύοντας τις πρώτες τους τηλεοπτικές εμφανίσεις και την αρχή της καλλιτεχνικής διαδρομής του τραγουδιστή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρία Μπεκατώρου μοιράστηκε στα social media ένα σπάνιο τηλεοπτικό στιγμιότυπο από το 1995, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Στο απόσπασμα, οι δύο τους εμφανίζονται στην εκπομπή «Μουσικές Σελίδες» του Telecity, σε μία από τις πρώτες τηλεοπτικές παρουσίες της Μπεκατώρου και στα πρώτα βήματα του νεαρού τότε τραγουδιστή.
  • Το στιγμιότυπο, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά, προσδίδει ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία μετά την απώλεια του τραγουδιστή, καταγράφοντας μια διαφορετική εποχή.

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Ένα σπάνιο τηλεοπτικό στιγμιότυπο από το 1995 μοιράστηκε η Μαρία Μπεκατώρου στα social media, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο απόσπασμα, οι δύο τους εμφανίζονται στην εκπομπή «Μουσικές Σελίδες» του Telecity, μετέπειτα Τηλεάστυ, σε μία από τις πρώτες τηλεοπτικές παρουσίες της Μπεκατώρου και στα πρώτα βήματα του νεαρού τότε τραγουδιστή.

Ο Μαζωνάκης είχε βρεθεί στην εκπομπή με αφορμή την κυκλοφορία του δίσκου του «Με τα μάτια να το λες». Το στιγμιότυπο, σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, καταγράφει μια διαφορετική εποχή και έναν καλλιτέχνη στην αρχή μιας διαδρομής που θα τον οδηγούσε στην κορυφή της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Η ανάρτηση της Μπεκατώρου επανέφερε στο προσκήνιο το συγκεκριμένο τηλεοπτικό τεκμήριο, προσδίδοντάς του ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία μετά την απώλεια του τραγουδιστή.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα:

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