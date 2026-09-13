Ναυάγιο στο Βανουάτου: Ένας νεκρός και πάνω από 30 αγνοούμενοι – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

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Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και περισσότεροι από 30 αγνοούνται μετά τη βύθιση του φέρι MV Matui στο Βανουάτου, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση του νησιωτικού κράτους στον νότιο Ειρηνικό.

Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ των νησιών Εσπίριτου Σάντου και Έμπε, όταν βυθίστηκε υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στο πλοίο βρίσκονταν περισσότεροι από 40 επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη συνδρομή αεροσκάφους των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, το οποίο συμμετέχει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Σε ανακοίνωσή τους, οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού των Βανουάτου, Τζόταμ Νάπατ, ανέφεραν ότι ανασύρθηκε από τη θάλασσα το πτώμα θύματος και 15 άνθρωποι διασώθηκαν. Ωστόσο «πάνω από 30 άνθρωποι φέρονται να αγνοούνται» ακόμη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το ναυάγιο φέρεται να οφειλόταν «σε σφοδρούς ανέμους», στο γεγονός ότι δεν λήφθηκαν υπόψη «προειδοποιήσεις» της μετεωρολογικής υπηρεσίας στους ναυτικούς, και «πιθανόν σε αμέλεια», ενδεχόμενη «υπερφόρτωση» του πλοίου, πάντα σύμφωνα με τις υπηρεσίες του πρωθυπουργού Νάπατ, που διευκρίνισαν ότι διενεργείται έρευνα.

Το κέντρο επιχειρήσεων επιτήρησης και διάσωσης (COSS) της Νέας Καληδονίας ανέφερε ότι συμμετέχει στις έρευνες. Αεροσκάφος τύπου Falcon 200 των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, το οποίο σταθμεύει στην υπεράκτια γαλλική κτήση, αναπτύχθηκε σήμερα για να συμμετάσχει «στις έρευνες και τον συντονισμό πλοίων» των Βανουάτου «που είναι παρόντα» στη θαλάσσια περιοχή όπου ναυάγησε το φέρι, ανέφερε η ύπατη αρμοστεία της Νέας Καληδονίας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή «επιδεινώθηκαν» καθώς πνέουν «άνεμοι 20 κόμβων» (σ.σ. 37 χιλιομέτρων ανά ώρα) και επικρατεί «θαλασσοταραχή», σύμφωνα με την ίδια πηγή.